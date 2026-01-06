Mới nhất
Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh

Thứ ba, 10:44 06/01/2026 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao coi việc ăn ngon, mặc đẹp, tận hưởng dịch vụ cao cấp là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Đáng nói là không ít người trong số các cung hoàng đạo này vẫn sẵn sàng theo đuổi phong cách xa xỉ, ngay cả khi tài chính chưa thật sự dư dả.

Cung hoàng đạo Sư Tử: Coi vẻ ngoài và sự hào nhoáng là thước đo thành công

Sư Tử luôn mang dáng vẻ sang chảnh bởi với họ, đó là cách thể hiện vị thế và đẳng cấp cá nhân. 

Thành công trong công việc thường được cung hoàng đạo này "đo lường" bằng trang phục, phụ kiện và những món đồ đắt tiền họ sở hữu. 

Không ít Sư Tử mơ ước trở thành người nổi tiếng, đơn giản vì họ muốn được khoác lên mình những bộ cánh lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn.

Việc mua sắm với Sư Tử không chỉ là sở thích mà còn là liệu pháp tinh thần giúp họ giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc áp lực. 

Tuy nhiên, lối tiêu xài khá phóng khoáng khiến nhiều Sư Tử giật mình nhận ra rằng sau nhiều năm nỗ lực, khoản tiết kiệm vẫn chẳng đáng là bao. 

Bù lại, họ sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ. Khi nói đến độ chịu chi và hào phóng, Sư Tử gần như luôn được "bầu chọn" ở vị trí dẫn đầu, đặc biệt là trong việc tặng quà đắt tiền cho người mình yêu mến.

Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh - Ảnh 1.

Thành công trong công việc thường được cung hoàng đạo Sư Tử "đo lường" bằng trang phục, phụ kiện và những món đồ đắt tiền họ sở hữu. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Yêu thích cuộc sống đủ đầy, sang trọng

Kim Ngưu cũng yêu thích ăn ngon, mặc đẹp và tận hưởng cuộc sống không kém Sư Tử. 

Họ thường xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng và đủ năng lực tài chính để phục vụ sở thích cá nhân. 

Kim Ngưu rất dễ bị cuốn hút bởi những món đồ đến từ các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng như Hermès, Chanel hay Dior, vì vậy hình ảnh họ xách túi hiệu trong các dịp quan trọng không còn xa lạ.

Điểm khác biệt của Kim Ngưu nằm ở sự thực tế và tính toán. Dù yêu lối sống sang chảnh, họ vẫn biết lập kế hoạch tài chính rõ ràng, luôn để sẵn một khoản riêng cho việc mua sắm.

Thậm chí, để sở hữu một chiếc túi hay đồng hồ đắt tiền, Kim Ngưu sẵn sàng làm thêm dự án hoặc công việc mới. 

Với họ, đó vừa là phần thưởng cho nỗ lực bản thân, vừa là động lực để tiếp tục phấn đấu.

Cung hoàng đạo Song Tử: Tiêu tiền theo cảm xúc, sẵn sàng bốc đồng để mua niềm vui

Song Tử là kiểu người sống theo cảm xúc, bốc đồng và luôn muốn gom nhặt niềm vui mỗi ngày. Vì thế, chỉ cần điều gì mang lại hạnh phúc, họ sẵn sàng rút ví mà không quá đắn đo. 

Nếu tin rằng một món đồ đắt tiền có thể khiến mình vui hơn, Song Tử sẽ mua ngay, kể cả khi phải chi số tiền bằng một hoặc hai tháng lương.

Chính cách tiêu tiền này khiến nhiều người lầm tưởng Song Tử lúc nào cũng giàu có. Thực tế, không phải Song Tử nào cũng dư dả, chỉ là họ quá chiều cảm xúc của bản thân. 

Dù vậy, Song Tử cũng không mua sắm một cách mù quáng. Họ khá kén chọn và chỉ "xuống tiền" nhanh khi chắc chắn đó là sản phẩm chất lượng cao, đến từ thương hiệu lớn, thậm chí có khả năng tăng giá trong tương lai.

Cung hoàng đạo Thiên Bình: Theo đuổi cái đẹp và xu hướng thời thượng

Thiên Bình yêu cái đẹp một cách mãnh liệt, và với họ, thứ gì càng đẹp, càng thời thượng thì càng khó cưỡng. 

Phong cách của Thiên Bình luôn khiến người khác phải trầm trồ bởi sự tinh tế và hợp xu hướng. 

Tuy nhiên, chính việc chạy theo các trào lưu mới nhất khiến chòm sao này dễ chi tiêu quá tay, dù tài chính không thật sự dư dả.

Không ít Thiên Bình vì muốn giữ hình ảnh sang chảnh mà rơi vào vòng xoáy vay mượn, thậm chí tự đẩy mình vào áp lực tài chính lớn. 

Lời khuyên dành cho Thiên Bình là hãy kiên nhẫn hơn, xem lối sống thượng lưu như một mục tiêu dài hạn. Khi nền tảng chưa vững, việc thỏa mãn quá sớm có thể khiến giấc mơ sang chảnh ngày càng xa tầm tay.

Chưa giàu nhưng vẫn sống như đại gia: Top cung hoàng đạo thích sống sang chảnh - Ảnh 2.

Thiên Bình yêu cái đẹp một cách mãnh liệt, và với họ, thứ gì càng đẹp, càng thời thượng thì càng khó cưỡng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Nhân Mã: Thích trải nghiệm cao cấp và du lịch hạng sang

Nhắc đến mức độ sang chảnh của 12 chòm sao, Nhân Mã chắc chắn không thể đứng ở vị trí thấp. 

Phong cách sống của họ thường khiến bạn bè cùng lứa phải nể phục, đặc biệt là trong chuyện du lịch và trải nghiệm. 

Ban đầu, Nhân Mã có thể chọn những chuyến đi tiết kiệm, nhưng càng về sau, tiêu chuẩn của họ càng nâng cao với vé máy bay hạng nhất, khách sạn 5 sao và những dịch vụ cao cấp nhất.

Cuộc sống thượng lưu đối với Nhân Mã giống như một liều thuốc giúp họ tận hưởng trọn vẹn tự do và niềm vui. 

Dù đôi lúc trong lòng vẫn thoáng chút ăn năn vì tiêu tiền quá nhiều, nhưng cuối cùng Nhân Mã vẫn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của việc sống hết mình cho những trải nghiệm xa hoa.

Cung hoàng đạo và cám dỗ sang chảnh

Thực tế, lối sống sang chảnh của mỗi cung hoàng đạo không chỉ phản ánh mức độ dư dả về tài chính mà còn thể hiện cách họ đối diện với áp lực, cảm xúc và mong muốn khẳng định bản thân. 

Có người xem việc mua sắm, hưởng thụ là phần thưởng cho nỗ lực không ngừng nghỉ, có người lại dùng sự xa hoa để bù đắp những thiếu hụt trong tâm hồn. 

Dù lựa chọn sống theo cách nào, điều quan trọng nhất vẫn là sự cân bằng giữa khả năng tài chính và nhu cầu cá nhân. 

Khi biết kiểm soát chi tiêu và coi sang chảnh là động lực phấn đấu thay vì gánh nặng, mỗi cung hoàng đạo đều có thể tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn và bền vững hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?Cuối năm, 12 cung hoàng đạo cần tránh làm gì để vận trình hanh thông, tiền bạc không hao hụt?

GĐXH - Cuối năm luôn là giai đoạn nhạy cảm, khi công việc dồn dập, tiền bạc biến động. Với 12 cung hoàng đạo, nếu biết rõ điều cần tránh trong thời điểm này, vận trình sẽ hanh thông hơn.

