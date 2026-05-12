Cả nhà vỡ òa sau 11 năm hiếm muộn, nào ngờ sự thật sau đứa bé khiến chồng suy sụp

Hành trình 11 năm hiếm muộn đầy nước mắt

Trương Vĩ và Vương Mỹ Thanh (tên nhân vật đã thay đổi) lớn lên cùng một ngôi làng ở Trung Quốc và kết hôn sau nhiều năm quen biết. Cuộc sống hôn nhân tưởng như bình yên nhưng lại luôn bị phủ bóng bởi nỗi ám ảnh hiếm muộn.

Sau nhiều năm mong con không thành, hai vợ chồng quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy Trương Vĩ gặp vấn đề về khả năng sinh con và cần điều trị lâu dài.

Không muốn bỏ cuộc, cả hai dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức chạy chữa khắp nơi.

Khi việc điều trị không mang lại kết quả như mong đợi, bác sĩ khuyên họ nên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, hai lần làm IVF liên tiếp đều thất bại khiến vợ chồng trẻ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Áp lực hiếm muộn kéo dài nhiều năm khiến cả hai ngày càng mệt mỏi và căng thẳng.

Trong một lần mất bình tĩnh, Mỹ Thanh bất ngờ buột miệng nói: "Đứa trẻ không phải con của anh". Câu nói ấy khiến Trương Vĩ chết lặng.

Tin vui mang thai khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc

Trong lúc chán nản vì chuyện hiếm muộn, Mỹ Thanh quyết định rời quê đi làm để thay đổi tâm trạng. Không lâu sau đó, cô bất ngờ gọi điện báo tin mình đã mang thai.

Thông tin này khiến Trương Vĩ và hai bên gia đình vô cùng hạnh phúc. Sau 11 năm chờ đợi trong mòn mỏi, cuối cùng họ cũng sắp được làm cha mẹ.

Trương Vĩ lập tức đón vợ trở về nhà để chăm sóc cẩn thận. Đến khi bé gái chào đời khỏe mạnh, niềm vui trong gia đình như vỡ òa. Những tưởng hành trình hiếm muộn đầy gian nan đã có cái kết viên mãn.

Mâu thuẫn nảy sinh sau khi đứa trẻ chào đời

Bi kịch bắt đầu khi gia đình chuẩn bị làm giấy khai sinh cho em bé. Mẹ của Trương Vĩ muốn cháu được nhập hộ khẩu bên nội, nhưng Mỹ Thanh lại nhất quyết để con theo hộ khẩu nhà ngoại.

Điều này khiến Trương Vĩ cảm thấy bất thường và dần sinh nghi ngờ. Căng thẳng càng tăng lên khi một người bạn vô tình đặt câu hỏi về ngoại hình của đứa trẻ.

Từ đó, hai vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã. Trong một lần mất bình tĩnh, Mỹ Thanh bất ngờ buột miệng nói: "Đứa trẻ không phải con của anh".

Câu nói ấy khiến Trương Vĩ chết lặng. Anh bắt đầu nhìn lại mọi chuyện và nhận ra con gái thực sự không có nhiều nét giống mình.

Người vợ phản đối xét nghiệm ADN

Để làm rõ sự thật, Trương Vĩ đề nghị đưa con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, Mỹ Thanh phản ứng dữ dội và kiên quyết từ chối.

Không lâu sau, cô bế con trở về nhà bố mẹ đẻ, đồng thời tuyên bố sẽ ly hôn nếu chồng tiếp tục đòi xét nghiệm cha con.

Dù đau khổ, Trương Vĩ vẫn không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh nhiều lần tìm đến nhà vợ để hòa giải nhưng đều bị từ chối gặp mặt.

Cuối cùng, phải nhờ đến cán bộ hòa giải địa phương can thiệp, Mỹ Thanh mới chịu thừa nhận đứa trẻ không phải con ruột của chồng.

Sự thật phía sau hành trình hiếm muộn gây tranh cãi

Trong nước mắt, Mỹ Thanh nói bản thân chỉ quá khao khát được làm mẹ sau nhiều năm hiếm muộn nên mới đưa ra lựa chọn sai lầm.

Cô cho rằng mình làm vậy để giữ gìn hôn nhân chứ không phải vì hết yêu chồng. "Nếu không còn tình cảm, tôi đã ly hôn và đi tìm người khác từ lâu", cô bật khóc chia sẻ.

Tuy nhiên, với Trương Vĩ, cú sốc này khiến anh không thể tiếp tục tin tưởng vợ như trước. Những nghi ngờ và tổn thương tích tụ trong thời gian dài khiến mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt.

Sau cùng, Mỹ Thanh chủ động gửi đơn ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn 11 năm.

Câu chuyện hôn nhân gây nhiều tranh luận

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng việc ly hôn là điều khó tránh khỏi bởi niềm tin giữa hai vợ chồng đã không còn. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng Trương Vĩ nên bao dung hơn, bởi anh vốn biết rõ tình trạng hiếm muộn của mình.

Tuy nhiên, cũng có không ít người nhận định Mỹ Thanh đã sai khi tự ý mang thai với người khác nhưng vẫn nói đó là con của chồng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng với những cặp vợ chồng hiếm muộn, bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sinh con cũng cần được cả hai cùng thảo luận và đồng thuận.

Nếu ngay từ đầu họ thẳng thắn chia sẻ, mọi chuyện có lẽ đã không đi đến kết cục đau lòng như vậy.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhắc lại tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, đồng thời cho thấy áp lực hiếm muộn có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý và hạnh phúc gia đình nếu không được chia sẻ, cảm thông đúng cách.

Theo Sohu