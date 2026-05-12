Cả nhà vỡ òa sau 11 năm hiếm muộn, nào ngờ sự thật sau đứa bé khiến chồng suy sụp

Thứ ba, 07:08 12/05/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Sau hơn một thập kỷ sống trong cảnh hiếm muộn, một cặp vợ chồng cuối cùng cũng đón được tin vui có con. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng kéo dài lâu.

Hành trình 11 năm hiếm muộn đầy nước mắt

Trương Vĩ và Vương Mỹ Thanh (tên nhân vật đã thay đổi) lớn lên cùng một ngôi làng ở Trung Quốc và kết hôn sau nhiều năm quen biết. Cuộc sống hôn nhân tưởng như bình yên nhưng lại luôn bị phủ bóng bởi nỗi ám ảnh hiếm muộn.

Sau nhiều năm mong con không thành, hai vợ chồng quyết định đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản. Kết quả cho thấy Trương Vĩ gặp vấn đề về khả năng sinh con và cần điều trị lâu dài.

Không muốn bỏ cuộc, cả hai dành rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức chạy chữa khắp nơi. 

Khi việc điều trị không mang lại kết quả như mong đợi, bác sĩ khuyên họ nên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Tuy nhiên, hai lần làm IVF liên tiếp đều thất bại khiến vợ chồng trẻ rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Áp lực hiếm muộn kéo dài nhiều năm khiến cả hai ngày càng mệt mỏi và căng thẳng.

Cả nhà vỡ òa sau 11 năm hiếm muộn, nào ngờ sự thật sau đứa bé khiến chồng suy sụp - Ảnh 1.

Trong một lần mất bình tĩnh, Mỹ Thanh bất ngờ buột miệng nói: "Đứa trẻ không phải con của anh". Câu nói ấy khiến Trương Vĩ chết lặng. Ảnh minh họa

Tin vui mang thai khiến cả gia đình vỡ òa hạnh phúc

Trong lúc chán nản vì chuyện hiếm muộn, Mỹ Thanh quyết định rời quê đi làm để thay đổi tâm trạng. Không lâu sau đó, cô bất ngờ gọi điện báo tin mình đã mang thai.

Thông tin này khiến Trương Vĩ và hai bên gia đình vô cùng hạnh phúc. Sau 11 năm chờ đợi trong mòn mỏi, cuối cùng họ cũng sắp được làm cha mẹ.

Trương Vĩ lập tức đón vợ trở về nhà để chăm sóc cẩn thận. Đến khi bé gái chào đời khỏe mạnh, niềm vui trong gia đình như vỡ òa. Những tưởng hành trình hiếm muộn đầy gian nan đã có cái kết viên mãn.

Mâu thuẫn nảy sinh sau khi đứa trẻ chào đời

Bi kịch bắt đầu khi gia đình chuẩn bị làm giấy khai sinh cho em bé. Mẹ của Trương Vĩ muốn cháu được nhập hộ khẩu bên nội, nhưng Mỹ Thanh lại nhất quyết để con theo hộ khẩu nhà ngoại.

Điều này khiến Trương Vĩ cảm thấy bất thường và dần sinh nghi ngờ. Căng thẳng càng tăng lên khi một người bạn vô tình đặt câu hỏi về ngoại hình của đứa trẻ.

Từ đó, hai vợ chồng liên tục xảy ra cãi vã. Trong một lần mất bình tĩnh, Mỹ Thanh bất ngờ buột miệng nói: "Đứa trẻ không phải con của anh".

Câu nói ấy khiến Trương Vĩ chết lặng. Anh bắt đầu nhìn lại mọi chuyện và nhận ra con gái thực sự không có nhiều nét giống mình.

Người vợ phản đối xét nghiệm ADN

Để làm rõ sự thật, Trương Vĩ đề nghị đưa con đi xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, Mỹ Thanh phản ứng dữ dội và kiên quyết từ chối.

Không lâu sau, cô bế con trở về nhà bố mẹ đẻ, đồng thời tuyên bố sẽ ly hôn nếu chồng tiếp tục đòi xét nghiệm cha con.

Dù đau khổ, Trương Vĩ vẫn không muốn cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh nhiều lần tìm đến nhà vợ để hòa giải nhưng đều bị từ chối gặp mặt.

Cuối cùng, phải nhờ đến cán bộ hòa giải địa phương can thiệp, Mỹ Thanh mới chịu thừa nhận đứa trẻ không phải con ruột của chồng.

Sự thật phía sau hành trình hiếm muộn gây tranh cãi

Trong nước mắt, Mỹ Thanh nói bản thân chỉ quá khao khát được làm mẹ sau nhiều năm hiếm muộn nên mới đưa ra lựa chọn sai lầm.

Cô cho rằng mình làm vậy để giữ gìn hôn nhân chứ không phải vì hết yêu chồng. "Nếu không còn tình cảm, tôi đã ly hôn và đi tìm người khác từ lâu", cô bật khóc chia sẻ.

Tuy nhiên, với Trương Vĩ, cú sốc này khiến anh không thể tiếp tục tin tưởng vợ như trước. Những nghi ngờ và tổn thương tích tụ trong thời gian dài khiến mối quan hệ giữa hai người hoàn toàn rạn nứt.

Sau cùng, Mỹ Thanh chủ động gửi đơn ly hôn, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài hơn 11 năm.

Câu chuyện hôn nhân gây nhiều tranh luận

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng việc ly hôn là điều khó tránh khỏi bởi niềm tin giữa hai vợ chồng đã không còn. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng Trương Vĩ nên bao dung hơn, bởi anh vốn biết rõ tình trạng hiếm muộn của mình.

Tuy nhiên, cũng có không ít người nhận định Mỹ Thanh đã sai khi tự ý mang thai với người khác nhưng vẫn nói đó là con của chồng.

Nhiều cư dân mạng cho rằng với những cặp vợ chồng hiếm muộn, bất kỳ quyết định nào liên quan đến việc sinh con cũng cần được cả hai cùng thảo luận và đồng thuận. 

Nếu ngay từ đầu họ thẳng thắn chia sẻ, mọi chuyện có lẽ đã không đi đến kết cục đau lòng như vậy.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người nhắc lại tầm quan trọng của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, đồng thời cho thấy áp lực hiếm muộn có thể ảnh hưởng lớn đến tâm lý và hạnh phúc gia đình nếu không được chia sẻ, cảm thông đúng cách.

Ròng rã chữa hiếm muộn, đến khi có thai 4 tháng, cay đắng biết chồng có con riêng

Đến khi làm IVF thành công, có thai 4 tháng, niềm hạnh phúc đến chưa bao lâu, tôi chết lặng phát hiện chồng đã có con riêng từ lâu.

Theo Sohu

Ngoài đời khôn khéo bao nhiêu, khi yêu những con giáp này lại 'khờ' bấy nhiêu

Bắt quả tang chồng ngoại tình, vợ trẻ cố tha thứ rồi nhận cú sốc đau hơn

Người có tuổi già hạnh phúc thường sớm buông bỏ được 4 thứ này

Bảng xếp hạng độ hấp dẫn của 12 con giáp nữ: Số 1 khiến đàn ông mê mệt

Thói quen tai hại khiến nhiều người sống tử tế nhưng cuộc đời vẫn đầy mệt mỏi

Càng nhượng bộ 4 điều này, phụ nữ càng thiệt trong hôn nhân: Điều cuối nhiều người vẫn đang im lặng chịu đựng

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều phụ nữ nghĩ rằng nhượng bộ sẽ giúp giữ yên ấm gia đình, nhưng thực tế có những điều càng nhẫn nhịn càng khiến bản thân tổn thương và mất giá trị trong hôn nhân. Đặc biệt, kiểu nhượng bộ cuối cùng đang xảy ra ở rất nhiều gia đình mà phụ nữ không nhận ra.

Vì sao lo âu xã hội trở thành 'căn bệnh thời đại' của giới trẻ?

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là sự nhút nhát, lo âu xã hội đang ảnh hưởng mạnh đến học tập, công việc và sức khỏe tinh thần của nhiều bạn trẻ trong thời đại số.

Nửa đời sau mới thấy: Người giữ được tiền thường cũng giữ được 3 thứ quý giá nhất

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều người từng nghĩ tiết kiệm là thiệt thòi, cho đến khi bước qua tuổi 40 mới hiểu: biết giữ tiền đôi khi cũng là cách giữ lại bình an và phúc khí cho chính mình.

Chia tay là dứt khoát quay lưng: 3 con giáp lạnh lùng nhất khi yêu

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây, một khi cảm thấy mối quan hệ không còn tương lai, họ sẵn sàng cắt đứt, không dây dưa, không liên lạc lại dù trong lòng vẫn còn lưu luyến.

Thực hiện 5 'KHÔNG' sau nghỉ hưu, tuổi già của cụ ông thảnh thơi hơn rất nhiều

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Thay vì sống dựa vào con cháu sau khi nghỉ hưu, người đàn ông 65 tuổi chọn cuộc sống tự lập và an yên theo cách riêng.

Người trung niên sống chung: Vì sao không nên 'tạm bợ' khi không có tình cảm?

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Tuổi già đáng sợ không phải vì sống một mình, mà là nằm cạnh một người nhưng lòng vẫn thấy lạnh. Nhiều người sau tuổi 50 mới nhận ra: sống chung không chỉ cần sự chăm sóc, mà còn cần cảm giác muốn gần gũi và được thấu hiểu.

Những tham vọng thầm kín và 'điên rồ' nhất của 12 cung hoàng đạo

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Ai cũng có những giấc mơ "không tưởng" mà chẳng dám nói ra với người khác. 12 cung hoàng đạo cũng vậy, phía sau vẻ ngoài quen thuộc là những mong muốn rất riêng.

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

Bố mẹ tôi đã cho căn chung cư khi cưới, chồng lại “xui” tôi vay mua ô tô

Gia đình - 23 giờ trước

Mới đây chồng tôi lại muốn vay thêm tiền từ bố mẹ vợ để mua ô tô để nở mặt nở mày với ở quê.

Phụ nữ đến tuổi nào thì không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng phụ nữ càng lớn tuổi càng dần mất hứng thú với đàn ông. Nhưng thực tế, điều thay đổi không phải là khả năng yêu thương, mà là nhu cầu cảm xúc và cách họ nhìn nhận các mối quan hệ.

Vợ ngoại tình bỏ trốn, chồng lập tức cưới vợ 'đối thủ' khiến cả làng sửng sốt

GĐXH - Câu chuyện hôn nhân đầy éo le khiến mạng xã hội xôn xao khi một người đàn ông quyết định cưới chính vợ của người đã ngoại tình với vợ mình để "trả thù".

Phụ nữ sau tuổi 55 muốn gia đình êm ấm: Đừng bao giờ từ chối chồng 4 điều này

Phụ nữ đến tuổi nào thì không còn hứng thú với đàn ông? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ

Đi ăn khuya cùng tiểu tam, người đàn ông ngoại tình không ngờ gặp bi kịch cuối đời

Đến một độ tuổi, người thông minh sẽ ngừng tranh hơn thua ở 3 chuyện

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
