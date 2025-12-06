Mới nhất
Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Thứ bảy, 19:47 06/12/2025 | Thế giới showbiz

Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Từng là mỹ nhân nức tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, diễn viên Trần Hảo sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nét đẹp thanh tú, sắc sảo khó ai sánh bằng. Trong đó vai Điêu Thuyền trong phim Tam Quốc chính là cột mốc đưa tên tuổi Trần Hảo nổi đình đám.

Mỹ nhân "vạn người mê" của giải trí Hoa ngữ

Trần Hảo sinh năm 1979, tốt nghiệp khoa diễn xuất Học viện Hý kịch trung ương. Cô trở nên nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Ngọn núi nào, con người nào, con chó nào năm 1999. Vai diễn trong phim đã mang về cho cô đề cử "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Giải thưởng điện ảnh Kim Kê.

Thành công của Thiên long bát bộ giúp Trần Hảo nhận được lượng lớn khán giả từ Trung Quốc và trên toàn châu Á. Nhờ đó, Trần Hảo vinh dự được trao danh hiệu "Đệ nhất Hoa Sam". Danh hiệu này để chỉ những diễn viên có thể đảm nhận những loại vai đa dạng cả phản diện và chính diện.

Sau bộ phim, Trần Hảo tiếp tục gây sốt với vai Như Ý trong bộ phim truyền hình Như Ý, Cát Tường. Khi đó, diễn xuất thông minh, lanh lợi của Trần Hảo cùng Trương Vệ Kiện đã làm nên một cơn sốt tại châu Á.

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên - Ảnh 1.

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên - Ảnh 2.

Vẻ đẹp làm khuynh đảo màn ảnh của nhân vật Điêu Thuyền do Trần Hảo đóng.

Năm 2004, làng giải trí Trung Quốc đã tôn vinh 4 người đẹp Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y, Lý Băng Băng và Trần Hảo là “Tứ đại mỹ nhân đương đại” của Trung Hoa. Thời điểm đó, cả 4 người đẹp đều được đánh giá có nhan sắc ngọt ngào, khả năng diễn xuất thu hút và dự đoán sẽ làm khuynh đảo làng giải trí trong tương lai.

Từ phim ảnh, Trần Hảo thử khả năng trong lĩnh vực âm nhạc và cô cũng thành công vì có chất giọng tốt, vũ đạo điêu luyện. Album solo đầu tiên của cô ra đời năm 2005.

Chính khả năng ca múa toàn tài đã giúp Trần Hảo nhận được vai Điêu Thuyền trong phim Tam Quốc do Cao Hy Hy đạo diễn. Vai diễn thành công tiếp tục đưa tên tuổi Trần Hảo nổi đình đám.

Vào thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Trần Hảo khiến phụ nữ phải ghen tị bởi sắc vóc yêu kiều, gương mặt thanh tú hài hòa còn nam giới thì si mê, khát khao.

Từ bỏ nghệ thuật, trở thành giảng viên

Hoàn thành xong vai diễn Điêu Thuyền trong Tam Quốc , Trần Hảo đột ngột rút lui khỏi làng giải trí vào năm 2010. Cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân bí mật cùng Lưu Hải Phong - đại gia trong ngành tài chính. Tuy nhiên, Hải Phong từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con riêng, nên mối quan hệ của cả hai từng gặp không ít lời bàn tán từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Hảo kết hôn chỉ vì tiền.

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên - Ảnh 3.

Trần Hảo rút khỏi làng giải trí sau khi kết hôn.

Sau đám cưới, mỹ nhân đình đám hạn chế tham gia showbiz để tập trung lo cho gia đình. Cô sinh cho ông xã 3 người con gồm hai gái và một trai. Ngoài ra, nhờ sự chỉ bảo của chồng, nữ diễn viên trở thành nhà đầu tư có tiếng trên sàn chứng khoán.

Chia sẻ về việc kết hôn với đại gia, Trần Hảo từng nói cô luôn cảm thấy bản thân là người phụ nữ độc lập trong công việc. Ngay từ khi còn nhỏ, cô được dạy “bất kỳ lúc nào cũng phải dựa vào chính mình, không nên ỷ lại vào người khác”.

Năm 2019, Trần Hảo trở thành giảng viên của trường Học viện Hý kịch trung ương Trung Quốc, lọt top những giảng viên đẹp nhất Trung Quốc. Theo truyền thông xứ Trung, Trần Hảo đi dạy vì sự tận tâm với nghề, bởi mức lương cô nhận được chỉ khoảng 10.000 (hơn 35 triệu đồng/tháng). Ngoài ra, người đẹp còn giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Diễn viên truyền hình Trung Quốc.

Ở tuổi 46, Trần Hảo sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, duyên dáng, ngoại hình không thay đổi nhiều.

Sau một thời gian dài vắng bóng, năm 2021, cô bày tỏ mong muốn trở lại làng giải trí. Cô tái xuất trong dự án mang tên Công huân, đóng cặp cùng Huỳnh Hiểu Minh sau gần 6 năm rời xa màn ảnh để làm vợ, làm mẹ.

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên - Ảnh 4.

Trần Hảo vẫn trẻ đẹp ở tuổi U50 dù đã dừng hoạt động nghệ thuật.

Trần Hảo thừa nhận không hối hận khi rút khỏi làng giải trí khi đang nổi tiếng. Cô cho rằng mỗi độ tuổi có một nhiệm vụ khác nhau. Cô từng nói muốn kết hôn sinh con trước tuổi 30, vì cô khao khát một ngôi nhà ấm áp, có người luôn đợi mình trở về.

Có sự nghiệp ổn định, gia đình giàu có và hạnh phúc, Trần Hảo cũng được xem là giai nhân viên mãn hiếm có của showbiz Hoa ngữ.

Tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Tô Kim Hồng - nàng Điêu Thuyền một thời, giờ ra sao?Tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Tô Kim Hồng - nàng Điêu Thuyền một thời, giờ ra sao?

GĐXH - Từng nổi danh sân khấu với vai Điêu Thuyền, bà Huyện,... nhưng nghệ sĩ Tô Kim Hồng sống khép kín từ khi ông xã là NSƯT Nam Hùng qua đời. Mới đây, có dịp gặp gỡ đàn em, nữ nghệ sĩ có dịp trải lòng về cuộc sống tuổi U80.

Ngọc Thanh
Top