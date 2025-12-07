‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?
GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
Mới đây, Á hậu Phương Nhi cùng gia đình chồng tham dự Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Qua hình ảnh được chia sẻ, con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng rạng rỡ với áo dài hồng phong cách tiểu thư. Cô xách chiếc túi độc đáo có phom dáng hình quả trứng độc đáo.
Được biết đây là thiết kế nổi tiếng của nhà mốt Simone Rocha, mang tên Egg Bag. Túi được chế tác từ nhựa bóng và trang trí ngọc trai thanh lịch. Mẫu phụ kiện nhỏ xinh "chỉ đựng vừa thỏi son" được định giá 580 Euro (gần 20 triệu đồng). Vì có hình tròn và khá nhỏ nên chiếc túi không mang tính ứng dụng cao, chỉ như món đồ phụ kiện đẹp mắt.
Theo Báo Lao động, mẫu túi Phương Nhi sử dụng là phiên bản phát triển từ bản gốc lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco những năm 1930, được đặt theo tên cây cầu Alma nổi tiếng bắc qua sông Seine ở Paris.
Ngoài ra, Phương Nhi thường xuyên sử dụng mẫu Capucines màu hồng của Louis Vuitton có giá khoảng 170 triệu đồng. Bộ sưu tập túi hiệu của người đẹp còn có các thiết kế của Dior, Jacquemus, Coach.
Xu hướng dùng mini-bag và micro-bag cũng đang được các sao quốc tế yêu thích trong những năm gần đây. Trên thảm đỏ quốc tế, những chiếc túi siêu nhỏ thường xuất hiện như một dấu ấn phong cách, được nhiều ngôi sao như Kylie Jenner, Zoë Kravitz hay Lily-Rose Depp lăng xê. Dù không đựng được nhiều đồ, chúng lại mang giá trị thời trang cao vì tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt, giúp tổng thể trở nên tinh gọn và thanh lịch.
Kể từ lễ đính hôn với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sự xuất hiện của Phương Nhi luôn nhận được quan tâm lớn từ khán giả.
Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, tại Thanh Hóa, được công chúng biết đến rộng rãi nhờ thành tích Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022.
Người đẹp từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc tại Miss International 2023 và vào top 15 chung cuộc, cô nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.
Phương Nhi được khán giả ưu ái ví như "thần tiên tỷ tỷ", có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Người đẹp đang theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
