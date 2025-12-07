Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý?

Chủ nhật, 11:39 07/12/2025 | Thế giới showbiz
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.

Mới đây, Á hậu Phương Nhi cùng gia đình chồng tham dự Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).

Qua hình ảnh được chia sẻ, con dâu tỷ phú Phạm Nhật Vượng rạng rỡ với áo dài hồng phong cách tiểu thư. Cô xách chiếc túi độc đáo có phom dáng hình quả trứng độc đáo.

Được biết đây là thiết kế nổi tiếng của nhà mốt Simone Rocha, mang tên Egg Bag. Túi được chế tác từ nhựa bóng và trang trí ngọc trai thanh lịch. Mẫu phụ kiện nhỏ xinh "chỉ đựng vừa thỏi son" được định giá 580 Euro (gần 20 triệu đồng). Vì có hình tròn và khá nhỏ nên chiếc túi không mang tính ứng dụng cao, chỉ như món đồ phụ kiện đẹp mắt.

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý? - Ảnh 1.

Chiếc túi xách hình quả trứng được Phương Nhi chọn để kết hợp cùng áo dài. Ảnh: Ngoisao

Theo Báo Lao động, mẫu túi Phương Nhi sử dụng là phiên bản phát triển từ bản gốc lấy cảm hứng từ phong cách Art Deco những năm 1930, được đặt theo tên cây cầu Alma nổi tiếng bắc qua sông Seine ở Paris.

Ngoài ra, Phương Nhi thường xuyên sử dụng mẫu Capucines màu hồng của Louis Vuitton có giá khoảng 170 triệu đồng. Bộ sưu tập túi hiệu của người đẹp còn có các thiết kế của Dior, Jacquemus, Coach.

Xu hướng dùng mini-bag và micro-bag cũng đang được các sao quốc tế yêu thích trong những năm gần đây. Trên thảm đỏ quốc tế, những chiếc túi siêu nhỏ thường xuất hiện như một dấu ấn phong cách, được nhiều ngôi sao như Kylie Jenner, Zoë Kravitz hay Lily-Rose Depp lăng xê. Dù không đựng được nhiều đồ, chúng lại mang giá trị thời trang cao vì tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt, giúp tổng thể trở nên tinh gọn và thanh lịch.

‘Dâu tỷ phú' Phương Nhi nổi bật tại lễ trao giải VinFuture, vật dụng người đẹp cầm có gì đặc biệt mà được chú ý? - Ảnh 2.

Xu hướng dùng mini-bag và micro-bag cũng đang được các sao quốc tế yêu thích trong những năm gần đây. Ảnh: TL

Kể từ lễ đính hôn với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, sự xuất hiện của Phương Nhi luôn nhận được quan tâm lớn từ khán giả.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, tại Thanh Hóa, được công chúng biết đến rộng rãi nhờ thành tích Á hậu 2 Miss World Việt Nam 2022.

Người đẹp từng đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc tại Miss International 2023 và vào top 15 chung cuộc, cô nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả.

Phương Nhi được khán giả ưu ái ví như "thần tiên tỷ tỷ", có nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Người đẹp đang theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội.

Mẹ ruột Á hậu Phương Nhi: Doanh nhân thành đạt xứ Thanh, tuổi 48 đã có con cái trưởng thànhMẹ ruột Á hậu Phương Nhi: Doanh nhân thành đạt xứ Thanh, tuổi 48 đã có con cái trưởng thành

GĐXH - Mẹ ruột Á hậu Phương Nhi - bà Đoàn Thị Nguyệt mới 48 tuổi nhưng 2 con trai, gái đã thành gia lập nghiệp. Chỉ trong vòng 2 năm, các con của chị đều có gia đình riêng, còn chị và chồng tận hưởng cuộc sống viên mãn.

Á hậu Phương Nhi và con trai ông Phạm Nhật Vượng du lịch Nhật BảnÁ hậu Phương Nhi và con trai ông Phạm Nhật Vượng du lịch Nhật Bản

GĐXH - Á hậu Phương Nhi và chồng thiếu gia mới đây đã xuất hiện cùng nhau ở Nhật.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mẹ ruột Á hậu Phương Nhi: Doanh nhân thành đạt xứ Thanh, tuổi 48 đã có con cái trưởng thành

Mẹ ruột Á hậu Phương Nhi: Doanh nhân thành đạt xứ Thanh, tuổi 48 đã có con cái trưởng thành

Nguyên nhân Á hậu Phương Nhi 'ở ẩn' sau khi thi Miss International

Nguyên nhân Á hậu Phương Nhi 'ở ẩn' sau khi thi Miss International

Phương Nhi lên sóng truyền hình Nhật Bản, 'bùng nổ' nhan sắc 'tiên tỷ'

Phương Nhi lên sóng truyền hình Nhật Bản, 'bùng nổ' nhan sắc 'tiên tỷ'

Cùng chuyên mục

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh: Từ bỏ nghệ thuật cưới đại gia, giờ làm giảng viên

Thế giới showbiz - 19 giờ trước

Được mệnh danh là "nàng Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh", nữ diễn viên này từng là mỹ nhân đình đám của showbiz Hoa ngữ.

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Thế giới showbiz - 20 giờ trước

GĐXH - Hình ảnh chồng, con được Minh Hằng chia sẻ trong chuyến du lịch mới đây của cả gia đình.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

Đảm nhiệm vai Mỹ Vân - con gái ông trùm "điêu đứng" vì Biên trong "Cách em 1 milimet" là diễn viên Thảo My - gương mặt mới trên sóng giờ vàng.

Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng

Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

GĐXH - Con gái mới sinh của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương.

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Trước khi bước chân vào nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồ Quỳnh Hương, MC Thanh Mai, Lê Âu Ngân Anh... đã gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen.

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Tú Dưa (Mars Anh Tú) luôn muốn xuất hiện thật chỉn chu và phong độ vì thế bận mấy thì mỗi ngày anh đều phải dành ra 1-2 giờ chơi thể thao, ngồi vào đàn.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.

Xem nhiều

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz
Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Cận cảnh chồng và con trai ca sĩ Minh Hằng hiện tại

Thế giới showbiz
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top