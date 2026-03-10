Đang học năm cuối đại học, tôi hốt hoảng nhận ra yêu thầm bố của bạn thân
Là sinh viên năm cuối đại học, tôi thường xuyên về nhà bạn thân ở Hà Nội ăn cơm và ngủ lại. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, tôi hoang mang nhận ra mình yêu thầm bố của bạn…
Tôi đang là sinh viên năm 4 và chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Tôi ở tỉnh lên Hà Nội học, còn bạn thân của tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu đại học và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Trong suốt những năm học, tôi thường xuyên qua nhà bạn chơi. Có khi cuối tuần rảnh rỗi, tôi sang ăn cơm rồi ngủ lại vì nhà bạn khá rộng và gia đình bạn cũng rất thoải mái.
Dần dần, việc tôi sang nhà bạn trở nên quen thuộc đến mức bố bạn cũng coi tôi như người trong nhà.
Gia đình bạn khá neo người, mẹ mất cách đây khoảng 5-6 năm sau thời gian bạo bệnh. Từ đó đến nay, trong nhà chỉ còn hai bố con sống với nhau. Bố bạn làm kinh doanh nên thường xuyên đi công tác, nhiều khi chỉ cuối tuần mới về nhà.
Những lần đầu đến nhà, tôi chỉ gặp bố bạn vài lần thoáng qua. Ấn tượng của tôi khi đó là ông là một người đàn ông khá lịch lãm, nói chuyện điềm đạm và luôn quan tâm đến con gái.
Nhưng càng ngày khi có dịp gặp gỡ nhiều hơn, tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự chững chạc và phong thái của ông.
Mỗi lần tôi sang chơi, nếu có mặt ở nhà, ông thường hỏi han chuyện học hành, cuộc sống của tôi rất nhẹ nhàng.
Những câu hỏi han đơn giản nhưng khiến tôi bất giác cảm thấy mất bình tĩnh. Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngại ngùng khi nói chuyện với người lớn, nhưng càng về sau, cảm giác đó lại càng rõ rệt.
Có những lần tôi bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Tôi bắt đầu nhận ra mình để ý đến cách ông nói chuyện, cách ông cười... và cả cách ông đối xử với mọi người xung quanh rất nhã nhặn và chừng mực.
Dần dần tôi giật mình nhận ra cảm xúc của mình đã đi quá xa, tôi đang dành sự chú ý đặc biệt cho bố của bạn thân.
Tôi biết rõ điều đó là không nên, khoảng cách tuổi tác đã là một chuyện, nhưng điều khiến tôi sợ là nếu để cảm xúc này kéo dài sẽ ảnh hưởng tình bạn của tôi và bạn thân.
Tôi bắt đầu tìm cách hạn chế sang nhà bạn hơn trước. Bạn rủ sang ăn cơm, tôi thường tìm lý do từ chối hoặc chỉ ở lại một lúc rồi về, khiến bạn bắt đầu thắc mắc. nói dối mình bận học, chuẩn bị tốt nghiệp nên phải tập trung nhiều hơn.
Mỗi lần nghĩ đến việc sang nhà bạn và có thể gặp bố của bạn, tôi lại cảm thấy bối rối. Tôi sợ mình không thể giấu được cảm xúc. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc rối ren này.
