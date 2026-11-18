Nam thanh niên 20 tuổi khó thở khi vận động nhẹ, nhập viện phát hiện suy tim

Vừa qua, Khoa Nội tim mạch – Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân C.M.T. (20 tuổi, ngụ Đồng Tháp) nhập viện vì khó thở.

Theo thông tin từ bệnh viện, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nặng ngực sau xương ức và khó thở ngay cả khi gắng sức nhẹ. Đặc biệt, tình trạng khó thở tăng lên về đêm, khiến người bệnh khó chịu khi nằm đầu thấp.

Đáng chú ý, trước đó, T. chưa từng được ghi nhận mắc bệnh lý tim mạch. Ở tuổi 20, với cân nặng 120kg, những triệu chứng trên rất dễ bị nhầm lẫn với tình trạng giảm thể lực do béo phì.

Qua thăm khám, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch - Can thiệp tim mạch phát hiện bệnh nhân có huyết áp cao, dấu hiệu ứ dịch và phù nhẹ chân. Kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị suy tim phân suất tống máu bảo tồn, kèm tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và bất thường đáng kể về thận, với tình trạng mất nhiều protein qua nước tiểu. Bệnh nhân được theo dõi hội chứng thận hư.

Ảnh: BVCC

Chức năng co bóp tim còn bảo tồn nhưng người bệnh vẫn mắc suy tim

Đáng chú ý, dù chức năng co bóp của tim vẫn được bảo tồn, người bệnh vẫn được chẩn đoán suy tim. Điều này cho thấy không thể chỉ dựa vào một chỉ số siêu âm tim để khẳng định trái tim hoàn toàn khỏe mạnh.

Sau 6 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định và được xuất viện. Người bệnh được hướng dẫn tái khám chuyên khoa Tim mạch và Thận để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bệnh tim mạch ở người trẻ

Theo BS. Hồ Thị Thanh Vân, bác sĩ chuyên khoa Tim mạch, suy tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Béo phì, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu và lối sống ít vận động có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch ở người trẻ.

Bác sĩ Vân khuyến cáo, nếu thường xuyên xuất hiện các triệu chứng như khó thở khi vận động nhẹ, khó thở khi nằm, mệt mỏi kéo dài, nặng ngực hoặc phù chân, người dân không nên chủ quan mà cần đi khám sớm.

Đặc biệt, những trường hợp khó thở đột ngột, đau ngực hoặc khó thở khi nghỉ cần được cấp cứu kịp thời.

BS.CKII. Nguyễn Kim Tưởng – Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long nhận định, ca bệnh là lời cảnh báo về các biến cố tim mạch – chuyển hóa đang có xu hướng trẻ hóa, đòi hỏi quy trình đánh giá lâm sàng toàn diện để tránh bỏ sót tổn thương ở người có thể trạng đặc biệt.

Trường hợp nam thanh niên mới 20 tuổi đã mắc suy tim là lời cảnh tỉnh về việc không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Khó thở, mệt mỏi kéo dài hay nặng ngực không đơn thuần lúc nào cũng là biểu hiện của thể lực kém, đặc biệt ở người có cân nặng lớn và các yếu tố nguy cơ tim mạch.