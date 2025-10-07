Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội
GĐXH - Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách xe ô tô, xe máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tháng 9/2025, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Danh sách xe ô tô, xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 tại Hà Nội
Theo CAND, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã công bố danh sách 221 phương tiện vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ từ ngày 1/9/2025 đến ngày 31/9/2025 được ghi nhận qua camera giám sát trên các tuyến đường tại Thủ đô.
Phương tiện tham gia giao thông vi phạm các lỗi chủ yếu gồm: Ngược chiều, sai làn, quá tốc độ, đường cấm, dừng đỗ sai quy định, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông... Trong danh sách này có 200 ô tô và 21 xe máy.
Dưới đây là danh sách các phương tiện tham gia giao thông bị phạt nguội trong tháng 9:
Danh sách xe ô tô bị phạt nguội
Danh sách xe máy bị phạt nguội
Cách tra cứu phạt nguội
Tài xế có thể tra cứu thông tin qua Cổng thông tin điện tử của Cục CSGT bằng cách truy cập vào địa chỉ https://www.csgt.vn rồi điền đầy đủ biển kiểm soát phương tiện vào phần "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh".
Tài xế sẽ được cung cấp đầy đủ các chi tiết liên quan đến vi phạm bao gồm: Biển số xe, thời gian và địa điểm vi phạm cùng với thông tin về cơ quan đã ghi nhận vi phạm.
Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.
Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng CSGT để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.
Các điểm có camera phạt nguội ở Hà Nội
Danh sách các điểm lắp camera phạt nguội như sau:
Giảng Võ - Cát Linh; Giảng Võ - Láng Hạ; Điện Biên Phủ - Trần Phú; Phan Đình Phùng - Hùng Vương; Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt; Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế;
Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh; Ô Chợ Dừa; Đại Cồ Việt - Giải Phóng; Đường Giải Phóng đoạn qua Bệnh Viện Bạch Mai; Hàng Giấy - Hàng Đậu; Quán Thánh - Thanh Niên;
Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc; Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến; Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch; Âu Cơ - Lạc Long Quân;
Phạm Văn Đồng - Bộ Công An; Láng Hạ - Thái Hà; Láng Hạ - Đường Láng; Hoàng Cầu - La Thành; Phạm Hùng - Mễ Trì; Kim Mã - Núi Trúc;
Phố Huế - Hàng Bài; Phố Huế - Trần Khát Chân; Phan Đình Phùng - Hàng Cót; Thanh Niên - Yên Phụ; Giải Phóng - Kim Đồng;
Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển; Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng;
Tuyến đường Tây Sơn; Tuyến đường Bà Triệu; Tuyến đường Tràng Tiền; Tuyến đường Đinh Tiên Hoàng; Tuyến đường Hai Bà Trưng; Tuyến đường Cầu Giấy;
Thăng Long - Nội Bài; Nhật Tân - Nội Bài mới; Lý Thường Kiệt - Hàng Bài; Tràng Thi - Cửa Nam; Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học; Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức;
Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn; Võ Chí Công - Xuân La; Km 263, Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Đường Trần Hưng Đạo đoạn qua cổng Bệnh viện 108, Phường Bạch Đằng;
Cao tốc Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45; Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi; Ngõ 9 Phạm Văn Bạch.
Thành phố Hà Nội sẽ triển khai hơn 40.000 camera giám sát từ giai đoạn 2025-2030 và sau 2030, trong đó 23.700 camera phục vụ giám sát an ninh, trật tự và xử lý vi phạm.
Hệ thống này giúp phát hiện vi phạm giao thông, phòng ngừa tội phạm và quản lý đô thị hiệu quả hơn, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân...
