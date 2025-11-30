Bỗng dưng 'sở hữu' 2 phương tiện trên VNeTraffic, người dân được Cục CSGT 'minh oan'

Ngày 29/11/2025, mạng xã hội xôn xao trước thông tin phản ánh của một người dân về việc tài khoản ứng dụng VNeTraffic của mình hiển thị thông tin sai lệch. Cụ thể, anh N.T.T bất ngờ phát hiện danh sách phương tiện chính chủ trên ứng dụng xuất hiện thêm 2 chiếc xe mà anh chưa hề biết đến hay sở hữu.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Cục CSGT đã lập tức chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương xác minh sự việc.

Bài đăng phản ánh của người dân trên MXH.

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định 2 phương tiện này thực chất thuộc sở hữu của người khác. Tuy nhiên, trong quá trình nhập liệu vào hệ thống, cán bộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ đã sơ suất nhập sai thông tin, gán nhầm cả 2 phương tiện cùng một số mã định danh của anh N.T.T, dẫn đến sự cố hiển thị sai lệch trên ứng dụng VNeTraffic như phản ánh.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Công an xã liên quan rút hồ sơ kiểm tra, đồng thời rà soát, thu thập lại thông tin chính xác của chủ phương tiện thực sự để thực hiện nhập liệu làm sạch dữ liệu theo đúng quy định.

Về phía Cục CSGT, đơn vị cũng đã nhanh chóng điều chỉnh nội dung trên ứng dụng VNeTraffic của anh N.T.T, loại bỏ thông tin 2 phương tiện bị gán nhầm, trả lại sự chính xác cho hồ sơ quản lý phương tiện của công dân.

Qua sự việc này, Cục CSGT khuyến cáo người dân khi cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic, nếu phát hiện thông tin hiển thị chưa chính xác với thực tế bản thân (thừa hoặc thiếu phương tiện, sai lệch thông tin giấy phép lái xe...), có thể gửi thắc mắc trực tiếp tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT. Fanpage Facebook chính thức của Cục CSGT.

Lực lượng chức năng cam kết sẽ tiếp nhận và giải quyết kịp thời các phản ánh để đảm bảo quyền lợi cho người dân và tính chính xác của dữ liệu giao thông quốc gia.