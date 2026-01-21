Mới nhất
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Thứ tư, 16:16 21/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Liên quan vụ xe máy chở 3 tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị, danh tính những người liên quan đã được xác định.

Theo VTC News, UBND xã Tuyên Sơn (Quảng Trị) cho biết, theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, 3 thanh thiếu niên trên xe máy gồm người cầm lái là Hoàng Gia B (SN 2010, trú tỉnh Hà Tĩnh), hai người ngồi phía sau là Phan Trọng B (SN 2009, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Kim Ch (SN 2010, ngụ tại tỉnh Quảng Trị).

Hình ảnh xe máy kẹp 3 tông trực diện khiến Thượng uý CSGT Quảng Trị bị trọng thương (Nguồn: VTC News)

Theo VOV, lúc 15 giờ ngày 20/1, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị gồm 5 cán bộ, chiến sĩ do đại úy Nguyễn Anh Tuấn làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh. Khi thực hiện nhiệm vụ tại km851, đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Tân Ấp, xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ), thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe máy, biển kiểm soát 38AA-293.93 lưu thông theo hướng Bắc - Nam, trên xe chở 3 người.

Mặc dù đã có tín hiệu dừng phương tiện nhưng người lái xe máy đã cho xe lao thẳng, va chạm trực diện vào thượng úy Phan Lâm Phương. Thượng úy Phương bị xe máy hất văng xuống lề đường bên trái, chiếc xe ngã ra lề đường.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Mặc dù đã có tín hiệu dừng phương tiện nhưng người lái xe máy đã cho xe lao thẳng, va chạm trực diện vào thượng úy Phan Lâm Phương (ảnh cắt từ clip).

Thượng úy Phan Lâm Phương được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. 3 người trên xe mô tô bị xây xát nhẹ.

Chia sẻ về tình hình sức khỏe của thượng úy Phan Lâm Phương, trên VTC News, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh nhân Phan Lâm Phương nhập viện trong tình trạng biến dạng hạn chế vận động theo dõi gãy xương đùi trái, bụng ngực không đau và tiên lượng ổn. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy di lệch 1/3 giữa xương đùi trái, chụp CT đầu chưa phát hiện tổn thương và được chỉ định mổ cấp cứu kết hợp xương vào sáng 21/1.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

