Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ
GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây mua bán hàng hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lê Hữu Minh (SN 1993, trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
Theo cơ quan công an, từ việc phát hiện một đối tượng rao bán công khai sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L'OREAL trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng. Qua xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu L'OREAL, lực lượng chức năng kết luận: các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.
Từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam, hình thành các kho hàng tại TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình dần được lực lượng chức năng bóc tách, làm rõ. Khi các đối tượng lộ diện, một kế hoạch phá án được xây dựng kỹ lưỡng, chặt chẽ và giữ bí mật tuyệt đối.
Ngày 13/1/2026, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai kế hoạch. Các tổ công tác giám sát tất cả mọi kho hàng, địa điểm tập kết từ trước và ba đối tượng Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và chồng là Lê Hữu Minh bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.
Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, đã thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.
Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết là "đầu nguồn" cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước. Nguồn hàng được Tuyết nhập nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.
Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook gắn mác "hàng xách tay", "hàng nội địa", "hàng tuồn từ kho công ty" với giá "siêu rẻ", thấp hơn giá sản phẩm khoảng 10 lần, nhằm mục đích đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.
Để che giấu hoạt động mua bán hàng giả của mình, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình ở các công đoạn mua bán, vận chuyển và giao dịch nhằm tránh sự lộ lọt thông tin ra bên ngoài.
Bước đầu, qua xác minh Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết từ năm 2023 đến nay là khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu có liên quan đến mua bán hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và con số lợi nhuận mà Tuyết thu được lên đến nhiều tỷ đồng.
Chỉ tính riêng mối hàng của Nguyễn Văn Chung hoạt động từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1–2 tỷ đồng. Số hàng mỹ phẩm Chung lấy về từ Tuyết có giá khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, gồm các loại như: sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, toner Klairs, kem nẻ Dexeryl, kem chống nắng Centella 1004, nước tẩy tế bào chết Dove, sữa rửa mặt SVR… Sau đó, Chung đăng lên Shopee với giá bán là 100.000 đồng/sản phẩm.
Trước đây, Chung làm dịch vụ chạy quảng cáo trên Shopee. Nhận thấy mỹ phẩm giả dễ bán, lợi nhuận cao nên Chung đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Chung mở shop online trên sàn thương mại điện tử Shopee, tham gia các hội nhóm buôn bán mỹ phẩm để tìm nguồn hàng giá rẻ nhập về bán lẻ. Số mỹ phẩm giả được cất giấu tại một địa điểm riêng, chỉ Chung biết.
Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng cao độ uy tín cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các thùng hàng nhập về thường kèm tem chống hàng giả, Chung sử dụng số tem này dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp lên đơn, đóng gói, in vận đơn, gửi hàng và địa chỉ đăng ký gửi hàng trên Shopee là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.
Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung khai nhận, mặc dù biết số hàng hóa mỹ phẩm bán ra thị trường là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây ra hậu quả xấu cho người dùng, nhưng vì lợi nhuận "khủng", cũng như cách kinh doanh quá dễ dàng nên làm liều.
Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân ÁiPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chảPháp luật - 1 ngày trước
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'Pháp luật - 1 ngày trước
Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).