Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây mua bán hàng hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan công an đã tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Lê Hữu Minh (SN 1993, trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội) để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Đối tượng Lê Hữu Minh. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Theo cơ quan công an, từ việc phát hiện một đối tượng rao bán công khai sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L'OREAL trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung là đầu mối quan trọng. Qua xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu L'OREAL, lực lượng chức năng kết luận: các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam, hình thành các kho hàng tại TP Hà Nội và tỉnh Ninh Bình dần được lực lượng chức năng bóc tách, làm rõ. Khi các đối tượng lộ diện, một kế hoạch phá án được xây dựng kỹ lưỡng, chặt chẽ và giữ bí mật tuyệt đối.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Ngày 13/1/2026, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai kế hoạch. Các tổ công tác giám sát tất cả mọi kho hàng, địa điểm tập kết từ trước và ba đối tượng Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và chồng là Lê Hữu Minh bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, đã thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.

Tem chống hàng giả được các đối tượng sử dụng để dán lên các sản phẩm hàng mỹ phẩm giả nhằm lừa dối khách hàng. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết là "đầu nguồn" cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước. Nguồn hàng được Tuyết nhập nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook gắn mác "hàng xách tay", "hàng nội địa", "hàng tuồn từ kho công ty" với giá "siêu rẻ", thấp hơn giá sản phẩm khoảng 10 lần, nhằm mục đích đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Để che giấu hoạt động mua bán hàng giả của mình, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình ở các công đoạn mua bán, vận chuyển và giao dịch nhằm tránh sự lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Bước đầu, qua xác minh Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết từ năm 2023 đến nay là khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu có liên quan đến mua bán hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và con số lợi nhuận mà Tuyết thu được lên đến nhiều tỷ đồng.

Các sản phẩm hóa mỹ phẩm giả được các đối tượng bán ra thị trường. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Chỉ tính riêng mối hàng của Nguyễn Văn Chung hoạt động từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1–2 tỷ đồng. Số hàng mỹ phẩm Chung lấy về từ Tuyết có giá khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, gồm các loại như: sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, toner Klairs, kem nẻ Dexeryl, kem chống nắng Centella 1004, nước tẩy tế bào chết Dove, sữa rửa mặt SVR… Sau đó, Chung đăng lên Shopee với giá bán là 100.000 đồng/sản phẩm.

Trước đây, Chung làm dịch vụ chạy quảng cáo trên Shopee. Nhận thấy mỹ phẩm giả dễ bán, lợi nhuận cao nên Chung đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Chung mở shop online trên sàn thương mại điện tử Shopee, tham gia các hội nhóm buôn bán mỹ phẩm để tìm nguồn hàng giá rẻ nhập về bán lẻ. Số mỹ phẩm giả được cất giấu tại một địa điểm riêng, chỉ Chung biết.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng cao độ uy tín cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các thùng hàng nhập về thường kèm tem chống hàng giả, Chung sử dụng số tem này dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp lên đơn, đóng gói, in vận đơn, gửi hàng và địa chỉ đăng ký gửi hàng trên Shopee là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Chung. Ảnh: CA tỉnh Quảng Trị

Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung khai nhận, mặc dù biết số hàng hóa mỹ phẩm bán ra thị trường là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây ra hậu quả xấu cho người dùng, nhưng vì lợi nhuận "khủng", cũng như cách kinh doanh quá dễ dàng nên làm liều.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.