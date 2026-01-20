Mới nhất
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Thứ ba, 11:30 20/01/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30’ ngày 18/1 đến 7h30’ ngày 19/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 99 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI phát hiện 63 trường hợp vượt đèn đỏ, 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều.

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại đường Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn chấp hành tốt quy định về làn đường, không vi phạm nào được ghi nhận.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đạt 10.960 lượt xe đi qua trong 24 giờ.

Do mật độ phương dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình của các dòng xe đã giảm sâu xuống còn 65 km/h. Về vi phạm, hệ thống ghi nhận 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 2 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1 - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế xe khách không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều đã được hệ thống lưu trữ bằng chứng để phục vụ công tác phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày tới, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu và thắt dây an toàn khi đi xe khách/xe con về quê đón Tết, tránh để xảy ra tai nạn hoặc bị xử phạt đáng tiếc.

Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1Hà Nội: Danh sách 23 trường hợp vượt đèn đỏ, 28 người không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình ngày 18/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 17/1 đến trưa ngày 18/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm. Trong đó chủ yếu vẫn là các lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 18/01/2026 đến 7h30 ngày 19/01/202)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
118-01-2026 19:23:0112H03053VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
218-01-2026 19:31:3515B03782VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
318-01-2026 18:33:2029B16316VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
418-01-2026 19:43:2829LD00228TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
518-01-2026 11:17:2530G24684TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
618-01-2026 18:00:3730G81030TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
718-01-2026 14:25:1334C09441VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
818-01-2026 18:09:0098C08857TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
918-01-2026 22:50:2998H07072VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
1019-01-2026 06:47:1489F111089TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1119-01-2026 06:47:1129B114092TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1219-01-2026 06:20:2029E210095TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1319-01-2026 05:57:0929X528536TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1419-01-2026 05:11:3528X318503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1518-01-2026 20:42:2821V44363TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1618-01-2026 20:38:42198D165436TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1718-01-2026 20:21:2629A835066TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1818-01-2026 19:53:1530B04769TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
1918-01-2026 19:23:4334L472413TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2018-01-2026 19:02:3629D193074TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2118-01-2026 18:38:0330L22542TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2218-01-2026 18:36:0018B269181TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2318-01-2026 18:25:0329X711031TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2418-01-2026 17:48:1119G123724TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2518-01-2026 17:32:3030H12374TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
2618-01-2026 17:13:4729B229262TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2718-01-2026 17:08:2429P116512TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2818-01-2026 17:05:5536BD02737TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2918-01-2026 17:04:0829P163598TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3018-01-2026 16:36:5466L184999TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3118-01-2026 16:31:2029G148733TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3218-01-2026 16:31:0929B214379TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3318-01-2026 16:30:0018H185123TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3418-01-2026 16:18:2329D103752TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3518-01-2026 16:15:5026AA06162TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3618-01-2026 16:12:0318GA09314TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3718-01-2026 16:12:0329BK14323TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3818-01-2026 16:08:3030X54960TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3918-01-2026 16:04:2429Z77110TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4018-01-2026 16:04:1830H21307TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4118-01-2026 16:01:0998K115550TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4218-01-2026 15:45:1129AE34002TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4318-01-2026 15:32:0522B211752TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4418-01-2026 15:26:1217N45474TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4518-01-2026 15:24:2135N137901TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4618-01-2026 15:16:3930L16458TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4718-01-2026 14:57:5220E137430TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4818-01-2026 14:57:1916P52129TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4918-01-2026 14:51:3537E160874TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5018-01-2026 14:51:3329BC04521TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5118-01-2026 14:46:0729B233333TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5218-01-2026 14:46:0429P121416TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5318-01-2026 14:40:1718F143473TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5418-01-2026 14:28:4329E228202TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5518-01-2026 14:05:3229S142348TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5618-01-2026 13:44:3329Z95730TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5718-01-2026 13:40:5729L557308TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5818-01-2026 13:35:1718H130739TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
5918-01-2026 13:33:1529L150647TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6018-01-2026 13:12:1229F169153TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6118-01-2026 12:52:4329E263348TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6218-01-2026 12:33:4014AY07491TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6318-01-2026 12:29:5730K54054TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6418-01-2026 12:27:5229F154620TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6518-01-2026 12:08:3829V55165TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6618-01-2026 11:57:0529AB34936TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6718-01-2026 11:47:3629E266266TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6818-01-2026 11:45:3530Z14293TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
6918-01-2026 11:44:2521E114668TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7018-01-2026 11:36:1330P49354TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7118-01-2026 11:32:3919H27785TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7218-01-2026 11:32:1029G150933TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
7319-01-2026 06:47:1130Z51968TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7419-01-2026 05:40:0137S22983TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7518-01-2026 18:07:0736AL01657TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7618-01-2026 18:03:4529K145930TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7718-01-2026 17:44:2129T197122TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7818-01-2026 16:57:1736F120197TrắngXe mô tôKhông đội mũ
7918-01-2026 16:56:5390B325127TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8018-01-2026 16:40:1230K74830TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8118-01-2026 16:15:4826AA06162TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8218-01-2026 15:27:5890B258751TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8318-01-2026 14:51:2329BD01505TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8418-01-2026 14:00:5217B468673TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8518-01-2026 13:59:0018L127466TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8618-01-2026 13:37:2914P19711TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8718-01-2026 13:33:1120F92599TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8818-01-2026 13:00:4529T33653TrắngXe mô tôKhông đội mũ
8918-01-2026 13:00:2829G201841TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9018-01-2026 12:52:1937AS06161TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9118-01-2026 12:50:3259N807970TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9218-01-2026 12:36:5419G149066TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9318-01-2026 11:18:1929AE01029TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9418-01-2026 10:48:1929AE01029TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9518-01-2026 10:46:0629M174577TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9618-01-2026 10:39:5530M93452TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9718-01-2026 09:44:2929C193500TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9818-01-2026 09:24:2834B466151TrắngXe mô tôKhông đội mũ
9918-01-2026 08:19:4229BD12034TrắngXe mô tôKhông đội mũ
