Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30’ ngày 18/1 đến 7h30’ ngày 19/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 99 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI phát hiện 63 trường hợp vượt đèn đỏ, 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều.
Tại đường Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn chấp hành tốt quy định về làn đường, không vi phạm nào được ghi nhận.
Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đạt 10.960 lượt xe đi qua trong 24 giờ.
Do mật độ phương dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình của các dòng xe đã giảm sâu xuống còn 65 km/h. Về vi phạm, hệ thống ghi nhận 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 2 trường hợp vi phạm tốc độ.
Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều đã được hệ thống lưu trữ bằng chứng để phục vụ công tác phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày tới, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu và thắt dây an toàn khi đi xe khách/xe con về quê đón Tết, tránh để xảy ra tai nạn hoặc bị xử phạt đáng tiếc.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 18/01/2026 đến 7h30 ngày 19/01/202)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|18-01-2026 19:23:01
|12H03053
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|18-01-2026 19:31:35
|15B03782
|Vàng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|18-01-2026 18:33:20
|29B16316
|Vàng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|18-01-2026 19:43:28
|29LD00228
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|18-01-2026 11:17:25
|30G24684
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|18-01-2026 18:00:37
|30G81030
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|18-01-2026 14:25:13
|34C09441
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|8
|18-01-2026 18:09:00
|98C08857
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|9
|18-01-2026 22:50:29
|98H07072
|Vàng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|10
|19-01-2026 06:47:14
|89F111089
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|19-01-2026 06:47:11
|29B114092
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|19-01-2026 06:20:20
|29E210095
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|19-01-2026 05:57:09
|29X528536
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|19-01-2026 05:11:35
|28X318503
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|18-01-2026 20:42:28
|21V44363
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|18-01-2026 20:38:42
|198D165436
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|18-01-2026 20:21:26
|29A835066
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|18-01-2026 19:53:15
|30B04769
|Trắng
|Ô tô con
|Vượt đèn đỏ
|19
|18-01-2026 19:23:43
|34L472413
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|18-01-2026 19:02:36
|29D193074
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|18-01-2026 18:38:03
|30L22542
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|18-01-2026 18:36:00
|18B269181
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|18-01-2026 18:25:03
|29X711031
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|18-01-2026 17:48:11
|19G123724
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|18-01-2026 17:32:30
|30H12374
|Trắng
|Ô tô con
|Vượt đèn đỏ
|26
|18-01-2026 17:13:47
|29B229262
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|18-01-2026 17:08:24
|29P116512
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|18-01-2026 17:05:55
|36BD02737
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|18-01-2026 17:04:08
|29P163598
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|18-01-2026 16:36:54
|66L184999
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|18-01-2026 16:31:20
|29G148733
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|18-01-2026 16:31:09
|29B214379
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|18-01-2026 16:30:00
|18H185123
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|18-01-2026 16:18:23
|29D103752
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|18-01-2026 16:15:50
|26AA06162
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|18-01-2026 16:12:03
|18GA09314
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|18-01-2026 16:12:03
|29BK14323
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|18-01-2026 16:08:30
|30X54960
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|18-01-2026 16:04:24
|29Z77110
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|18-01-2026 16:04:18
|30H21307
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|18-01-2026 16:01:09
|98K115550
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|18-01-2026 15:45:11
|29AE34002
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|18-01-2026 15:32:05
|22B211752
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|18-01-2026 15:26:12
|17N45474
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|18-01-2026 15:24:21
|35N137901
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|18-01-2026 15:16:39
|30L16458
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|18-01-2026 14:57:52
|20E137430
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|18-01-2026 14:57:19
|16P52129
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|18-01-2026 14:51:35
|37E160874
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|18-01-2026 14:51:33
|29BC04521
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|18-01-2026 14:46:07
|29B233333
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|18-01-2026 14:46:04
|29P121416
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|53
|18-01-2026 14:40:17
|18F143473
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|18-01-2026 14:28:43
|29E228202
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|18-01-2026 14:05:32
|29S142348
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|18-01-2026 13:44:33
|29Z95730
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|18-01-2026 13:40:57
|29L557308
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|18-01-2026 13:35:17
|18H130739
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|18-01-2026 13:33:15
|29L150647
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|60
|18-01-2026 13:12:12
|29F169153
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|18-01-2026 12:52:43
|29E263348
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|18-01-2026 12:33:40
|14AY07491
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|18-01-2026 12:29:57
|30K54054
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|18-01-2026 12:27:52
|29F154620
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|18-01-2026 12:08:38
|29V55165
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|66
|18-01-2026 11:57:05
|29AB34936
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|67
|18-01-2026 11:47:36
|29E266266
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|68
|18-01-2026 11:45:35
|30Z14293
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|69
|18-01-2026 11:44:25
|21E114668
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|70
|18-01-2026 11:36:13
|30P49354
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|71
|18-01-2026 11:32:39
|19H27785
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|72
|18-01-2026 11:32:10
|29G150933
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|73
|19-01-2026 06:47:11
|30Z51968
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|74
|19-01-2026 05:40:01
|37S22983
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|75
|18-01-2026 18:07:07
|36AL01657
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|76
|18-01-2026 18:03:45
|29K145930
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|77
|18-01-2026 17:44:21
|29T197122
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|78
|18-01-2026 16:57:17
|36F120197
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|79
|18-01-2026 16:56:53
|90B325127
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|80
|18-01-2026 16:40:12
|30K74830
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|81
|18-01-2026 16:15:48
|26AA06162
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|82
|18-01-2026 15:27:58
|90B258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|83
|18-01-2026 14:51:23
|29BD01505
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|84
|18-01-2026 14:00:52
|17B468673
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|85
|18-01-2026 13:59:00
|18L127466
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|86
|18-01-2026 13:37:29
|14P19711
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|87
|18-01-2026 13:33:11
|20F92599
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|88
|18-01-2026 13:00:45
|29T33653
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|89
|18-01-2026 13:00:28
|29G201841
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|90
|18-01-2026 12:52:19
|37AS06161
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|91
|18-01-2026 12:50:32
|59N807970
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|92
|18-01-2026 12:36:54
|19G149066
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|93
|18-01-2026 11:18:19
|29AE01029
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|94
|18-01-2026 10:48:19
|29AE01029
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|95
|18-01-2026 10:46:06
|29M174577
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|96
|18-01-2026 10:39:55
|30M93452
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|97
|18-01-2026 09:44:29
|29C193500
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|98
|18-01-2026 09:24:28
|34B466151
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|99
|18-01-2026 08:19:42
|29BD12034
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật - 16 phút trước
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chảPháp luật - 14 giờ trước
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'Pháp luật - 15 giờ trước
Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trảPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồngPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.