Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30’ ngày 18/1 đến 7h30’ ngày 19/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 99 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI phát hiện 63 trường hợp vượt đèn đỏ, 27 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, không phát hiện trường hợp nào đi ngược chiều.

Trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại đường Lê Văn Lương, các phương tiện vẫn chấp hành tốt quy định về làn đường, không vi phạm nào được ghi nhận.

Tại Km 20 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lưu lượng phương tiện đạt 10.960 lượt xe đi qua trong 24 giờ.

Do mật độ phương dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình của các dòng xe đã giảm sâu xuống còn 65 km/h. Về vi phạm, hệ thống ghi nhận 9 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 2 trường hợp vi phạm tốc độ.

Trường hợp tài xế xe khách không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều đã được hệ thống lưu trữ bằng chứng để phục vụ công tác phạt nguội. Cơ quan chức năng khuyến cáo, trong những ngày tới, mật độ giao thông sẽ còn tăng cao hơn nữa, người dân cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối tuân thủ đèn tín hiệu và thắt dây an toàn khi đi xe khách/xe con về quê đón Tết, tránh để xảy ra tai nạn hoặc bị xử phạt đáng tiếc.

