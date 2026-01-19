Mới nhất
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai

Thứ hai, 15:34 19/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.

Sáng ngày 19/1, thông tin từ UBND xã Xuân Ái xác nhận cơ quan Công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra vụ nghi án giết người xảy ra trên địa.

Trước đó, vào tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc hai mẹ con chị T.T.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) và con gái là cháu V.V.T (sinh năm 2020) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.

Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích, nghi bị sát hại. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Khi tiếp cận khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị H. được tìm thấy với dấu hiệu nghi bị sát hại.

Đến khoảng 01h30 phút rạng sáng ngày 19/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện cháu V.V.T đang bị vùi lấp dưới đất. May mắn nạn nhân khi được phát hiện vẫn còn sống và đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng giải cứu cháu bé bị vùi lấp trong vụ nghi án. Ảnh: NDCC.

Được biết, chị T.T.H là công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn. Chiều ngày 18/1, chị H. đưa con gái đi cùng xuống xã Xuân Ái để xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu, dự định mua về để buôn bán dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đến tối muộn, không thấy vợ con trở về, điện thoại không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành, người chồng và gia đình đã tá hỏa đi tìm và báo công an.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên thông tin, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, thuốc men để theo dõi sát sao và điều trị tích cực nhất cho nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm gây án. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ động cơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai - Ảnh 3.Lai Châu thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng vũ khí trái phép

GĐXH - Công an tỉnh Lai Châu vừa bảo vệ an toàn việc thực nghiệm điều tra vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đoàn Kết, khiến một người tử vong.

