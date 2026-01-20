Mới nhất
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Thứ ba, 12:39 20/01/2026
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ái phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).

Theo cơ quan công an, vụ án bắt đầu từ trình báo của anh Vũ Xuân Đ. (sinh năm 1976, trú tại xã Mậu A) về việc khoảng 13h ngày 18/1/2026, vợ anh là chị Trần Thị H.H. (sinh năm 1983) chở theo con gái là cháu Vũ Anh Th. (sinh năm 2019) đi sang xã Xuân Ái để xem và mua lợn về bán dịp Tết. Tuy nhiên sau đó, cả hai mẹ con đều mất liên lạc, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng.

Lào Cai: Đối tượng sát hại hai mẹ con khi mua lợn bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Tiến Cao tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng dân quân tổ chức rà soát diện rộng. Đến chiều tối cùng ngày, tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng (xã Xuân Ái), lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị H. với nhiều vết thương. Cách đó không xa, cháu Th. (con gái chị H.) được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, bị thương nặng.

Cháu bé ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Văn Yên và may mắn giữ được tính mạng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23h30' cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phùng Tiến Cao.

Lào Cai: Đối tượng sát hại hai mẹ con khi mua lợn bị bắt giữ - Ảnh 2.

Khu vực nơi phát hiện thi thể chị H và con gái. Ảnh: NDCC

Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận, do bản thân túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Do từng vài lần giới thiệu mối mua lợn cho chị H. nên hắn dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân.

Chiều ngày 18/1, Cao gọi điện lừa chị H. đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để "dẫn đi xem đàn lợn đẹp". Tin lời người quen, chị H. chở theo con gái đến điểm hẹn. Tại đây, Cao dẫn hai mẹ con lên khu vực đồi quế vắng vẻ rồi bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp khiến chị H. tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ra tay với cả cháu bé 7 tuổi đi cùng hòng bịt đầu mối.

Sau khi gây án, Phùng Tiến Cao cướp chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định nghiêm minh của pháp luật.

Lào Cai: Đối tượng sát hại hai mẹ con khi mua lợn bị bắt giữ - Ảnh 3.Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân Ái

GĐXH - Sau khi được phát hiện dưới khe ven đồi trong tình trạng bị vùi lấp, cháu bé trong vụ nghi án người mẹ bị sát hại tại xã Xuân Ái, Lào Cai đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe tạm ổn định.

Lào Cai: Đối tượng sát hại hai mẹ con khi mua lợn bị bắt giữ - Ảnh 4.Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai

GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.

