Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái
GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Xuân Ái phá thành công vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, bắt giữ đối tượng Phùng Tiến Cao (sinh năm 1999, trú tại thôn Quyết Hùng, xã Xuân Ái).
Theo cơ quan công an, vụ án bắt đầu từ trình báo của anh Vũ Xuân Đ. (sinh năm 1976, trú tại xã Mậu A) về việc khoảng 13h ngày 18/1/2026, vợ anh là chị Trần Thị H.H. (sinh năm 1983) chở theo con gái là cháu Vũ Anh Th. (sinh năm 2019) đi sang xã Xuân Ái để xem và mua lợn về bán dịp Tết. Tuy nhiên sau đó, cả hai mẹ con đều mất liên lạc, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phối hợp cùng chính quyền địa phương và lực lượng dân quân tổ chức rà soát diện rộng. Đến chiều tối cùng ngày, tại khu vực đồi quế thuộc thôn Quyết Hùng (xã Xuân Ái), lực lượng chức năng phát hiện thi thể chị H. với nhiều vết thương. Cách đó không xa, cháu Th. (con gái chị H.) được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, bị thương nặng.
Cháu bé ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Văn Yên và may mắn giữ được tính mạng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 23h30' cùng ngày, các lực lượng đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phùng Tiến Cao.
Tại cơ quan điều tra, Cao khai nhận, do bản thân túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, hắn đã nảy sinh ý định giết người cướp của. Do từng vài lần giới thiệu mối mua lợn cho chị H. nên hắn dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân.
Chiều ngày 18/1, Cao gọi điện lừa chị H. đến khu vực đường liên thôn thuộc thôn Quyết Hùng để "dẫn đi xem đàn lợn đẹp". Tin lời người quen, chị H. chở theo con gái đến điểm hẹn. Tại đây, Cao dẫn hai mẹ con lên khu vực đồi quế vắng vẻ rồi bất ngờ dùng dao tấn công liên tiếp khiến chị H. tử vong tại chỗ. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn ra tay với cả cháu bé 7 tuổi đi cùng hòng bịt đầu mối.
Sau khi gây án, Phùng Tiến Cao cướp chiếc xe máy và điện thoại di động của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định nghiêm minh của pháp luật.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1Pháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chảPháp luật - 21 giờ trước
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'Pháp luật - 21 giờ trước
Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trảPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồngPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.