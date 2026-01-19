Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Ngày 18/1, Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả Yến Hiền tại số 5B phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chủ cơ sở là Nguyễn Bật Yến (SN 1973, trú tại Hà Nội).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất 3 tạ giò chả có chứa hàn the. Đây là loại phụ gia bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.
Tại cơ quan điều tra, bà Yến khai nhận đã sử dụng hàn the vào quá trình chế biến từ năm 2022 nhằm mục đích làm giòn và kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc, ôi thiu cho thực phẩm.
Đáng chú ý, từ khi hoạt động đến nay, cơ sở này đã tung ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả chứa hàn the. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 3 kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Đây là một trong những vụ việc điển hình về vi phạm an toàn thực phẩm được Công an TP Hà Nội phát hiện và xử lý kịp thời trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Đồng thời thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng chức năng trong việc đấu tranh với thực phẩm không an toàn, tạo sức răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định trục lợi bất chính trên sức khỏe cộng đồng.
