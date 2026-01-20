Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Na là đối tượng liên quan đến vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp quy mô hàng ngàn tỷ đồng.
Trước đó, vào ngày 15/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng triển khai đồng bộ lực lượng, phượng tiện, biện pháp nghiệp vụ tiến hành bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh tiền ảo đa cấp.
Đối tượng cầm đầu là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng vào năm 2021).
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ban hành quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Kim Na để phục vụ công tác điều tra.
Đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm, khi tìm thấy đối tượng cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra) Công an thành phố Đà Nẵng hoặc cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1Pháp luật - 17 phút trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chảPháp luật - 14 giờ trước
Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'Pháp luật - 15 giờ trước
Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trảPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồngPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái NguyênPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Điện Biên: Phá thành công chuyên án 126P, bắt 01 đối tượng vận chuyển 10 bánh ma túyPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an tỉnh Điện Biên vừa lập chiến công xuất sắc khi phá thành công chuyên án 126P, bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 10 bánh ma túy.
Lào Cai: Phát hiện tinh dầu POD chứa ma túy, 2 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng sinh năm 2005 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy sau khi phát hiện tinh dầu POD chứa chất ma túy tổng hợp, được giao dịch để bán lại kiếm lời.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào CaiPháp luật
GĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.