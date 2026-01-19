Mới nhất
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Thứ hai, 18:54 19/01/2026 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Can Lộc, triệt phá đường dây trộm chó chuyên nghiệp trên địa bàn, bắt 3 đối tượng. Đây là ổ nhóm trộm chó hoạt động theo đường dây khép kín, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh.

Nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả - Ảnh 1.

Các đối tượng cùng tang vật.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Xuân Phú (SN 1974), trú xã Can Lộc; Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984), trú xã Thạch Hà và Võ Nam Phương (SN 1987), trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 con chó, 2 xe mô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phạm tội nguy hiểm gồm 1 súng bắn điện tự chế, 2 con dao, 1 bình xịt hơi cay và nhiều vật dụng khác.

Theo tài liệu điều tra, Phú là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp lên kế hoạch, tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, đồng thời giữ vai trò đầu mối thu mua, tiêu thụ chó trộm cắp.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Võ Nam Phương là người trực tiếp điều khiển xe mô tô, chở đồng bọn di chuyển liên tục qua nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã, lợi dụng đêm tối để tìm kiếm mục tiêu. Nguyễn Thế Hiệp là đối tượng trực tiếp sử dụng súng bắn điện tự chế để làm tê liệt chó, sau đó nhanh chóng khống chế, đưa lên xe tẩu thoát theo sự điều hành của Phú.

Nhằm đối phó khi bị phát hiện, nhóm đối tượng chủ động chuẩn bị sẵn các phương tiện, hung khí nguy hiểm như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao. Khi bị người dân hoặc lực lượng chức năng truy đuổi, chúng sẵn sàng sử dụng các hung khí trên để chống trả.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng đều có nhân thân xấu, nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và cướp tài sản.

