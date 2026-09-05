Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: Tôi không thích danh xưng 'ông hoàng phim remake'

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa trở lại với Quý tử vượt giàu - bộ phim được remake từ tác phẩm đình đám của Trung Quốc. Phim đạt doanh thu hơn 37 tỷ đồng sau dịp lễ 2/9 (theo số liệu Box Office Vietnam).

Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Điện tử VTC News, Nguyễn Quang Dũng thừa nhận áp lực lớn nhất của phim remake là doanh thu, đồng thời cho biết anh từng muốn dừng thực hiện dòng phim này từ sau Tiệc trăng máu.

Mục đích làm phim remake rõ ràng là kiếm tiền

- Vì sao anh tiếp tục chọn dự án remake là “Quý tử vượt giàu” để đánh dấu sự trở lại với điện ảnh?

Thật ra tôi từng xác định không muốn làm remake. Những phim remake trước đó ban đầu tôi cũng không muốn làm, nhưng cuộc sống cứ đưa đẩy. Khi thấy nhà sản xuất đánh giá mình có khả năng và thấy dự án phù hợp thì tôi mới làm.

Sau khi xem bản đầu tiên được gửi, tôi gặp nhà sản xuất, nhà đầu tư và nói rõ quan điểm của mình. Tôi xem bộ phim đó hay ở đâu, đồng thời cũng thấy có những điểm rất khó làm ở Việt Nam.

Sau khi tìm được chìa khóa để có thể thực hiện, tôi bàn với nhà đầu tư và được họ đồng ý. Vì vậy chúng tôi quyết định làm.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục cầm trịch một dự án phim remake.

- Phim bản gốc rất thành công với doanh thu kỷ lục, điều đó có tạo áp lực cho anh?

Có chứ. Tất cả những phim ở Việt Nam chọn remake đều thành công rất vang dội ở thị trường khác. Vì thế khi chọn remake, áp lực đó chắc chắn phải có. Song muốn làm được thì phải bình thường hóa áp lực. Đòi hỏi thành công như bản gốc thì chắc không ai dám làm.

Thứ áp lực của phim remake ít người nói ra đó là: Remake thành công là thành công, thất bại là thất bại. Khi chọn làm phim remake, người ta chỉ nghĩ đến doanh thu. Mục đích của thể loại phim này rõ ràng là kiếm tiền.

- Sau khi “Yêu nhầm bạn thân” không đạt doanh thu như kỳ vọng, anh có tự tin với dự án lần này?

Thật ra dự án nào tôi cũng tự tin. Tôi từng làm những phim không thành công và nghĩ rằng đạo diễn trên thế giới chắc cũng chỉ có một, hai người thành công từ đầu tới cuối. Tuy nhiên, mỗi bộ phim sẽ có một số phận. Thành hay bại còn phụ thuộc thời điểm, thị trường có cần bộ phim đó hay không và những phim nào chiếu cùng.

Với Quý tử vượt giàu, cái khó đầu tiên là đây là phim hài - không phải thế mạnh của tôi. Cái khó thứ hai là phim nhà giàu. Đây cũng là điều rất khó với những người làm phim Việt Nam. Khi thực hiện, tôi chọn cách đơn giản hơn, chân thành hơn, thiên về cảm xúc hơn thay vì quá nhiều ẩn dụ hay cài cắm.

Bản sắc Việt không nhất thiết phải là nón lá, mắm tôm

Một đặc điểm của người Việt Nam là biết nghĩ đến người khác; đó cũng chính là nét đậm chất Việt mà tôi cố đưa vào tác phẩm mỗi khi remake. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

- Khi làm phim remake, theo anh cần giữ nguyên và thay đổi những gì để khán giả Việt thấy gần gũi?

Có người nghĩ văn hóa Việt Nam phải có nón lá, chén mắm tôm. Tôi nghĩ đó là những cái bề ngoài, khi nào hợp lý thì đưa vào chứ không nhất thiết phải chăm chăm đưa vào để chứng minh đó là Việt Nam. Nhiều khi đưa vào không hợp lý lại tội nghiệp cho văn hóa đó, khiến người ta thấy kỳ.

Có một đặc điểm trước đây tôi nghĩ là khuyết điểm nhưng bây giờ lại thấy là ưu điểm của người Việt Nam, đó là hay sống cho người khác. Từ nhỏ mình cố gắng học vì tương lai, lớn lên đi làm thì lo cho gia đình, có con thì sống vì con. Một đặc điểm của người Việt Nam chính là biết nghĩ đến người khác. Đó cũng chính là nét đậm chất Việt mà tôi cố đưa vào tác phẩm của mình mỗi khi remake.

- Sau nhiều năm làm phim, điều anh quan tâm nhất hiện nay là doanh thu, giá trị tác phẩm hay phản ứng khán giả?

Tôi quan tâm nhất là đời sống của người làm phim. Để làm được điều đó, phim phải thành công. Khi nhà đầu tư, nhà sản xuất thấy người làm phim ăn ngon hơn, ngủ tốt hơn, có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn thì họ sẽ làm phim tốt hơn.

Về đường dài, điện ảnh Việt Nam cần phim hay nhưng mặt bằng chung mới quan trọng. Tôi muốn phim Việt Nam đa dạng, tư tưởng tự do và có nhiều góc nhìn hơn. Đó là điều quan trọng đối với điện ảnh Việt Nam.

Nguyễn Quang Dũng không thích danh xưng “ông hoàng phim remake” khán giả đặt cho.

- Anh nghĩ sao nếu khán giả đặt cho mình danh xưng “ông hoàng phim remake”?

Tôi không thích, còn người ta gọi gì thì kệ thôi. Tôi cảm thấy khá áp lực mỗi lần nghe danh xưng “ông hoàng” hay “bà chúa”. Tôi vẫn có đam mê của mình và có những câu chuyện muốn kể, chỉ là chưa vội kể.

Sau khi Tiệc trăng máu thành công, tôi đã muốn dừng làm thể loại này (cười). Thật ra, nếu chỉ vì một phim không thành công mà dừng thì tôi đã dừng từ phim đầu tay.

Một dự án thất bại có thể là nỗi buồn nhất thời, nhưng làm nghề lâu thì không thể vì một dự án thành công hay thất bại. Thành công quá rồi nghĩ cứ làm như vậy là thành công thì cũng chết. Thất bại rồi thấy làm phim chán quá, cực mà người ta không đón nhận thì cũng không nên.

Trong cuộc sống có những dự án mình rất tâm huyết, đầu tư nhiều nhưng không thành công. Có những dự án làm chơi chơi lại thành công. Quan trọng là sau mỗi dự án mình nhìn lại và rút kinh nghiệm.

Việc làm phim remake cũng giúp tôi nhận ra những dự án của mình bị làm quá vội. Khi remake, tôi được xem kịch bản của người ta, thấy lỗ hổng của họ và có thời gian nhìn lại.

Đang chờ ngày được bạn gái “trao danh phận”

- Sau lần nhập viện vì nhồi máu cơ tim hồi năm ngoái, sức khỏe của anh hiện thế nào?

Sức khoẻ của tôi hiện tại đã ổn. Thời gian qua, tôi tập thể thao trở lại và giảm được 10kg, chạy và đánh pickleball bình thường. Có thể nói là vẫn “ngon lành cành đào” (cười).

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và bạn gái - ca sỹ Bùi Lan Hương.

- Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng từng nói bản thân có nhiều thay đổi tích cực. Phải chăng bạn gái Bùi Lan Hương cũng là một nhân tố khiến anh có sự thay đổi này?

Có lẽ là vậy! Hương là nguồn động viên tinh thần to lớn trong giai đoạn tôi gặp vấn đề sức khỏe.

Với Quý tử vượt giàu, Hương cũng là người khuyến khích tôi nhận dự án. Lúc đó tôi đang nghiên cứu, phim gửi về thì cả hai cùng xem. Cô ấy nói thích dự án này và bảo nếu sắp xếp được thời gian thì nên làm.

Tuy nhiên chúng tôi cũng không chia sẻ công việc quá nhiều. Khi ở nhà, cả hai chủ yếu nói chuyện cuộc sống vui vẻ. Về nghề nghiệp thì cũng ủng hộ nhau nhưng không quá sâu. Mỗi người sẽ có góc sáng tạo riêng.

- Khán giả vẫn mong chờ tin vui từ anh chị, một đám cưới chẳng hạn?

Điều này thì vẫn chưa thể nói trước được. Chính bản thân tôi cũng đang chờ ngày mình được cô ấy trao cho một danh phận (cười).

- Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng về những chia sẻ!