Đập trứng gà lòng đỏ đậm và nhạt khác nhau: Chuyên gia tiết lộ "3 nhớ 2 không" để chọn trứng tốt nhất

Những lợi ích tuyệt vời khi ăn trứng

Trứng là loại thực phẩm quen thuộc rất tốt cho sức khỏe. Ăn trứng thường xuyên giúp tăng lượng vitamin hấp thụ, ngăn ngừa tăng cân, các vấn đề về xương và chứng mất trí nhớ.

Trứng giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ thị lực: Trứng cung cấp các chất dinh dưỡng có lợi cho thị lực, bao gồm vitamin A, rất cần thiết cho thị lực tốt trong điều kiện ánh sáng yếu. Trứng cũng chứa lutein và zeaxanthin, chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng cấp tính (AMD), cả hai đều có thể gây mù lòa.

Một nghiên cứu trên hơn 3.600 người lớn cho thấy những người ăn từ 2 đến 4 quả trứng một tuần, so với những người ăn ít hơn 1 quả trứng một tuần, có nguy cơ mắc AMD giai đoạn muộn - thời điểm thị lực bị suy giảm - giảm 49% sau 15 năm.

Ảnh minh họa

Rất tốt cho não: Trứng giàu choline, một chất dinh dưỡng cần thiết cho chất dẫn truyền thần kinh trong não, rất quan trọng đối với trí nhớ và chức năng nhận thức.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng choline cao hơn làm chậm quá trình suy giảm nhận thức xảy ra tự nhiên khi chúng ta già đi và có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer. Ngoài ra, trứng cung cấp nhiều vitamin B hỗ trợ sức khỏe tinh thần và chức năng nhận thức.

Tốt cho xương: Trứng chứa nhiều protein, rất cần thiết cho xương và cơ khỏe mạnh. Nhưng chúng cũng là một trong số ít thực phẩm có chứa vitamin D tự nhiên, hỗ trợ chức năng cơ và giúp cơ thể hấp thụ canxi, giúp xương chắc khỏe.

Hai quả trứng cỡ trung bình cung cấp 3,2mcg vitamin D - tương đương 1/3 lượng khuyến nghị hàng ngày 10mcg của Dịch vụ Y tế Quốc gia chính phủ Anh (NHS UK) cho mọi người trên 1 tuổi.

Mách bạn "mẹo hay" chọn trứng gà tốt cho sức khỏe

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội hướng dẫn ba cách chọn trứng ngon, sạch, an toàn bằng mắt thường.

Nên quan sát vỏ trứng

Trứng tươi thường có vỏ nguyên vẹn, hơi thô ráp, màu sắc tươi sáng, và phủ lớp phấn trắng mờ như sương. Trứng cũ hoặc chất lượng kém có thể có vết rạn, lõm, hoặc loang lổ như mốc. Kích thước trứng không ảnh hưởng đến hàm lượng dinh dưỡng, và trứng nâu hay trắng đều có giá trị dinh dưỡng tương đương.

Lắc thử

Để kiểm tra bằng cách này bạn có thể gõ nhẹ vào nhau hoặc lắc thử. Trứng tươi phát ra âm thanh sắc nét, không có tiếng động bên trong. Nếu có tiếng kêu hoặc cảm giác chất lỏng chuyển động, trứng đã cũ hoặc hỏng.

Hãy ngửi mùi

Trứng tươi có mùi vôi sống, trong khi trứng kém chất lượng có mùi mốc nhẹ. Trứng hỏng sẽ có mùi chua, thối.

Bên cạnh đó, bạn không ăn trứng sống hoặc trứng có vỏ nứt, bẩn. Kiểm tra thông tin trứng đã được khử trùng trên nhãn hộp trước khi sử dụng. Người mắc bệnh gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao nên hạn chế ăn.

Lòng đỏ trứng màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

Theo tiến sĩ Bandal, nghiên cứu cho thấy lòng đỏ có màu cam cũng có lượng protein và chất béo như lòng đỏ màu vàng nhạt.

Hàm lượng dinh dưỡng trong lòng đỏ trứng bao gồm các chất béo thiết yếu, vitamin (A, D, E, K) và các khoáng chất như sắt và selen, bất kể màu sắc của nó.

Các chuyên gia khuyến cáo, màu lòng đỏ không phản ánh chất lượng và độ tươi của trứng hay sức khỏe của gà mái.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Amreen Shaikh, chuyên gia dinh dưỡng trưởng tại Bệnh viện Wockhardt (Ấn Độ), cho biết dù có sự khác biệt về màu sắc nhưng hàm lượng dinh dưỡng - protein, chất béo, vitamin và khoáng chất - của lòng đỏ trứng nói chung là giống nhau.

Theo tiến sĩ Amreen Shaikh, giống gà và độ tuổi của gà mái cũng có thể ảnh hưởng đến màu lòng đỏ nhưng ở mức độ thấp hơn so với chế độ ăn.

Tiến sĩ Shaikh nhấn mạnh: Việc lựa chọn trứng nên dựa trên sở thích cá nhân và nhu cầu ăn uống chứ đừng dựa trên màu sắc của lòng đỏ.

Một tuần nên ăn mấy quả trứng để tốt cho sức khỏe?

Trứng gà bổ dưỡng nhưng ăn quá nhiều cũng không tốt. Khuyến nghị phổ biến:

- Trẻ 5 - 6 tháng: 3 lần/tuần, mỗi lần ½ lòng đỏ.

- Trẻ 6 - 7 tháng: mỗi bữa ½ lòng đỏ.

- Trẻ 8 - 9 tháng: mỗi bữa 1 lòng đỏ.

- Trẻ 10 - 12 tháng: có thể ăn cả quả.

- Trẻ 1 - 2 tuổi: 3- 4 quả/tuần.

- Người lớn: 3 - 4 quả/tuần.

- Người tăng huyết áp, mỡ máu cao: vẫn ăn được nhưng chỉ nên ăn 1 - 2 lần/tuần.