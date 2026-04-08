Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Các mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng 2026 là bao nhiêu?

Theo tiểu mục 2 Mục IV Hướng dẫn 56-HD/VPTW năm 2015 quy định mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng như sau:

- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở.

- Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng: tiền thưởng kèm theo bằng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở.

Cũng theo Hướng dẫn 56/HD/VPTW năm 2015, mức tiền thưởng của từng Huy hiệu Đảng sẽ được tính dựa trên mức lương cơ sở.

Bộ Nội vụ ban hành Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng từ ngày 1/7/2026 tăng 8% là 2,53 triệu đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với hiện hành). Theo đó, mức tiền thưởng Huy hiệu Đảng dự kiến như sau:

Công thức tính tiền thưởng Huy hiệu Đảng năm 2026: Tiền thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.

Dự kiến từ 1/7/2026 lương cơ sở tăng, mức thưởng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng kèm theo mức thưởng là gần 38 triệu đồng. Ảnh minh họa: BHT

Các mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng dự kiến như sau:

Huy hiệu Đảng Mức tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng Mức tiền thưởng (VNĐ) Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở 3.795.000 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 2,0 lần mức tiền lương cơ sở 5.060.000 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 3,0 lần mức tiền lương cơ sở 7.590.000 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 3,5 lần mức tiền lương cơ sở 8.855.000 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 5,0 lần mức tiền lương cơ sở 12.650.000 Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng 6,0 lần mức tiền lương cơ sở 15.180.000 Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 8,0 lần mức tiền lương cơ sở 20.240.000 Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng 10,0 lần mức tiền lương cơ sở 25.300.000 Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng 15,0 lần mức tiền lương cơ sở 37.950.000

Theo bảng nêu trên, Huy hiệu Đảng cao nhất là Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng kèm theo mức thưởng là gần 38 triệu đồng.

Tặng Huy hiệu Đảng được quy định thế nào?

Theo Hướng dẫn 06-HD/TW năm 2025 hướng dẫn tặng Huy hiệu Đảng như sau:

(1) Đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng được xét tặng Huy hiệu Đảng.

Đảng viên bị bệnh nặng được xét tặng Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định; được xét tặng Huy hiệu 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi Đảng sớm, nhưng thời gian xét tặng sớm không được quá 24 tháng so với thời gian quy định.

(2) Đảng viên từ trần được xét truy tặng Huy hiệu Đảng sớm, nhưng thời gian xét truy tặng sớm không được quá 12 tháng so với thời gian quy định.

(3) Mức tặng phẩm kèm theo Huy hiệu Đảng thực hiện theo Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

(4) Trao tặng, sử dụng, quản lý Huy hiệu Đảng:

- Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức kịp thời vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn 3/2; 19/5; 2/9; 7/11 và các dịp kỷ niệm quan trọng khác tại tổ chức cơ sở đảng. Trường hợp đặc biệt ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh xem xét, quyết định.

- Đảng viên sử dụng Huy hiệu Đảng trong các ngày lễ của Đảng, của dân tộc, trong đại hội, hội nghị của Đảng và kỷ niệm ngày vào Đảng của bản thân.

- Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng khi từ trần, gia đình đảng viên được giữ Huy hiệu Đảng để làm lưu niệm.

- Đảng viên để mất Huy hiệu Đảng, nếu có lý do chính đáng thì được xét cấp lại Huy hiệu Đảng.

- Đảng viên bị đưa ra khỏi Đảng phải giao lại Huy hiệu Đảng cho tổ chức đảng.

(5) Trách nhiệm của chi bộ, cấp ủy về xét tặng Huy hiệu Đảng

- Cấp ủy cơ sở:

+ Chi bộ, cấp ủy cơ sở báo cáo, đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng cho đảng viên bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên hy sinh, từ trần có đủ tiêu chuẩn.

+ Tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Thu hồi Huy hiệu Đảng của đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng, xoá tên gửi lên cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng.

- Cấp ủy cấp trên trực tiếp của cấp ủy cơ sở:

+ Xét và lập danh sách đảng viên đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy và tương đương xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng, cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất và truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ tiêu chuẩn.

+ Quản lý sổ tặng Huy hiệu Đảng của đảng bộ.

- Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương:

+ Xét, quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp ủy cấp dưới thực hiện quy định của Trung ương về tặng Huy hiệu Đảng.

+ Quản lý Huy hiệu Đảng do cấp dưới đã thu hồi.

+ Hằng năm sơ kết công tác xét tặng Huy hiệu Đảng để rút kinh nghiệm và báo cáo Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).