'Đặt tên con là Thù Hận, phút bức xúc của bố mẹ khiến con buồn cả tuổi thơ'
Chuyện một chàng trai cảm kích vì cán bộ xã giúp anh thoát khỏi cái tên "Thù Hận" khơi cuộc thảo luận của cư dân mạng về chuyện đặt tên có ý nghĩa tiêu cực cho con.
Một bài đăng của nữ tác giả ẩn danh về việc đặt tên con là "Hận", đang được lan truyền mạnh mẽ trên các trang cộng đồng. Câu chuyện và suy nghĩ của tác giả khiến người đọc đồng cảm.
Tác giả chia sẻ rằng tên của người xếp hàng trước cô khi chờ khám tại bệnh viện - Nguyễn Hận Hoài - khiến cô nhớ về một chuyện ba mình từng kể: "Hồi ba mình còn làm ở xã, có một người phụ nữ bế con trai lên làm thủ tục khai sinh. Cô này muốn đặt tên con trai là Nguyễn Thù Hận. Tuy nhiên, ba mình sửa thành Thu Hân rồi nói máy tính lỗi không gõ có dấu được, mà nhỡ đóng dấu đỏ rồi nên không thể làm lại".
"Anh đó bây giờ thành đạt lắm dù cái tên giống con gái. Thỉnh thoảng, anh vẫn ghé nhà mình chơi để cảm ơn ba mình vì đã cứu cuộc đời của anh", tác giả viết, và bày tỏ quan điểm r ằng phụ huynh không nên vì cảm xúc nhất thời mà đặt những cái tên quá kỳ dị cho em bé. Cái tên đi theo con cả đời, vì vậy nên chọn tên thật kỹ, thật đẹp.
Bài đăng nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều cư dân mạng đồng tình với tác giả: "Những em bé không chọn được nơi sinh ra. Vì vậy, nếu đã sinh thì hãy cho những em nhỏ sự yêu thương, chứ đừng đem thù hận của người lớn gieo lên đầu. Tội lắm"; "Đặt cho con cái tên kiểu như Thù Hận, bố mẹ chỉ vì sự bức xúc muốn hả giận lúc đó mà khiến con buồn suốt cả tuổi thơ, thậm chí cả đời".
"Cái tên là món quà đầu tiên cha mẹ tặng con. Vậy nên, hãy chọn một cái tên thật đẹp và ý nghĩa"; "Cảm ơn cha bạn vì nghĩa cử cao đẹp. Dạo gần đây mình đi khám, thấy nhiều em bé tên rất hay và đẹp. Điều này chứng tỏ cha mẹ yêu thương và đặt nhiều tâm tư vào việc đặt tên. Mình cũng mừng cho những đứa trẻ có gia đình hạnh phúc"...
Phương My viết: "Ngay việc đặt tên đã thể hiện cha mẹ không quan tâm đến cảm xúc và tương lai đứa bé, không biết mai sau sẽ nuôi dạy nó thế nào. Đứa trẻ lớn lên trong sự thù ghét của người lớn dành cho nhau, là nơi để trút giận thì chắc chắn bị ảnh hưởng tâm lý".
Anh Tú chia sẻ: "Nhiều khi tôi không hiểu được tại sao nhiều người hay đay nghiến con cái trong khi lỗi là do mình. Tôi mong phụ huynh nào khi sinh con cũng sẽ nghĩ thật kỹ cho tương lai của đứa trẻ. Đặt một cái tên hay cũng là trách nhiệm cần làm của một bậc cha mẹ".
Mai Chi bình luận: "Có nhiều cha mẹ rất lạ, đặt tên con cho vui miệng mình lại chẳng thèm nghĩ tới việc chúng sẽ bị trêu chọc trên trường lớp. Hàng xóm tôi còn đặt tên con là Trương Kỳ Trường Hận. Lỗi lầm do người lớn gây ra nhưng bao nhiêu hận thù lại trút hết lên đứa con".
Cư dân mạng cũng chia sẻ nhiều câu chuyện về cái tên lạ hoặc tên có ý nghĩa tiêu cực. "Thầy chủ nhiệm cấp 3 của mình tên Trường Hận, mà thầy tốt tính, vui vẻ, tận tụy với học sinh lắm. Trong trường, các thầy cô hay gọi là thầy Hân nên các học sinh mình cũng gọi theo, chỉ đến khi xem chữ ký mới biết tên thầy như vậy", Kim Dương kể.
Thu Trang viết: "Bạn học hồi THCS của mình được cha mẹ đặt tên cho 3 anh em theo thứ tự: 'Hận Đời Mãi'. Bạn mình con gái mà tên là Mãi. Đến bây giờ, bạn vui vẻ, lạc quan, thành đạt, thế nhưng hồi đi học toàn bị trêu suốt".
Minh Tú chia sẻ: " Gần nhà tôi còn có hai đứa nhỏ tên thật là Nguyễn Cô Ca và Nguyễn Cà Phê. Phụ huynh muốn độc lạ nên đặt tên con như vậy. Bố thì thích Coca còn mẹ thích cà phê. Tên mà như thế thì chắc sau này đi học bị gọi lên bảng hỏi bài liên tục".
Hoàng Minh bình luận: "Xưa tôi còn có thằng bạn cùng học thêm tên là Nguyễn Hồi Sinh. Nhiều khi tự hỏi không biết gia đình họ gặp vấn đề gì mà đặt tên con như vậy. Đôi khi, tôi vẫn tự thấy có lỗi vì ngày xưa cũng toàn lấy tên bạn ra để đùa cợt".
Ngoài việc bày tỏ quan điểm, nhiều cư dân mạng cũng gợi ý thêm các tên đẹp để sau này đặt cho con của mình.
4 cung hoàng đạo là cộng sự vàng, giúp bạn bứt phá sự nghiệpGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Trên hành trình chinh phục thành công đầy chông gai và thử thách, những cung hoàng đạo này là người bạn đồng hành không chỉ hỗ trợ bạn về công việc mà còn truyền cho bạn động lực, sự tự tin và tinh thần chiến đấu.
Nói đi câu cá, chồng bị bắt quả tang ở khách sạn với nhân tình 50 tuổiGia đình - 3 giờ trước
Người chồng 30 tuổi bị bắt quả tang ngoại tình với phụ nữ 50 tuổi trong khách sạn tại Johor.
Xấu hổ vì mẹ 77 tuổi vẫn lấy chồng, con trai bỏ mặc không phụng dưỡngGia đình - 15 giờ trước
Coi việc mẹ mình kết hôn lần nữa ở tuổi 77 là đáng xấu hổ, người con trai cả bỏ rơi bà, thậm chí không chăm sóc, hỏi han khi mẹ bệnh nặng phải cấp cứu.
Nhạy cảm quá mức khi yêu: 3 cung hoàng đạo dễ tự làm mình tổn thươngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tình yêu, những cung hoàng đạo này để ý đến từng lời nói, từng hành động của nửa kia. Sự nhạy cảm này rất dễ khiến họ bị tổn thương.
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bà lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi và thất vọng khi bị con cái đòi hỏi đủ điều.
Vợ chồng không ai chịu nuôi con khuyết tật, quan tòa tức giận không cho ly hônChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
Cặp vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng không ai chịu nuôi đứa con khuyết tật, cứ đùn đẩy qua lại khiến quan tòa phẫn nộ bác đơn ly hôn.
Chồng đi Nhật quay video bế cô gái lạ, người vợ ở Việt Nam tá hỏaGia đình - 1 ngày trước
Vô tình thấy video chồng bế 1 cô gái lạ ở Nhật Bản đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Việt, người vợ bức xúc tiết lộ đã nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng chưa nhận được hồi đáp.
Nghỉ hưu, ly hôn, tôi bỏ phố về quê sống trọn vẹn bên cha mẹ tuổi xế chiềuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 55, vừa nghỉ hưu với khoản lương hơn 15 triệu đồng/tháng, tôi quyết định bán căn nhà trị hơn 7 tỷ đồng, rời phố thị để về quê sống cùng bố mẹ.
Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước MỹNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.
5 cung hoàng đạo dễ 'nối lại tình xưa' nhất năm 2025: Chia tay rồi vẫn khó dứtGia đình - 2 ngày trước
GĐXH - Có những cung hoàng đạo dù đã chia tay nhưng trái tim vẫn dành một góc cho người cũ. Năm 2025, khả năng "yêu lại từ đầu" của họ cao đến bất ngờ.
Không phải nghèo đói, bi kịch lớn nhất của tuổi già là khi con cái đã qua tuổi 30 vẫn làm hai điềuGia đình
GĐXH - Nhiều người nghĩ, điều khiến tuổi già bất hạnh là thiếu thốn vật chất. Nhưng sự thật đôi khi cay đắng hơn: Con cái đã bước qua tuổi 30 mà vẫn mắc kẹt trong hai điều này – đó mới là thất bại lớn nhất.