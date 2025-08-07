Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...
Người phụ nữ bị vỡ khối u thận may mắn được cứu sống
Bà P.T.V, 67 tuổi, TP.HCM, đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu nên đến BVĐK Tâm Anh TP.HCM khám.
Tại đây, GS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa cho biết, kết quả chụp CT ghi nhận bà V. có khối máu tụ lớn quanh thận, 1/3 giữa thận có khối u kích thước khoảng 4 cm, nhưng nguy hiểm hơn khối u có thể đã vỡ, đang xuất huyết. Nếu không xử lý kịp thời, người bệnh có nguy cơ tử vong do xuất huyết mất nhiều máu.
Được biết trước đó, bà V. cũng đã đến một bệnh viện khác để kiểm tra, bác sĩ cũng ghi nhận có một khối u thận trái và khối máu tụ dưới bao quanh thận.
PGS Chuyên cho biết: “Đây là tình huống cấp cứu rất nặng, nguy cơ chảy máu nhiều đe dọa tính mạng. Với sự hỗ trợ của robot, chúng tôi có thể tiếp cận nhanh vùng rốn thận, kiểm soát mạch máu thận. Tiếp cận khối u thận vỡ, khối tụ máu sau phúc mạc, và nhanh chóng cắt thận, cầm máu. Ca mổ diễn ra rất nhanh chỉ trong 45 phút”, PGS Chuyên nói.
Một ngày sau ca mổ, bà V. hồi phục, đã tập đi lại, vận động nhẹ. Bà xuất viện sau 3 ngày, được hẹn tái khám định kỳ để theo dõi tránh tái phát.
Ung thư thận có nguy hiểm không?
U thận vỡ là tình trạng nguy hiểm, gây xuất huyết, đau bụng dữ dội và giảm huyết áp (hội chứng Wunderlich). Theo ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, đa số các trường hợp xuất huyết quanh thận tự phát là do u thận vỡ gây chảy máu. Một số trường hợp có thể xảy ra sau chấn thương kín đáo do tai nạn giao thông, tai nạn lao động ở người có thận bệnh lý như thận ứ nước, nang thận lớn, dị dạng mạch máu thận…
Nguyên nhân phổ biến nhất là do khối u thận lành tính như u cơ mỡ mạch máu, ít gặp hơn là ung thư thận như trường hợp của bà V. Cơ chế của ung thư thận vỡ vẫn chưa rõ ràng, có thể do khối u xâm lấn trực tiếp vào các cấu trúc mạch máu, hoặc do khối u bị thuyên tắc làm tăng áp lực tĩnh mạch thận. Ngoài ra, hoại tử lan rộng và phát triển nhanh quá mức của khối u cũng được cho là nguyên nhân gây vỡ.
Dấu hiệu cảnh báo u thận vỡ
Các triệu chứng bao gồm đau hông lưng dữ dội, tiểu máu, sốt, buồn nôn và nôn ói, thậm chí bị choáng váng, sốc, ngất xỉu nếu bị mất máu nghiêm trọng. Ung thư thận vỡ có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết trong ổ bụng, nhiễm trùng khối máu tụ, tổn thương thận cấp do sốc mất máu.
Điều trị u thận vỡ là trường hợp cấp cứu ngoại khoa, cần khẩn trương hồi sức, ổn định huyết áp và cầm máu. Các phương pháp điều trị bao gồm nút mạch để làm tắc mạch máu nuôi khối u, giúp cầm máu và bảo tồn thận. Phẫu thuật cắt u thận hoặc cắt toàn bộ thận khi tình trạng người bệnh ổn định.
