Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm
GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Trước khi nhập viện vì viêm ruột thừa, anh H.V.Q (54 tuổi, Ninh Bình) xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị. Tại một cơ sở y tế tuyến tỉnh, ông được nội soi dạ dày và chẩn đoán viêm trợt hang vị. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị bằng thuốc, các triệu chứng không thuyên giảm.
Khoảng 5 ngày gần đây, cơn đau chuyển xuống khu trú ở vùng hố chậu phải. Dù không có biểu hiện rối loạn tiêu hóa rõ rệt và đại tiểu tiện bình thường, anh Q. đã đến BVĐK Medlatec để thăm khám.
Được biết, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh Basedow, từng điều trị thuốc khoảng một tháng rồi tự ý ngừng.
Viêm ruột thừa: Triệu chứng không điển hình khiến bệnh dễ bị nhầm lẫn
Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, không nôn, không phù, da niêm mạc hồng. Khám bụng cho thấy bụng chướng nhẹ, đau khu trú vùng hố chậu phải và có phản ứng thành bụng dương tính.
Kết quả xét nghiệm máu ghi nhận các chỉ số viêm tăng cao với bạch cầu 12,84 G/L, bạch cầu trung tính 9,04 G/L và CRP 124,29 mg/L. Các chỉ số sinh tồn khác trong giới hạn bình thường.
Theo các bác sĩ lâm sàng, đây là trường hợp có biểu hiện khá phức tạp bởi triệu chứng khởi phát không điển hình.
Viêm ruột thừa giai đoạn đầu đôi khi không đau ngay ở hố chậu phải mà có thể xuất hiện đau vùng thượng vị hoặc quanh rốn. Điều này khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với các bệnh lý dạ dày - tá tràng hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường.
Chụp CT phát hiện viêm ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe
Kết quả siêu âm ổ bụng ghi nhận có ít dịch và tình trạng thâm nhiễm mỡ vùng hố chậu phải khoảng 10 mm.
Nhận thấy các dấu hiệu nghi ngờ bệnh lý ngoại khoa, bác sĩ chỉ định chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng có tiêm thuốc cản quang để đánh giá chi tiết hơn.
Hình ảnh CT cho thấy một ổ áp xe khu trú trong tiểu khung kích thước dưới 3 cm, có vỏ bao rõ ràng và liên quan trực tiếp đến ngọn ruột thừa. Bên trong ổ áp xe chứa dịch, không có khí và được bao bọc bởi đáy manh tràng, quai hồi tràng cùng mạc nối.
Đồng thời, phim chụp cũng ghi nhận tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ phần ngọn, kèm phản ứng viêm hạch lân cận.
ThS.BS Phạm Như Ánh, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết chụp CT có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định ổ áp xe ruột thừa, đánh giá mức độ tổn thương cũng như hỗ trợ lựa chọn phương án điều trị phù hợp cho người bệnh.
Từ các kết quả thăm khám và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán áp xe ruột thừa trong ổ bụng do viêm ruột thừa vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu.
Các bác sĩ đã tiến hành gỡ dính, giải phóng gốc ruột thừa, kẹp bằng Hemolock, cắt bỏ ruột thừa, lấy bệnh phẩm bằng túi chuyên dụng, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu Douglas.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân bị viêm mủ thanh mạc ruột thừa, phù hợp với chẩn đoán trước phẫu thuật.
Áp xe ruột thừa là biến chứng nguy hiểm của viêm ruột thừa
Theo các chuyên gia, viêm ruột thừa nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể tiến triển qua nhiều giai đoạn khác nhau.
Trong 1-3 ngày đầu, người bệnh thường ở giai đoạn viêm ruột thừa cấp với phản ứng viêm mạnh. Hình ảnh siêu âm hoặc CT cho thấy thâm nhiễm mỡ quanh ruột thừa mức độ nhẹ và đa số được chỉ định phẫu thuật sớm.
Từ ngày thứ 4-6, bệnh bước vào giai đoạn được gọi là "vùng xám". Lúc này phản ứng viêm ở mức trung bình, có thể xuất hiện khối viêm khu trú và việc lựa chọn điều trị nội khoa hay phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng.
Khi bệnh kéo dài trên 6 ngày, cơ thể có thể hình thành đám quánh hoặc ổ áp xe ruột thừa. Trên hình ảnh học thường thấy tình trạng thâm nhiễm mỡ nặng, xuất hiện ổ tụ dịch hoặc khối viêm được bao bọc bởi mạc nối và các quai ruột lân cận.
Theo ThS.BS Phạm Như Ánh, việc mạc nối và các tạng lân cận bao bọc ổ viêm thực chất là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể nhằm ngăn mủ lan rộng trong ổ bụng. Tuy nhiên, nếu ổ áp xe lớn, khu trú kém hoặc người bệnh xuất hiện viêm phúc mạc toàn thể thì cần can thiệp ngoại khoa kịp thời để tránh các biến chứng nguy hiểm.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với tình trạng đau bụng kéo dài, đặc biệt khi cơn đau thay đổi vị trí hoặc ngày càng tăng. Việc thăm khám sớm và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh phù hợp có thể giúp phát hiện viêm ruột thừa trước khi xảy ra các biến chứng nặng như vỡ ruột thừa hay áp xe ổ bụng.
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