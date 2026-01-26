Người đàn ông 43 tuổi phát hiện ung thư hiếm gặp từ ca mổ viêm ruột thừa
GĐXH - Từ một ca viêm ruột thừa tưởng chừng thông thường, các bác sĩ đã phát hiện bệnh nhân bị ung thư ruột thừa hiếm gặp.
Mổ viêm ruột thừa, phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp
Vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện 19-8 cho biết đã xử trí thành công một trường hợp viêm ruột thừa cấp có diễn biến bất thường, qua đó phát hiện tổn thương ung thư ruột thừa.
Bệnh nhân là anh N.V.PH (43 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải kèm rối loạn tiêu hóa kéo dài. Qua thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm ban đầu, người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật cấp cứu theo đúng quy trình chuyên môn.
Hội chẩn ngay trong mổ vì nghi ngờ ung thư
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp mổ nhận thấy ruột thừa có hình thái bất thường, gợi ý tổn thương ác tính. Trước tình huống này, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn ngay trong mổ và thống nhất điều chỉnh phương án điều trị theo nguyên tắc ngoại khoa ung bướu.
Người bệnh được chỉ định cắt đoạn đại tràng phải nhằm bảo đảm xử trí triệt để tổn thương nghi ngờ ung thư, hạn chế nguy cơ lan rộng của tế bào ác tính.
Ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư ruột thừa – một dạng ung thư hiếm gặp, thường bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa thông thường do triệu chứng không đặc hiệu.
Ung thư ruột thừa: Bệnh hiếm gặp, nguy hiểm nếu phát hiện muộn
Theo BSCKII Mai Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, ung thư ruột thừa rất khó phát hiện sớm bởi biểu hiện lâm sàng nghèo nàn, chủ yếu là đau bụng, rối loạn tiêu hóa – tương tự viêm ruột thừa cấp.
Theo bác sĩ Dũng, việc nhận diện tổn thương nghi ngờ ác tính ngay trong mổ và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ chuyên khoa ung bướu.
Dấu hiệu cảnh báo bệnh, tuyệt đối không chủ quan
Trường hợp trên cho thấy không phải mọi ca đau bụng, viêm ruột thừa đều đơn giản, đồng thời phản ánh năng lực chuyên môn và khả năng xử trí linh hoạt các tình huống ngoại khoa phức tạp của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện 19-8.
Việc thăm khám sớm, phẫu thuật đúng chỉ định và đánh giá kỹ tổn thương trong mổ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm ung thư, đặc biệt với những bệnh lý hiếm gặp như ung thư ruột thừa.
Bác sĩ khuyến cáo, người dân không chủ quan với các cơn đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần. Tránh tự ý dùng thuốc khi chưa được thăm khám.
Nếu có triệu chứng bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế uy tín để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.
