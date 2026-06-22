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Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, thanh niên 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân số

Thứ hai, 13:06 22/06/2026 | Y tế
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Một cơn đau bụng âm ỉ kéo dài gần một ngày tưởng chừng chỉ là viêm ruột thừa đã đưa nam thanh niên 28 tuổi đến bệnh viện và phát hiện một dị tật bẩm sinh hiếm gặp tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không hề hay biết.

Đau bụng kéo dài 22 giờ, nguyên nhân không phải viêm ruột thừa

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho T..T.L (28 tuổi) bị đau bụng âm ỉ suốt 22 giờ do viêm túi thừa Meckel ở vị trí biến đổi rất dị biệt (cách góc hồi manh tràng tới 100cm). Đây là một dị tật bẩm sinh hệ tiêu hóa khá hiếm gặp, chỉ xuất hiện ở khoảng 2% dân số toàn thế giới.

Điều đáng nói, các triệu chứng ban đầu của bệnh lý này cực kỳ mơ hồ, không điển hình và thường biểu hiện giống với các bệnh lý cấp cứu ngoại khoa phổ biến như viêm ruột thừa cấp hoặc viêm túi thừa đại tràng. Sự trùng lặp này rất dễ dẫn đến việc chẩn đoán nhầm. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh sẽ tiến triển rất nhanh, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm tính mạng như hoại tử, thủng ruột gây viêm phúc mạc toàn thể.

Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, người phụ nữ 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân số - Ảnh 1.

Người bệnh bị đau bụng âm ỉ suốt 22 giờ do viêm túi thừa Meckel ở vị trí biến đổi rất dị biệt. Ảnh BVCC

Theo hồ sơ bệnh án, trước đó, người bệnh đã đi khám ở phòng khám và được chẩn đoán, theo dõi viêm ruột thừa. Tuy nhiên, khi người bệnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E, các bác sĩ đã không chủ quan trước các dấu hiệu mơ hồ của bệnh nên đã chỉ định chụp cắt lớp vi tính ổ bụng đa lớp cắt để truy tìm tận gốc nguyên nhân.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết, ruột thừa của người bệnh bình thường, nhưng tại vị trí dưới rốn lệch phải lại xuất hiện một cấu trúc ống tiêu hóa đầu tịt, kích thước khoảng 28x22x30mm, đang trong tình trạng viêm đỏ, thành dày và thâm nhiễm mỡ xung quanh. Đây chính là hình ảnh tổn thương đặc trưng của viêm túi thừa Meckel.

Dị tật chỉ gặp ở khoảng 2% dân số nhưng có thể gây thủng ruột, viêm phúc mạc

Sự nguy hiểm của viêm túi thừa Meckel nằm ở chỗ các dấu hiệu lâm sàng đôi khi không điển hình, thậm chí kỹ thuật siêu âm ổ bụng thông thường cũng có thể bỏ sót tổn thương.

Ngày nay, nhờ sự phát triển của y học hiện đại, bài toán khó này đã có lời giải. Hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy thế hệ mới cho phép dựng hình sắc nét, "vạch trần" chính xác cấu trúc túi thừa bị viêm nhiễm. Việc chẩn đoán đúng ngay từ đầu giúp can thiệp ngoại khoa kịp thời, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ vỡ túi thừa gây nhiễm trùng ổ bụng (viêm phúc mạc).

Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, người phụ nữ 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân số - Ảnh 2.

Ảnh BVCC

Đội ngũ bác sĩ làm chủ hoàn toàn kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn, cắt bỏ đoạn ruột tổn thương một cách nhanh chóng, an toàn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và xuất viện chỉ sau 5 ngày.

ThS.BSNT Trần Nguyễn Bảo Tuấn khuyến cáo, khi xuất hiện các cơn đau bụng bất thường (âm ỉ quanh rốn, hố chậu phải hay vùng bụng dưới), người dân tuyệt đối không tự ý uống thuốc giảm đau vì sẽ làm "lu mờ" triệu chứng bệnh. Tại Bệnh viện E, có đủ năng lực và thiết bị hiện đại để chẩn đoán và xử trí tốt các ca đặc biệt như thế này.

Viêm túi thừa Meckel: Bệnh hiếm dễ nhầm với viêm ruột thừa, có thể gây thủng ruột - Ảnh 1.Thói quen làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày không phải ăn cay, mà là 4 việc nhiều người làm mỗi ngày

GĐXH - Nhiều người cho rằng ăn cay là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh dạ dày, thậm chí ung thư dạ dày. Tuy nhiên, các chuyên gia tiêu hóa cho biết điều đáng lo ngại hơn lại là những thói quen sinh hoạt kéo dài nhiều năm, âm thầm làm tổn thương niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ bệnh tật.

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