Loại quả ngon ngọt đang bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường cần biết điều này khi ăn để ổn định đường huyết

Người bệnh tiểu đường ăn na có tốt không?

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc, chỉ số đường huyết (GI) của quả na ở mức thấp đến trung bình, dao động khoảng 54-60. Chỉ số tải lượng đường huyết (GL) của na khoảng 10, thuộc nhóm có tải lượng đường huyết thấp. Điều này có nghĩa tốc độ làm tăng đường máu của quả na tương đối từ từ, không tăng vọt đối với người bệnh tiểu đường.

Khi quả chín hoàn toàn, lượng đường tự nhiên cao hơn nhưng nhờ giàu chất xơ, chỉ số đường huyết của na chín vẫn nằm trong ngưỡng trung bình. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết đột ngột. Vì vậy, xét riêng về GI, quả na có thể được đưa vào khẩu phần của người bệnh tiểu đường với lượng hợp lý, đặc biệt khi ăn kèm bữa chính hoặc kiểm soát khẩu phần.

Ảnh minh họa.

Lợi ích khi người bệnh tiểu đường ăn na

Na là loại trái cây có giá trị dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Người bệnh tiểu đường có thể sử dụng loại quả này nếu ăn với khẩu phần hợp lý.

Na góp phần hỗ trợ quá trình sử dụng glucose nhờ sự phối hợp của vitamin C, chất xơ và magie có trong phần thịt quả. Trong 100 g na chứa khoảng 30 mg vitamin C, giúp tăng khả năng vận chuyển glucose từ máu vào cơ bắp, qua đó hỗ trợ làm giảm đường huyết.

Vitamin C và kali trong na giúp cải thiện hoạt động của insulin. Vitamin C hỗ trợ quá trình tái tạo insulin, từ đó góp phần kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn. Na cũng cung cấp khoảng 274 mg kali/100 g, giúp tuyến tụy điều tiết insulin phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Ngoài ra, trong 100 g thịt na có khoảng 0,71 mg sắt, giúp phòng ngừa thiếu máu, hỗ trợ tim mạch và giảm nguy cơ biến chứng tim mạch ở người tiểu đường. Na cung cấp khoảng 94 kcal/100 g, giúp giảm cảm giác mệt mỏi, uể oải. Vitamin C trong na còn có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ cải thiện tình trạng viêm thường gặp ở người bệnh tiểu đường.

Ảnh minh họa.

Người bệnh tiểu đường ăn na bao nhiêu là đủ?

Trao đổi với PV SKĐS, ThS.BS. Nguyễn Thu Yên cho biết người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn na với lượng vừa phải. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất, bởi ăn nhiều na cùng một lúc có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể, gây biến động đường huyết nhanh chóng.

Theo khuyến cáo, lượng trái cây người bệnh đái tháo đường ăn mỗi lần nên chứa khoảng 15 g carbohydrate. Với quả na, lượng ăn không quá 100 g/lần, tương đương khoảng 1/2 quả na cỡ trung bình, tối đa 2 lần/ngày.

Thời điểm tốt nhất người bệnh tiểu đường nên ăn na

Thời điểm tốt nhất để sử dụng na là sau bữa sáng và bữa trưa. Đây là thời gian được cho là phù hợp để cơ thể hấp thu các chất dinh dưỡng có trong quả na.

Cách ăn na đơn giản nhất là ăn trực tiếp sau khi loại bỏ vỏ và hạt. Người bệnh cũng có thể làm sinh tố na để thay đổi khẩu vị bằng cách bỏ vỏ, hạt, xay nhuyễn phần thịt quả cùng đá.

Ngoài ra, na có thể ăn cùng sữa chua không đường để giảm vị ngọt. Tuy nhiên, dù ăn theo cách nào, người bệnh tiểu đường vẫn cần chú ý kiểm soát khẩu phần để tránh nạp quá nhiều đường cùng lúc.