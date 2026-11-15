Cuối tuần trời lạnh, thử nấu ngay món miến gà nấm: cả nhà tấm tắc khen ngon

Chủ nhật, 13:29 15/11/2026 | Ăn
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GĐXH - Một bát miến gà nóng hổi với nước dùng trong, thịt gà mềm, nấm thơm và hành rau xanh là lựa chọn đơn giản cho những ngày trời lạnh. Không cần quá nhiều nguyên liệu, chỉ cần chú ý cách nấu nước dùng và xử lý miến, món ăn sẽ thơm ngon mà không bị đục hay trương nát.

Miến gà không chỉ phù hợp cho bữa sáng mà còn có thể trở thành món chính trong một bữa cuối tuần. Ưu điểm của món này là có thể chuẩn bị nguyên liệu từ trước, đến bữa chỉ cần chần miến, xếp thịt và nấm vào bát rồi chan nước dùng nóng.

Nấu nước dùng trong ngọt, không cần nêm quá nhiều gia vị

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 1.

Có thể dùng khoảng 1-1,2 kg gà cho một nồi miến dành cho 4-5 người. Gà làm sạch, có thể chà nhẹ với muối rồi rửa lại, để ráo.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 2.

Cho gà vào nồi cùng hành tím nướng, vài lát gừng và nước lạnh. Đun đến khi nước bắt đầu sôi thì hạ nhỏ lửa, thường xuyên hớt bọt nổi trên mặt. Không nên để nồi sôi quá mạnh vì thịt gà dễ bị khô và nước dùng cũng khó giữ được độ trong.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 3.

Khi gà chín, vớt ra để nguội bớt rồi lọc lấy phần thịt, xé hoặc thái miếng vừa ăn. Phần xương có thể cho trở lại nồi để tiếp tục ninh thêm một thời gian nhằm làm nước dùng đậm đà hơn.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 4.

Nấm hương, nấm đùi gà hoặc một số loại nấm phù hợp có thể cho vào nồi ở giai đoạn cuối. Cà rốt thái lát và hành lá cũng giúp món miến có thêm màu sắc và vị ngọt tự nhiên.

Miến không bị trương, bí quyết nằm ở thời gian ngâm

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 5.

Một lỗi thường gặp khi nấu miến gà là ngâm miến quá lâu khiến sợi miến mềm nhũn ngay cả trước khi cho vào bát. Tùy loại miến, nên đọc hướng dẫn trên bao bì để biết thời gian ngâm phù hợp. Với miến dong khô, có thể ngâm trong nước mát đến khi sợi vừa mềm, sau đó vớt ra để ráo. Khi ăn, chần nhanh miến trong nước nóng rồi cho ngay vào bát. Không nên luộc miến quá lâu trong nồi nước dùng. Sợi miến tiếp tục hút nước và mềm thêm sau khi chan nước dùng, vì vậy chần vừa tới sẽ giúp món ăn giữ được độ dai ngon. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 6.

Một mẹo khác được chia sẻ trên Phụ Nữ Mới là không cho toàn bộ miến vào nồi nước dùng nếu gia đình chưa ăn ngay. Nếu để miến ngâm lâu trong nồi, sợi sẽ hút nước, nở nhiều và làm nước dùng kém ngon.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 7.

Một bát miến gà có thể ăn kèm hành lá, rau mùi, giá đỗ hoặc một số loại rau xanh phù hợp. Nếu muốn bữa ăn đủ chất hơn, có thể thêm nấm, cà rốt và rau cải thay vì chỉ có miến và thịt.

Cuối tuần nấu miến gà nấm ấm lòng cho cả gia đình ngày đông 2026 - Ảnh 8.

Một bát miến gà có thể ăn kèm hành lá, rau mùi, giá đỗ hoặc một số loại rau xanh phù hợp. Nếu muốn bữa ăn đủ chất hơn, có thể thêm nấm, cà rốt và rau cải thay vì chỉ có miến và thịt. Gia vị cũng nên được nêm vừa phải. Nước dùng có vị ngọt tự nhiên từ gà, nấm, hành và gừng không nhất thiết phải thật đậm. Người ăn có thể thêm một chút tiêu, chanh hoặc ớt tùy khẩu vị sau khi múc ra bát.

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