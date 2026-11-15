Cuối tuần trời lạnh, thử nấu ngay món miến gà nấm: cả nhà tấm tắc khen ngon

Một lỗi thường gặp khi nấu miến gà là ngâm miến quá lâu khiến sợi miến mềm nhũn ngay cả trước khi cho vào bát. Tùy loại miến, nên đọc hướng dẫn trên bao bì để biết thời gian ngâm phù hợp. Với miến dong khô, có thể ngâm trong nước mát đến khi sợi vừa mềm, sau đó vớt ra để ráo. Khi ăn, chần nhanh miến trong nước nóng rồi cho ngay vào bát. Không nên luộc miến quá lâu trong nồi nước dùng. Sợi miến tiếp tục hút nước và mềm thêm sau khi chan nước dùng, vì vậy chần vừa tới sẽ giúp món ăn giữ được độ dai ngon. Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV.