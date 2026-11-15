Cuối tuần trời lạnh, thử nấu ngay món miến gà nấm: cả nhà tấm tắc khen ngon

GĐXH - Một bát miến gà nóng hổi với nước dùng trong, thịt gà mềm, nấm thơm và hành rau xanh là lựa chọn đơn giản cho những ngày trời lạnh. Không cần quá nhiều nguyên liệu, chỉ cần chú ý cách nấu nước dùng và xử lý miến, món ăn sẽ thơm ngon mà không bị đục hay trương nát.
Miến gà không chỉ phù hợp cho bữa sáng mà còn có thể trở thành món chính trong một bữa cuối tuần. Ưu điểm của món này là có thể chuẩn bị nguyên liệu từ trước, đến bữa chỉ cần chần miến, xếp thịt và nấm vào bát rồi chan nước dùng nóng.
Nấu nước dùng trong ngọt, không cần nêm quá nhiều gia vị
Miến không bị trương, bí quyết nằm ở thời gian ngâm
GĐXH - Mè đen thường được nhiều người truyền tai có công dụng giúp đen tóc, bổ thận và cải thiện tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải lợi ích nào cũng đã được khoa học chứng minh. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, sử dụng mè đen đúng cách và đúng lượng mới là điều đáng quan tâm.
GĐXH - Tràng lợn (dồi trường) có vị giòn béo, giàu protein và một số vi chất nhưng cũng chứa cholesterol, chất béo. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, một số nhóm người cần thận trọng, hạn chế sử dụng thực phẩm này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
GĐXH - Sườn nướng thường bị khô, dai hoặc thịt vẫn bám chặt vào xương nếu nướng ở nhiệt độ quá cao. Một trong những kỹ thuật được nhiều người yêu thích là quy tắc 3-2-1: Nướng mở, bọc kín rồi nướng mở lần cuối để thịt mềm mọng bên trong và có lớp vỏ đậm vị bên ngoài.
GĐXH - Không chỉ là điểm hẹn ẩm thực quen thuộc mỗi dịp cuối năm, Lễ hội Bia Hà Nội 2026 'chơi lớn' khi nâng tầm quy mô tại Trường đua F1 với sự góp mặt của dàn sao V-Pop đình đám như RHYDER, Captain Boy và LyLy.
GĐXH - Cải thảo vào mùa lạnh có vị ngọt dịu, lá mềm và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu quen thuộc. Chỉ cần một cây cải thảo, các gia đình có thể chế biến thành 4 món ngon nóng hổi từ hấp thanh nhẹ, canh ngọt dịu đến món cuộn sốt đậm đà, vừa dễ ăn vừa không tốn nhiều thời gian chuẩn bị.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi 60 giây nữa.