Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Không cần nghĩ nát óc mỗi chiều đi làm về nay nấu gì nữa, đây là gợi ý thực đơn trọn 7 ngày với 4 món mỗi bữa, đủ mặn ngọt, đủ đạm rau, không món nào lặp lại.

Với nhiều chị em nội trợ, câu hỏi khó nhất trong ngày không phải là nấu món gì cho ngon, mà là nghĩ ra món gì để không bị lặp đi lặp lại khiến cả nhà ngán. Thực đơn dưới đây được gợi ý theo kiểu mâm cơm nhà, mỗi ngày bốn món xoay quanh đủ nhóm thực phẩm: Hải sản, thịt, rau củ và món trứng hoặc canh, vừa cân bằng dinh dưỡng, vừa dễ biến tấu tùy theo nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh. Không cần công thức rườm rà, chỉ cần nhìn tên món là đã biết hôm nay đi chợ mua gì.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 1.

Thực đơn 1: Cá lát chần trụng, cà tím xào ớt xanh, trai hoặc ngao xào trứng, hẹ xào mộc nhĩ đậu phụ khô.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 2.

Thực đơn 2: Nộm thập cẩm chay, tôm viên sốt tiêu, cánh gà rang muối chiên giòn, trứng hấp thịt băm.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 3.

Thực đơn 3: Măng tây hoài sơn xào nấm bụng dê, tôm giã sốt tiêu, cánh gà bạc hà, đậu phụ khô trộn dầu ớt.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 4.

Thực đơn 4: Đậu phụ chiên kho thịt, bắp cải xào thanh cua trứng, cà tím xào kiểu sốt cay, gà kho hành.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 5.

Thực đơn 5: Mướp xào tam tiên (tôm, mực, thịt), trứng hấp tôm, rau củ xào thập cẩm, canh sườn ngô hoài sơn.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 6.

Thực đơn 6: Súp lơ xanh xào trứng, canh cá chua cay, canh tôm đậu phụ mướp, đậu đũa xào cà tím.

Đau đầu nghĩ món mỗi ngày? 7 thực đơn không trùng món: Mẹ đảm chỉ cần nhìn là biết nay nấu gì- Ảnh 7.

Thực đơn 7: Gà xé phay trộn tiêu, mộc nhĩ dưa leo trộn phù trúc, thịt xào nhỏ lửa, trứng đậu phụ trứng muối thanh cua.

Nhìn tổng thể, 7 thực đơn 7 được sắp xếp khá khéo léo về mặt cân bằng dinh dưỡng: Thực đơn nào cũng có ít nhất một món đạm từ hải sản hoặc thịt, một món rau xào, và xen kẽ các món trứng, canh để đổi vị liên tục mà không gây ngán. Cách phối món cũng linh hoạt, nhà nào không có sẵn nguyên liệu như nấm hầu thủ hay thanh cua hoàn toàn có thể thay bằng nguyên liệu tương đương đang có trong bếp mà vẫn giữ được tinh thần bữa ăn cân đối.

Với những ai đang bí ý tưởng cho thực đơn tuần này, chỉ cần lưu lại danh sách trên, mỗi ngày chọn một bộ bốn món là đã có ngay mâm cơm tươm tất mà không tốn nhiều thời gian suy nghĩ.

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