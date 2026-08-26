Sau vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Hướng dẫn làm thịt trâu gác bếp tại nhà dễ dàng, thơm ngon và an toàn

Từ vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Cách để chọn thịt trâu gác bếp chuẩn vị GĐXH – Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố liên quan đến việc quảng cáo thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” một lần nữa khiến người tiêu dùng lo ngại về món ăn này. Cùng tìm hiểu cách lựa chọn thịt trâu gác bếp chất lượng và ngon.

Cách làm thịt trâu gác bếp tại nhà đơn giản và ngon miệng cho bữa ăn gia đình

Thịt trâu gác bếp có cách chế biến khá đặc trưng, nhưng không khó hay cầu kỳ. Theo chia sẻ của chị Lường Quỳnh (Đặc sản Tây Bắc), để làm khoảng 1kg thịt thành phẩm, có thể chuẩn bị khoảng 3kg thịt trâu tươi. Mọi người có thể làm thịt trâu gác bếp tại nhà một cách dễ dàng, để đảm bảo an toàn.

Nguyên liệu làm thịt trâu gác bếp tại nhà

+ 3kg thịt trâu tươi (khi khô sẽ được 1kg thành phẩm)

+ 2 củ gừng

+ 3 củ tỏi

+ 1 lạng ớt khô xay nhỏ

+ 1 lạng mắc khén tươi hoặc khô

+ Muối trắng

Thịt trâu gác bếp dễ dàng làm tại nhà. Ảnh Lường Quỳnh

Cách làm thịt trâu gác bếp tại nhà nhanh chóng

Thịt mua về mình rửa sạch, để ráo rồi thái miếng to bằng bàn tay, dày khoảng 0,8cm. Lưu ý thái theo thớ thịt để khi khô mình xé sẽ ngon và thấm đủ gia vị.

Gừng, tỏi, ớt, mắc khén đem xay thật nhuyễn. Sau khi thái xong cho vào tô to và ướp 1 tiếng để thịt ngấm.

Theo cách truyền thống, thịt sau khi tẩm ướp được treo lên gác bếp làm khô. Nếu có bếp củi thì sấy trong 3 ngày. Nếu không có bếp củi, mọi người có thể sự dụng thiết bị sấy hoặc nồi chiên không dầu ở mức nhiệt phù hợp để làm khô thịt dần. Tuy nhiên, cần chú ý để thịt khô đều, tránh tình trạng bên ngoài đã khô nhưng bên trong vẫn còn nhiều độ ẩm. Sau khi thịt khô sẽ đồ lên và nướng qua sẽ rất thơm, như vậy là xong để đủ bảo quản dùng dần.

Sơ chế và làm mềm thịt trâu gác bếp đúng cách

Để thưởng thức thịt trâu gác bếp Tây Bắc đúng chuẩn, việc làm mềm thịt và pha nước chấm chẩm chéo quyết định lớn tới độ ngon của món ăn. Bởi thịt trâu gác bếp thành phẩm thường rất khô và cứng. Nếu ăn ngay, miếng thịt có thể dai, khó nhai. Mọi người cần làm mềm trước để thịt không bị nát hay mất vị ngọt và giúp thịt dễ xé hơn.

Thịt trâu gác bếp dễ xé hơn khi được làm mềm trước khi dùng.

Một cách đơn giản là hấp cách thủy. Đây là cách ngon nhất giúp thịt giữ được độ ngọt và bù lại lượng nước đã mất. Thịt được làm nóng bằng hơi nước cho tới khi mềm, không hấp quá lâu làm thịt có thể bị nhũn, mất độ dai đặc trưng. Cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 8 - 10 phút tính từ lúc nước sôi, khi sờ miếng thịt vào mềm, nóng hổi là được.

Nếu không có nồi hấp, có thể làm mềm thịt bằng lò vi sóng hoặc nướng nhanh trên than. Với lò vi sóng cần làm nóng từng khoảng thời gian ngắn và kiểm tra giữa các lần để tránh thịt bị khô.

Sau khi thịt trâu gác bếp đã được làm mềm, đặt miếng thịt lên thớt rồi dùng chày đập nhẹ giúp cho các thớ thịt tơi ra, dễ xé. Cuối cùng, xé thịt dọc theo thớ thành những sợi vừa ăn. Thịt xé nhỏ dễ ăn hơn và ngon khi chấm cùng với chẩm chéo là nước chấm đặc sản của Tây Bắc.

Bảo quản thịt trâu gác bếp thế nào để giữ hương vị thơm ngon

Thịt trâu gác bếp đã qua chế biến và làm khô vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, nhiệt độ và cách đóng gói. Việc kiểm soát độ ẩm và điều kiện bảo quản là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Nếu như ở vùng quê có đun bếp củi, bạn có thể bảo quản theo cách truyền thống là treo các dải thịt lên giàn gác bếp. Khói từ bếp củi đun hàng ngày sẽ liên tục xông lên, bám vào thịt, giúp tạo ra một lớp màng bảo vệ tự nhiên chống lại nấm mốc.

Với thịt tự làm tại nhà, sau khi thịt nguội hoàn toàn nên chia thành những phần nhỏ vừa đủ cho mỗi lần sử dụng. Có thể cho thịt vào túi kín hoặc hộp đựng thực phẩm phù hợp rồi bảo quản trong tủ lạnh.

Bảo quản trong ngăn đá giúp lâu dài, có thể được vài tháng mà thịt vẫn giữ được độ ngọt. Bạn cần chia nhỏ thịt thành từng phần vừa ăn (khoảng 200g - 300g) cho vào túi zip hoặc hút chân không được là tốt nhất trước khi cho vào ngăn đá. Khi dùng lấy ra rã đông, làm nóng trước khi ăn.

Ở ngăn mát tủ lạnh chỉ nên dùng trong thời gian ngắn vài ngày. Mọi người cần tránh để quá lâu vì độ ẩm trong ngăn mát cao, có thể làm thịt chảy nước hoặc ẩm mốc không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu thịt xuất hiện mùi lạ, nhớt, đổi màu bất thường hoặc có dấu hiệu nấm mốc thì không sử dụng.

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