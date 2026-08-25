7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con trai
GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.
Để tạo lập những thói quen tốt, sự tranh thủ ấy không chỉ giúp các con được ăn ngon hơn, đảm bảo dinh dưỡng hơn mà còn tạo ra sự gắn kết và niềm yêu thích cơm nhà từ nhỏ. Chị Hoàng Huyền là một người như vậy.
"Điều mình vui hơn cả là dạo gần đây, con đã bắt đầu thích vào bếp cùng mẹ.
Mỗi lần nấu ăn, mình đều gọi con ra phụ một tay. Từ nhặt rau, rửa thực phẩm, cắt những nguyên liệu đơn giản đến nêm nếm, mình đều vừa làm vừa hướng dẫn con. Có lúc con còn vụng về, có món làm chưa đẹp, nhưng mình không sốt ruột.
Mình chỉ mong sau này khi con đi học xa hay tự lập, nếu nhớ hương vị cơm nhà thì vẫn biết cách tự nấu cho mình một bữa cơm nóng hổi, đủ dinh dưỡng. Biết chăm sóc bản thân cũng là một kỹ năng quan trọng mà bố mẹ nào cũng mong con có được". Chị Hoàng Huyền chia sẻ trong hội nhóm các chị em yêu bếp.
Có lẽ, điều quý giá nhất mà căn bếp mang lại không chỉ là những món ăn ngon, mà còn là những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và tình yêu dành cho gia đình.
7 mâm cơm gia đình "kết hè" của mẹ đảm dành cho con trai
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Mâm cơm gia đình 6:
Mâm cơm gia đình 7:
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