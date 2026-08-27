Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lại

Sau khi thức dậy, nhiều trẻ chưa có cảm giác đói hoặc thường xuyên trong tình trạng vội vàng đến trường. Một số bé chỉ uống một hộp sữa, ăn qua loa chiếc bánh ngọt, thậm chí bỏ hẳn bữa sáng. Tuy nhiên, đây không phải thói quen nên duy trì trong năm học.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Lê Thị Hải trả lời trên báo Sức khỏe & Đời sống: "Sau một đêm ngủ dài, bữa sáng là cơ hội để cơ thể được bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết. Với trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng, một bữa sáng hợp lý càng có ý nghĩa khi các em phải kết hợp giữa học tập, vận động và nhiều hoạt động khác trong ngày".

Vì sao trẻ không nên bỏ bữa sáng?

"Glucose là nguồn năng lượng quan trọng đối với não. Khi được cung cấp đủ năng lượng vào đầu ngày, trẻ có điều kiện thuận lợi hơn để duy trì sự tỉnh táo và tham gia các hoạt động học tập". Thông tin trên VTC News.

Bữa sáng cũng giúp trẻ có thêm năng lượng cho hoạt động thể chất, đồng thời hạn chế tình trạng quá đói vào giữa buổi. Khi bỏ bữa sáng, một số trẻ có thể nhanh đói và tìm đến bánh kẹo, nước ngọt hoặc những món ăn vặt nhiều đường, nhiều chất béo để giải quyết cơn đói.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn sáng là đủ. Một bữa sáng chỉ có bánh ngọt hoặc nước uống có đường không thể được xem là lựa chọn cân bằng. Điều quan trọng là cha mẹ cần phối hợp nhiều nhóm thực phẩm.

Một bữa sáng phù hợp cho trẻ nên có nguồn tinh bột, thực phẩm giàu protein, một lượng chất béo phù hợp và rau củ hoặc trái cây.

7 gợi ý bữa sáng vừa nhanh vừa đủ chất

Bánh mì nguyên cám, trứng và trái cây

Đây là lựa chọn tương đối đơn giản đối với những gia đình có ít thời gian vào buổi sáng. Bánh mì cung cấp carbohydrate, trong khi trứng bổ sung protein và nhiều dưỡng chất. Có thể thêm một phần trái cây như chuối, cam, táo hoặc thanh long.

Nếu trẻ không thích bánh mì nguyên cám, cha mẹ có thể bắt đầu bằng loại bánh mì thông thường rồi tăng dần lượng ngũ cốc nguyên hạt trong khẩu phần.

Yến mạch nấu cùng sữa và chuối

Yến mạch có thể kết hợp với sữa, chuối và một lượng nhỏ các loại hạt không muối. Đây là bữa sáng có sự kết hợp giữa carbohydrate, protein, chất xơ và chất béo.

Với trẻ nhỏ, hạt cần được chế biến phù hợp để tránh nguy cơ hóc, đồng thời không nên thêm quá nhiều đường hoặc siro.

Phở hoặc bún kèm thịt

Phở, bún không nhất thiết phải là những món ăn “thiếu lành mạnh”. Nếu được chế biến hợp lý, một bát phở hoặc bún với thịt nạc, thêm rau và khẩu phần vừa phải hoàn toàn có thể trở thành bữa sáng.

Cha mẹ nên hạn chế các món nước có quá nhiều dầu mỡ hoặc cho trẻ sử dụng quá nhiều nước dùng nếu món ăn chứa lượng muối cao.

Khoai lang, trứng và sữa

Khoai lang là nguồn carbohydrate và chất xơ, có thể kết hợp với trứng luộc và một cốc sữa. Đây là lựa chọn thuận tiện khi gia đình đã chuẩn bị sẵn khoai từ tối hôm trước.

Cơm cùng cá hoặc thịt và rau

Với những trẻ quen ăn cơm vào buổi sáng, cha mẹ không nhất thiết phải ép con chuyển sang bánh mì hay ngũ cốc. Một phần cơm vừa phải ăn cùng cá, thịt, trứng và rau vẫn có thể tạo thành bữa sáng cân bằng.



Điều quan trọng là khẩu phần cần phù hợp với tuổi, mức độ vận động và nhu cầu năng lượng của trẻ.

Bánh mì, phô mai, trứng và trái cây

Một chiếc bánh mì kẹp trứng và phô mai, ăn kèm trái cây là lựa chọn nhanh gọn cho những buổi sáng bận rộn.

Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý lựa chọn phô mai và các sản phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối phù hợp, không nên lạm dụng thịt nguội, xúc xích hay các loại thịt chế biến sẵn.

Sữa chua, yến mạch và trái cây

Với trẻ thích những món ăn nhẹ, sữa chua kết hợp yến mạch và trái cây có thể là lựa chọn thú vị. Cha mẹ nên ưu tiên sữa chua ít đường hoặc không đường và sử dụng trái cây tươi để tạo vị ngọt tự nhiên.

Không cần ép trẻ ăn thật nhiều vào buổi sáng

Một sai lầm khác là cho rằng bữa sáng càng nhiều càng tốt. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng, mức độ vận động và tổng khẩu phần trong cả ngày.

Nếu trẻ thường xuyên không muốn ăn sáng, cha mẹ nên xem lại giờ ngủ, thời điểm thức dậy và khẩu phần bữa tối hôm trước. Việc cho trẻ ăn tối quá muộn hoặc ăn quá nhiều có thể khiến bé không cảm thấy đói vào sáng hôm sau.

Thay vì ép con ăn thật nhiều, phụ huynh nên duy trì giờ ăn tương đối ổn định, tạo không khí thoải mái và thay đổi món để trẻ có hứng thú.

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