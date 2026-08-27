Với những trẻ quen ăn cơm vào buổi sáng, cha mẹ không nhất thiết phải ép con chuyển sang bánh mì hay ngũ cốc. Một phần cơm vừa phải ăn cùng cá, thịt, trứng và rau vẫn có thể tạo thành bữa sáng cân bằng.
Trẻ tựu trường ăn sáng thế nào để học tập tỉnh táo? 7 gợi ý cha mẹ nên lưu lại
GĐXH - Sau kỳ nghỉ hè, trẻ quay lại trường với lịch sinh hoạt thay đổi, thời gian buổi sáng thường trở nên gấp gáp hơn. Một bữa sáng đầy đủ và cân bằng không chỉ giúp trẻ có năng lượng cho những giờ học đầu tiên mà còn góp phần duy trì sự tỉnh táo, tập trung và hạn chế thói quen ăn vặt thiếu lành mạnh.
Sau khi thức dậy, nhiều trẻ chưa có cảm giác đói hoặc thường xuyên trong tình trạng vội vàng đến trường. Một số bé chỉ uống một hộp sữa, ăn qua loa chiếc bánh ngọt, thậm chí bỏ hẳn bữa sáng. Tuy nhiên, đây không phải thói quen nên duy trì trong năm học.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ Lê Thị Hải trả lời trên báo Sức khỏe & Đời sống: "Sau một đêm ngủ dài, bữa sáng là cơ hội để cơ thể được bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết. Với trẻ đang trong giai đoạn tăng trưởng, một bữa sáng hợp lý càng có ý nghĩa khi các em phải kết hợp giữa học tập, vận động và nhiều hoạt động khác trong ngày".
Vì sao trẻ không nên bỏ bữa sáng?
"Glucose là nguồn năng lượng quan trọng đối với não. Khi được cung cấp đủ năng lượng vào đầu ngày, trẻ có điều kiện thuận lợi hơn để duy trì sự tỉnh táo và tham gia các hoạt động học tập". Thông tin trên VTC News.
Bữa sáng cũng giúp trẻ có thêm năng lượng cho hoạt động thể chất, đồng thời hạn chế tình trạng quá đói vào giữa buổi. Khi bỏ bữa sáng, một số trẻ có thể nhanh đói và tìm đến bánh kẹo, nước ngọt hoặc những món ăn vặt nhiều đường, nhiều chất béo để giải quyết cơn đói.
Tuy nhiên, không phải cứ ăn sáng là đủ. Một bữa sáng chỉ có bánh ngọt hoặc nước uống có đường không thể được xem là lựa chọn cân bằng. Điều quan trọng là cha mẹ cần phối hợp nhiều nhóm thực phẩm.
Một bữa sáng phù hợp cho trẻ nên có nguồn tinh bột, thực phẩm giàu protein, một lượng chất béo phù hợp và rau củ hoặc trái cây.
7 gợi ý bữa sáng vừa nhanh vừa đủ chất
Bánh mì nguyên cám, trứng và trái cây
Đây là lựa chọn tương đối đơn giản đối với những gia đình có ít thời gian vào buổi sáng. Bánh mì cung cấp carbohydrate, trong khi trứng bổ sung protein và nhiều dưỡng chất. Có thể thêm một phần trái cây như chuối, cam, táo hoặc thanh long.
Nếu trẻ không thích bánh mì nguyên cám, cha mẹ có thể bắt đầu bằng loại bánh mì thông thường rồi tăng dần lượng ngũ cốc nguyên hạt trong khẩu phần.
Yến mạch nấu cùng sữa và chuối
Yến mạch có thể kết hợp với sữa, chuối và một lượng nhỏ các loại hạt không muối. Đây là bữa sáng có sự kết hợp giữa carbohydrate, protein, chất xơ và chất béo.
Với trẻ nhỏ, hạt cần được chế biến phù hợp để tránh nguy cơ hóc, đồng thời không nên thêm quá nhiều đường hoặc siro.
Phở hoặc bún kèm thịt
Phở, bún không nhất thiết phải là những món ăn “thiếu lành mạnh”. Nếu được chế biến hợp lý, một bát phở hoặc bún với thịt nạc, thêm rau và khẩu phần vừa phải hoàn toàn có thể trở thành bữa sáng.
Cha mẹ nên hạn chế các món nước có quá nhiều dầu mỡ hoặc cho trẻ sử dụng quá nhiều nước dùng nếu món ăn chứa lượng muối cao.
Khoai lang, trứng và sữa
Khoai lang là nguồn carbohydrate và chất xơ, có thể kết hợp với trứng luộc và một cốc sữa. Đây là lựa chọn thuận tiện khi gia đình đã chuẩn bị sẵn khoai từ tối hôm trước.
Cơm cùng cá hoặc thịt và rau
Điều quan trọng là khẩu phần cần phù hợp với tuổi, mức độ vận động và nhu cầu năng lượng của trẻ.
Bánh mì, phô mai, trứng và trái cây
Một chiếc bánh mì kẹp trứng và phô mai, ăn kèm trái cây là lựa chọn nhanh gọn cho những buổi sáng bận rộn.
Tuy nhiên, cha mẹ nên chú ý lựa chọn phô mai và các sản phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối phù hợp, không nên lạm dụng thịt nguội, xúc xích hay các loại thịt chế biến sẵn.
Sữa chua, yến mạch và trái cây
Với trẻ thích những món ăn nhẹ, sữa chua kết hợp yến mạch và trái cây có thể là lựa chọn thú vị. Cha mẹ nên ưu tiên sữa chua ít đường hoặc không đường và sử dụng trái cây tươi để tạo vị ngọt tự nhiên.
Không cần ép trẻ ăn thật nhiều vào buổi sáng
Một sai lầm khác là cho rằng bữa sáng càng nhiều càng tốt. Nhu cầu dinh dưỡng của trẻ phụ thuộc vào độ tuổi, thể trạng, mức độ vận động và tổng khẩu phần trong cả ngày.
Nếu trẻ thường xuyên không muốn ăn sáng, cha mẹ nên xem lại giờ ngủ, thời điểm thức dậy và khẩu phần bữa tối hôm trước. Việc cho trẻ ăn tối quá muộn hoặc ăn quá nhiều có thể khiến bé không cảm thấy đói vào sáng hôm sau.
Thay vì ép con ăn thật nhiều, phụ huynh nên duy trì giờ ăn tương đối ổn định, tạo không khí thoải mái và thay đổi món để trẻ có hứng thú.
Xôn xao vụ cải thảo Trung Quốc nhúng hóa chất gây ung thư và cách để nhận biết cải thảo 'sạch' người nội trợ cần nắm rõĂn -
GĐXH - Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tiếp xúc với hàm lượng formaldehyde tương đối cao tại một số môi trường làm việc có liên quan đến một số loại ung thư ở người.
Chỉ với vài phút chuẩn bị, nguyên liệu quen thuộc biến thành món có lớp ngoài giòn rụm, bên trong lại khiến ai cũng mê đắmĂn -
Vậy là chỉ với vài phút chuẩn bị, món khoai tây quen thuộc đã có diện mạo hoàn toàn khác.
Sau vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Hướng dẫn làm thịt trâu gác bếp tại nhà dễ dàng, thơm ngon và an toànĂn -
GĐXH – Vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc khiến nhiều người quan tâm hơn về nguồn gốc của món ăn. Từ vài nguyên liệu, bạn có thể làm món đặc sản này ngay tại nhà dễ dàng, thơm ngon mà không lo nguồn gốc.
Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng, dễ làm phục vụ chồng xem chung kết bóng đá tối nayĂn -
GĐXH - Tối nay (20h00 ngày 26/8), trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bạn có thể đãi chồng những món nhắm nhanh gọn, đậm đà để cùng cổ vũ đội nhà.
Đừng nướng hay nấu sườn heo chua ngọt nữa, tôi có công thức ướp rồi đem hấp, nhanh mà món ăn siêu ngonĂn -
Đây vốn là món ăn tôi nhất định tôi phải gọi khi đến nhà hàng dim sum. Tuy nhiên sau khi tự tay làm món ăn này, tôi đã tạo ra công thức ngon không kém gì nhà hàng, vừa ngon lại tiết kiệm và tiện lợi.
Từ vụ Hải Sapa TV quảng cáo thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc: Cách để chọn thịt trâu gác bếp chuẩn vịĂn -
GĐXH – Vụ Hải Sapa TV bị khởi tố liên quan đến việc quảng cáo thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ thành “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc” một lần nữa khiến người tiêu dùng lo ngại về món ăn này. Cùng tìm hiểu cách lựa chọn thịt trâu gác bếp chất lượng và ngon.
Những mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 nức lòng người xemĂn -
GĐXH - Từ đậu hũ, nấm, rau củ đến các món canh, món kho quen thuộc, những mâm cơm chay dưới đây cho thấy ăn chay vẫn có thể đa dạng và hấp dẫn.
Những món ngon đặc sản mùa thu Hà NộiĂn -
Hà Nội mùa thu không chỉ đẹp với tiết trời mát mẻ mà còn hấp dẫn bởi những món ăn gây nhớ thương cho cả du khách và người dân Thủ đô.
7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con traiĂn -
GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.
Đúng 1 củ khoai tây tôi làm thành món này, cắt ra mới thấy điều kì diệu trong nhânĂn -
Bên ngoài vàng giòn, bên trong mềm bùi, cắt đôi còn thấy phần nhân thịt nóng hổi rất bắt mắt.