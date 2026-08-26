Những mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 nức lòng người xem
GĐXH - Từ đậu hũ, nấm, rau củ đến các món canh, món kho quen thuộc, những mâm cơm chay dưới đây cho thấy ăn chay vẫn có thể đa dạng và hấp dẫn.
Còn với chị Xuân Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) chia sẻ trên Phụ nữ Mới, điều khiến khiến mâm cơm nhà chị nhận được nhiều lời khen trong cộng đồng Yêu bếp, bí quyết nằm ở cách chọn món, sắp xếp thời gian và một chút “làm màu” vừa đủ.
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