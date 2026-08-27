Xôn xao vụ cải thảo Trung Quốc nhúng hóa chất gây ung thư và cách để nhận biết cải thảo 'sạch' người nội trợ cần nắm rõ

Báo Tin Tức dẫn nguồn tin từ các hãng truyền thông quốc tế cho hay, cải thảo là nguyên liệu thiết yếu để làm kim chi, món ăn lên men phổ biến trong khẩu phần ăn của người Hàn Quốc. Hàn Quốc đang bước vào mùa làm kim chi, hay còn gọi là "kimjang", di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã tăng cường kiểm tra cải thảo Trung Quốc tại biên giới và đang rà soát xem liệu các lô hàng nhiễm hóa chất này đã vào nước này hay chưa. Cơ quan này cho biết trong thông báo ngày 24/8 rằng sẽ thực hiện thêm các biện pháp nếu cần thiết.

Mặc dù Hàn Quốc tự sản xuất phần lớn lượng cải thảo tiêu thụ trong nước, nhưng cải thảo nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như kim chi thành phẩm, vẫn là nguồn cung quan trọng cho các nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm vì giá rẻ hơn. Theo dữ liệu hải quan, trong số 341.316,9 tấn cải thảo mà Hàn Quốc nhập khẩu tính đến tháng 7, có tới 99,9% đến từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng chiếm gần như toàn bộ lượng cải thảo nhập khẩu.

Ảnh minh họa: Wikimedia Commons

Động thái của Hàn Quốc được đưa ra sau khi các hình ảnh lan truyền trên mạng cho thấy người dân tại huyện Khang Bảo (tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc) nhúng gốc cải thảo vào một loại dung dịch trước khi bốc xếp rau lên xe tải.

Theo truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc, chính quyền địa phương xác nhận formaldehyde đã được sử dụng trong quá trình thu mua và vận chuyển cải thảo. Các quan chức tại tỉnh Hà Bắc cũng xác nhận đã kiểm chứng đoạn video ghi lại cảnh một số người nhúng cải thảo vào dung dịch hóa chất trước khi vận chuyển.

Một blogger chuyên về môi trường là người đầu tiên công bố đoạn video này vào tuần trước. Tại Trung Quốc, việc sử dụng formaldehyde để giữ độ tươi cho thực phẩm là hành vi bị nghiêm cấm.

Trung Quốc là quốc gia sản xuất cải thảo lớn nhất thế giới, với hơn 30 triệu tấn mỗi năm, chiếm gần một nửa tổng sản lượng toàn cầu. Việt Nam, Hàn Quốc và Nga là những thị trường nhập khẩu cải thảo lớn nhất từ nước này.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, tiếp xúc với hàm lượng formaldehyde tương đối cao tại một số môi trường làm việc có liên quan đến một số loại ung thư ở người. Tuy nhiên, tác động của việc tiếp xúc với lượng nhỏ chất này vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Trong chợ hay siêu thị, các loại rau cải luôn chiếm một góc lớn nhờ màu sắc bắt mắt, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng cao. Người tiêu dùng thường chọn rau xanh giòn, lá tươi, thơm mát để chế biến từ món xào đơn giản đến những món ăn cầu kỳ. Tuy nhiên, không phải loại rau cải nào cũng an toàn như bạn nghĩ. Trong số đó, cải thảo - một loại rau phổ biến trong bếp Việt đôi khi bị xử lý bằng hóa chất như Formaldehyde để giữ màu và kéo dài thời gian trưng bày, tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe nếu không chọn kỹ.

Thông tin trên Phụ nữ Số cho hay: Formaldehyde là hợp chất thường được dùng trong bảo quản gỗ, dệt may, hoặc khử trùng, nhưng không dành cho thực phẩm tươi sống. Khi rau bị xử lý bằng chất này, bề mặt lá bóng loáng, giòn dai bất thường và có thể gây đau đầu, buồn nôn, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến hệ hô hấp và gan. Người tiêu dùng thông thái khi đi chợ luôn biết cách chọn những cây cải thảo tươi ngon, không chứa hóa chất.

Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết cải thảo có thể chứa Formaldehyde.

1. Lá bóng loáng bất thường

Một cải thảo tự nhiên sẽ có lá mềm mại, hơi sần nhẹ, hơi mướt nước nhưng không bóng loáng như nhựa. Nếu khi sờ vào, lá cảm giác trơn mượt quá mức, gần như phủ một lớp màng tổng hợp, đó có thể là dấu hiệu rau bị ngâm chất bảo quản.

Mẹo: Chọn những lá có màu xanh nhạt tự nhiên, hơi mịn tay nhưng không quá bóng; thử bẻ một lá, nếu giòn dai nhưng không sần sùi nhựa là rau an toàn.

2. Cọng trắng cứng, dày bất thường

Cọng cải thảo khỏe mạnh sẽ hơi mềm, có độ đàn hồi tự nhiên. Những cây bị ngâm hóa chất thường có cọng trắng cứng, nặng tay, cảm giác dày hơn bình thường do hóa chất làm tăng khối lượng và bảo quản lâu ngày.

Mẹo: Nhẹ tay bóp cọng, nếu thấy quá cứng hoặc giòn giòn "giả trân" thì nên bỏ qua.

3. Không có mùi tự nhiên

Cải thảo tươi sẽ có mùi hơi ngai ngái đặc trưng của rau xanh, nhất là phần gốc. Khi rau được tẩm hóa chất, mùi tự nhiên giảm hẳn hoặc thay vào đó là mùi hóa chất nhẹ, khó nhận biết nhưng cảm giác lạ khi ngửi gần gốc.

Mẹo: Ngửi phần gốc và lá bên trong, nếu mùi nhạt, không đặc trưng hoặc có mùi lạ, tuyệt đối không mua.

4. Lá dễ gãy vụn khi gập

Rau sạch, tự nhiên có lá mềm, khi gập sẽ hơi nhún và không vỡ vụn. Ngược lại, cải thảo chứa Formaldehyde thường giòn dai giả tạo, gập dễ gãy vụn hoặc phát ra tiếng cạch bất thường.

Mẹo: Thử uốn cong một lá bên ngoài, nếu cảm giác giòn dai kiểu “nhựa” thì tránh mua.

5. Giữ tươi quá lâu ngoài trời

Cải thảo tự nhiên là loại rau nhanh héo; nếu để ngoài trời hoặc trong điều kiện thường, chỉ sau vài giờ lá sẽ mềm đi, hơi ngả vàng hoặc mất đi độ giòn tự nhiên. Trong khi đó, những cây cải thảo vẫn giữ nguyên màu xanh tươi, cọng trắng giòn, lá không héo hoặc hơi nhăn nhẹ dù bày bán lâu, rất có khả năng đã được ngâm hóa chất để kéo dài thời gian trưng bày. Đây là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất để tránh mua phải rau không an toàn.

Cải thảo là loại rau dễ ăn, giàu vitamin, chất xơ và dinh dưỡng, nhưng cũng dễ bị xử lý hóa chất. Người tiêu dùng thông thái khi đi chợ không nên chỉ nhìn vào màu sắc tươi sáng hay độ giòn dai mà cần quan sát kỹ các dấu hiệu trên: lá bóng loáng bất thường, cọng cứng, mùi lạ, lá gãy vụn và rau giữ tươi lâu. Áp dụng các mẹo này, bạn sẽ chọn được cải thảo tươi ngon, an toàn cho bữa ăn gia đình, tránh nguy cơ hấp thụ Formaldehyde - bảo vệ sức khỏe cho cả nhà.