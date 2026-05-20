Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Thứ tư, 19:00 20/05/2026 | Sống khỏe
Nguyên Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, ngứa da, sụt cân, một người đàn ông được phát hiện mắc đồng thời ung thư gan và ung thư đường mật.

Ung thư gan, ung thư đường mật: Dấu hiệu ban đầu dễ nhầm lẫn

Một năm qua, ông Thanh thường xuyên mệt mỏi, ngứa về đêm, mất ngủ. Hai tháng gần đây xuất hiện đau tức thượng vị, chán ăn, sụt 8 kg, vàng da, vàng mắt và nước tiểu sẫm màu. Lúc này ông không nghĩ đến ung thư.

Ban đầu, ông đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán viêm tụy mạn, sỏi mật nhưng điều trị không cải thiện. Sau đó, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu.

TTƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương cho biết, qua chụp cắt lớp vi tính (CT), bác sĩ phát hiện khối u lớn quanh bóng Vater cùng ba tổn thương tại gan. Xét nghiệm cho thấy chỉ số bilirubin tăng cao gấp 5 lần, biểu hiện rõ tình trạng tắc mật.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, kết quả sinh thiết cho thấy hai tổn thương gan là ung thư đường mật di căn, một tổn thương khác là ung thư biểu mô gan nguyên phát, đồng thời khối u quanh bóng Vater là ung thư phần thấp ống mật chủ.

Đây là trường hợp mắc đồng thời nhiều loại ung thư – gọi là đa ung thư nguyên phát, tình trạng hiếm gặp và phức tạp trong điều trị.

Đại phẫu xử lý triệt để nhiều ung thư

Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật Whipple – một trong những đại phẫu khó nhất trong ngoại khoa.

Ca mổ bao gồm cắt đầu tụy, tá tràng, một phần dạ dày, túi mật, đường mật ngoài gan, đồng thời cắt bỏ các tổn thương tại gan và nạo vét hạch. Sau đó, bác sĩ tái lập lại lưu thông tiêu hóa bằng nhiều miệng nối.

Nhờ kiểm soát tốt trong mổ, sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục ổn định, có thể vận động nhẹ sau hai ngày và xuất viện sau hai tuần để tiếp tục điều trị hóa chất.

Ung thư gan và ung thư đường mật: Diễn tiến âm thầm, dễ phát hiện muộn

Theo PGS Dương, ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, trong khi ung thư đường mật ít gặp hơn nhưng đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

Điểm nguy hiểm của hai bệnh lý này là diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm, nên phần lớn được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị và tiên lượng.

Làm gì để ngăn ngừa phát triển ung thư?

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ hằng năm, thực hiện siêu âm ổ bụng để phát hiện sớm bất thường.

Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư gan, bệnh lý gan mật mạn tính (viêm gan B, sỏi mật, ký sinh trùng đường mật…) cần tầm soát thường xuyên hơn theo chỉ định bác sĩ.

Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng gan và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Người đàn ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Không có triệu chứng bất thường, người đàn ông 71 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm khi đi tầm soát.

Cùng chuyên mục

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.

Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Sống khỏe - 10 giờ trước

Ngày 16/5/2026, tại Bệnh viện Đức Phúc, sự kiện: "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" để lại nhiều dấu ấn sâu sắc bởi những câu chuyện thực tế từ các gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện.

Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 11 giờ trước

GĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Đau xương kéo dài, đau nhiều về đêm: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu ung thư xương dễ bị bỏ qua

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đau xương âm ỉ, đau nhiều về đêm hoặc kéo dài không dứt tưởng chỉ là bệnh xương khớp thông thường nhưng đôi khi lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư xương. Theo bác sĩ, không ít trường hợp phát hiện muộn vì chủ quan tự điều trị tại nhà.

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều tìm kiếm liên quan đến “diện mạo của Đan Thy ngày xưa” lọt vào xu hướng.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!

Dấu hiệu cơ thể thiếu Vitamin D3 rất dễ bị bỏ qua, ai không có xin chúc mừng!

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Thiếu Vitamin D3 là tình trạng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua do triệu chứng không rõ ràng. Nhận biết sớm các dấu hiệu thiếu Vitamin D3 giúp bảo vệ xương khớp, tăng cường miễn dịch và phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài.

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này: Người sau tuổi 50 dễ tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen đi bộ nhanh, dọn dẹp hoặc uống thật nhiều nước ngay sau bữa ăn vì nghĩ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, một số hành động tưởng vô hại này lại có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn máu và não bộ, đặc biệt ở người lớn tuổi.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
