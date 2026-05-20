Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua
GĐXH - Từ những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, ngứa da, sụt cân, một người đàn ông được phát hiện mắc đồng thời ung thư gan và ung thư đường mật.
Ung thư gan, ung thư đường mật: Dấu hiệu ban đầu dễ nhầm lẫn
Một năm qua, ông Thanh thường xuyên mệt mỏi, ngứa về đêm, mất ngủ. Hai tháng gần đây xuất hiện đau tức thượng vị, chán ăn, sụt 8 kg, vàng da, vàng mắt và nước tiểu sẫm màu. Lúc này ông không nghĩ đến ung thư.
Ban đầu, ông đi khám nhiều nơi và được chẩn đoán viêm tụy mạn, sỏi mật nhưng điều trị không cải thiện. Sau đó, người bệnh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để kiểm tra chuyên sâu.
TTƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương cho biết, qua chụp cắt lớp vi tính (CT), bác sĩ phát hiện khối u lớn quanh bóng Vater cùng ba tổn thương tại gan. Xét nghiệm cho thấy chỉ số bilirubin tăng cao gấp 5 lần, biểu hiện rõ tình trạng tắc mật.
Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình mổ, kết quả sinh thiết cho thấy hai tổn thương gan là ung thư đường mật di căn, một tổn thương khác là ung thư biểu mô gan nguyên phát, đồng thời khối u quanh bóng Vater là ung thư phần thấp ống mật chủ.
Đây là trường hợp mắc đồng thời nhiều loại ung thư – gọi là đa ung thư nguyên phát, tình trạng hiếm gặp và phức tạp trong điều trị.
Đại phẫu xử lý triệt để nhiều ung thư
Trước tình trạng bệnh lý phức tạp, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật Whipple – một trong những đại phẫu khó nhất trong ngoại khoa.
Ca mổ bao gồm cắt đầu tụy, tá tràng, một phần dạ dày, túi mật, đường mật ngoài gan, đồng thời cắt bỏ các tổn thương tại gan và nạo vét hạch. Sau đó, bác sĩ tái lập lại lưu thông tiêu hóa bằng nhiều miệng nối.
Nhờ kiểm soát tốt trong mổ, sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục ổn định, có thể vận động nhẹ sau hai ngày và xuất viện sau hai tuần để tiếp tục điều trị hóa chất.
Ung thư gan và ung thư đường mật: Diễn tiến âm thầm, dễ phát hiện muộn
Theo PGS Dương, ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, trong khi ung thư đường mật ít gặp hơn nhưng đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.
Điểm nguy hiểm của hai bệnh lý này là diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm, nên phần lớn được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn cho điều trị và tiên lượng.
Làm gì để ngăn ngừa phát triển ung thư?
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ hằng năm, thực hiện siêu âm ổ bụng để phát hiện sớm bất thường.
Đặc biệt, những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư gan, bệnh lý gan mật mạn tính (viêm gan B, sỏi mật, ký sinh trùng đường mật…) cần tầm soát thường xuyên hơn theo chỉ định bác sĩ.
Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng gan và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
