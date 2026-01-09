Dấu hiệu nhận biết chị em đang 'bốc hỏa'
Khi bước vào giai đoạn mãn kinh, người phụ nữ thường phải đối mặt với những rối loạn về nội tiết và tâm sinh lý, đặc biệt là những cơn 'bốc hỏa' rất khó chịu. Có cách nào để chị em biết mình đang 'bốc hỏa' không?
1. Nguyên nhân gây "bốc hỏa" ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh
Khi bước vào giai đoạn mãn kinh , người phụ nữ thường phải đối mặt với những rối loạn về nội tiết, tâm sinh lý. Sự rối loạn nội tiết tố sẽ kéo theo nhiều rối loạn khác. Phổ biến nhất chính là sự thay đổi về chu kỳ kinh nguyệt, chức năng của cơ quan sinh dục, thay đổi cảm xúc, đặc biệt là những cơn " bốc hỏa " vô cùng khó chịu.
Nguyên nhân "bốc hỏa" là do sự thay đổi hormone estrogen trong cơ thể, chủ yếu ảnh hưởng đến vùng dưới đồi, nơi kiểm soát nhiệt độ cơ thể. Khi lượng estrogen giảm, cơ chế điều hòa nhiệt độ của cơ thể bị ảnh hưởng dẫn đến các cơn nóng bừng đột ngột khó chịu.
"Bốc hỏa" có thể bắt đầu ngay từ thời kỳ tiền mãn kinh và kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Các nghiên cứu báo cáo có một tỷ lệ rất lớn phụ nữ trải qua giai đoạn mãn kinh gặp phải triệu chứng "bốc hỏa" với khoảng 80% phụ nữ bị ảnh hưởng bởi tình trạng này.
Theo báo cáo của Đại học John Hopkin (Hoa Kỳ), có khoảng 75% phụ nữ mãn kinh bị bốc hỏa, 80% trong số đó xảy ra trong hai năm hoặc ít hơn và có một số phụ nữ mãn kinh báo cáo bị cơn bốc hỏa nghiêm trọng.
2. Dấu hiệu nhận biết cơn "bốc hỏa"
Những dấu hiệu phổ biến nhất của cơn bốc hỏa bao gồm:
Nóng bừng đột ngột: Cảm giác nóng thường bắt đầu từ vùng mặt, cổ, ngực, sau đó nhanh chóng lan ra toàn thân.
Hồi hộp, đánh trống ngực: Đánh trống ngực xảy ra khi có cơn bốc hỏa hoặc khi lo lắng. Cảm giác tim đập nhanh hoặc mạnh bất thường ngay trước hoặc trong khi cơn nóng xuất hiện.
Cảm giác lo âu: Một số người cảm thấy bồn chồn, căng thẳng hoặc "có gì đó không ổn" ngay trước khi cơn "bốc hỏa" bùng phát.
Đổ mồ hôi: Đổ mồ hôi có thể từ nhẹ đến nhiều.
Cảm giác ớn lạnh: Sau khi cơn nóng đi qua, cơ thể bị mất nhiệt nhanh chóng do vã mồ hôi dẫn đến cảm giác lạnh run hoặc ớn lạnh.
Rối loạn giấc ngủ: Đổ mồ hôi ban đêm có thể làm gián đoạn giấc ngủ gây mệt mỏi hoặc mất ngủ .
Các dấu hiệu khác: Buồn nôn, chóng mặt, lo lắng và đau đầu là những triệu chứng khác liên quan đến cơn "bốc hỏa".
3. "Bốc hỏa" khi nào là nghiêm trọng?
Bản thân "bốc hỏa" là một quá trình sinh lý tự nhiên nhưng nó có thể trở nên nghiêm trọng khi vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể hoặc là tín hiệu cảnh báo các bệnh lý tiềm ẩn.
Những cơn "bốc hỏa" là một trong những yếu tố chính khiến phụ nữ bị mất ngủ. Đồng thời chứng ngáy và ngừng thở khi ngủ cũng trở nên phổ biến và nghiêm trọng hơn ở phụ nữ sau mãn kinh.
Cơn "bốc hỏa" xảy ra trong khi ngủ gây đổ mồ hôi ban đêm khiến nhiều người tỉnh giấc và không thể ngủ lại được. Điều nghiêm trọng là mất ngủ ở thời kỳ mãn kinh thường đi kèm với trầm cảm và lo lắng.
Các vấn đề căng thẳng trong cuộc sống, giấc ngủ kém và cảm giác khó chịu như trầm cảm, lo lắng thường có mối liên hệ với nhau. Tình trạng bốc hỏa nghiêm trọng gây mất ngủ thường xuyên đi kèm với trầm cảm và lo lắng rất nguy hiểm đối với sức khỏe tim mạch.
Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho biết, có gần 1/3 phụ nữ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ đau tim ở phụ nữ bắt đầu gia tăng khoảng một chục năm sau khi mãn kinh. Một nghiên cứu mới của AHA cho thấy, có khoảng 1 trong 4 phụ nữ phát triển nhịp tim không đều sau khi mãn kinh. Tình trạng này có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim hoặc các biến chứng tim mạch khác.
Để cải thiện những triệu chứng khó chịu trong giai đoạn mãn kinh, các chuyên gia khuyên phụ nữ nên chủ động chuẩn bị về tâm lý, điều chỉnh lối sống lành mạnh, tập luyện thể chất thường xuyên, có chế độ dinh dưỡng tốt, tránh căng thẳng, ngủ đủ giấc... Hạn chế uống rượu, ăn nhiều thức ăn cay, đồ uống nóng, caffeine và hút thuốc lá vì chúng có thể kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng vận mạch.
Nếu đã tích cực thay đổi lối sống mà triệu chứng "bốc hỏa" vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, phụ nữ nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp.
Đối với những phụ nữ có tiền sử gia đình bị bệnh tim hoặc có những cơn "bốc hỏa" sớm và nghiêm trọng, Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo nên thường xuyên theo dõi sức khỏe và sàng lọc bệnh tim mạch.
