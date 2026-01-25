Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Chủ nhật, 06:44 25/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mâm bồng là biểu tượng tâm linh ít được chú ý trên bàn thờ. Bài viết này tiết lộ ý nghĩa sâu sắc của mâm bồng trong văn hóa Việt Nam.

Thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên

Ý nghĩa của mâm bồng phần nào thể hiện đời sống duy tâm trong văn hóa Việt. Sau khi mất, tổ tiên vẫn luôn sát cánh cùng con cháu và chúng ta nên làm tròn bổn phận đạo hiếu của một người con.

Phong thủy cho hay, là vật phẩm chứa đựng lễ vật dâng lên ban thờ, mâm bồng đại diện cho tấm lòng của con cháu nơi dương gian với các vị thần linh, gia tiên nơi chín suối. Con cháu vẫn luôn hướng về và chăm sóc các cụ dù không còn trên dương thế.

Tiếp nối và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Người Việt ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng Nho giáo đề cao chữ Hiếu: "Trung chi quân, hiếu chi phụ mẫu, dữ chi bản"... Bởi vậy, dù là thời nào, hiếu thảo với cha mẹ và thờ phụng khi đã khuất trở thành truyền thống bất di bất dịch.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 1.

Phong thủy cho hay, là vật phẩm chứa đựng lễ vật dâng lên ban thờ, mâm bồng đại diện cho tấm lòng của con cháu nơi dương gian với các vị thần linh, gia tiên nơi chín suối.

Không chỉ đơn giản là tín ngưỡng có từ lâu đời, ý nghĩa của mâm bồng còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đạo lý ấy cùng với văn hóa tín ngưỡng mà được gìn giữ, lưu truyền và tồn tại qua hàng ngàn thế hệ từ trước đến nay.

Như vậy, mâm bồng chính là bài học đạo đức vô giá trong tiềm thức của mỗi người, răn dạy con người về đức hiếu thảo, hiếu sinh và hướng về cội nguồn…

Cách bày mâm ngũ quả trên mâm bồng

Thông thường, những ngày rằm hay mùng 1 đầu tháng, người Việt không có thói quen bày mâm ngũ quả. Mâm bồng ngũ quả thường được bày trong dịp Tết Nguyên Đán để mời ông bà tổ tiên về chung vui với con cháu dịp Tết đến xuân về.

Theo phong thủy, ngũ quả trên mâm bồng bao gồm 5 loại quả với 5 màu sắc khác nhau. Mỗi màu lại mang ý nghĩa tượng trưng riêng trong ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các loại trái cây và số lượng quả trên mâm có thể khác nhau tùy theo sản vật từng vùng miền.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 2.

Mâm bồng ngũ quả thường được bày trong dịp Tết Nguyên Đán để mời ông bà tổ tiên về chung vui với con cháu dịp Tết đến xuân về.

Ví dụ như người miền Bắc, họ luôn thích lựa chọn số lẻ cho từng loại quả trước khi bày lên mâm bồng. Tuy nhiên, với miền Trung và miền Nam thì người dân có quan niệm thoải mái hơn trong việc lựa chọn lượng quả chẵn lẻ. Người dân nơi đây chỉ chú trọng và quan tâm đến ý nghĩa của từng loại quả mà mình lựa chọn cho mâm ngũ quả.

Số lượng mầm bồng trên ban thờ

1 mâm bồng

Ban thờ có 1 mâm bồng thông thường là những bàn thờ có kích thước nhỏ. Với ban thờ có 1 mâm bồng thì cách bày trí mà ta thấy nhiều nhất đó chính là mâm bồng được đặt chính giữa phía bên ngoài của bàn thờ cúng phía trên bát hương. 

Với cách đặt này thì giúp tôn lên được vẻ đẹp cân đối cho không gian thờ cúng đặc biệt vào những ngày lễ tết có bày trí mâm ngũ quả, bất kỳ ai khi nhìn từ ngoài vào cũng đều chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bàn thờ cúng này.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 3.

Ban thờ có 1 mâm bồng thông thường là những bàn thờ có kích thước nhỏ. Với ban thờ có 1 mâm bồng thì cách bày trí mà ta thấy nhiều nhất đó chính là mâm bồng được đặt chính giữa phía bên ngoài của bàn thờ cúng phía trên bát hương.

Ngoài ra có một nguyên tắc khi bày trí mâm bồng của cha ông ta từ xa xưa đó chính là "Đông Bình Tây Quả" nghĩa là hướng Đông đặt bình hoa và hướng Tây đặt mâm bồng đựng hoa quả để tạo ra phong thủy tốt cho gia chủ.

Nguyên tắc này được dựa trên những quy luật của tự nhiên của mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây, cây cối cũng phát triển đơm hoa rồi mới kết trái. Do đó bạn nên tham khảo thêm cách bày trí này để đem đến phong thủy may mắn về con đường tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ.

2 mâm bồng

Với bàn thờ có 2 mâm bồng thì cách bày trí mâm bồng cũng tương đối đơn giản là đặt ở 2 bên của bàn thờ cúng về phía ngoài cúng theo một cách cân xứng nhất so với mép của bàn thờ cúng.

Sử dụng hai mâm bồng thì thông thường sẽ có 1 mâm đựng hoa quả, một mâm đựng bánh kẹo, tiền vàng, trầu cau hay đĩa hoa.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 4.

Với bàn thờ có 2 mâm bồng thì cách bày trí mâm bồng cũng tương đối đơn giản là đặt ở 2 bên của bàn thờ cúng về phía ngoài cúng theo một cách cân xứng nhất so với mép của bàn thờ cúng.

Gia chủ nên đặt mâm bồng đựng hoa quả ở hướng Tây tương ứng với bên tay phải khi nhìn từ ngoài vào với các ban thờ đặt hướng Nam để thu hút những nguồn năng lượng phong thủy tốt lành đến cho gia chủ.

3 mâm bồng

Bàn thờ sử dụng 3 mâm bồng là những bàn thờ cỡ lớn, trong đó mâm bồng sử dụng sẽ có 1 mâm lớn nhất nằm ở giữ đựng trầu cau, tiền, vàng mã; mâm bên trái nhỏ hơn để đựng hoa hoặc bánh kẹo, mâm bên phải đựng hoa quả.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 5.

Ngày lễ tết thì chúng ta thường thấy mâm bồng to nhất nằm chính giữa sẽ để đựng hoa quả được bày trí vô cùng bắt mắt tạo nên sự tươi mới cho không gian thờ cúng.

Tuy nhiên trong các gia đình vào ngày lễ tết thì chúng ta thường thấy mâm bồng to nhất nằm chính giữa sẽ để đựng hoa quả được bày trí vô cùng bắt mắt tạo nên sự tươi mới cho không gian thờ cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt - Ảnh 6.Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

GĐXH - Bình hút lộc là vật phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình địa vị và giàu có. Đây là bảo vật phong thủy giúp cải thiện vận may. Tuy nhiên, để bình phát huy tác dụng, gia chủ cần biết rõ vị trí đặt bình hút tài lộc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Cùng chuyên mục

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

- 11 giờ trước

GĐXH - Vào mỗi dịp cuối năm Tết đến xuân về, các gia đình đều tiến hành dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ để đón chào một năm mới may mắn. Trong đó, việc tỉa bát hương và tân trang lại bàn thờ gia tiên được người Việt rất coi trọng.

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

- 16 giờ trước

GĐXH – Theo phong thủy, khu vực huyền quan được bố trí hợp lý, gia chủ sẽ tránh được sát khí, giúp gia đạo hưng vượng, làm ăn may mắn. Nếu phạm lỗi, tài lộc được cho là khó tụ, thậm chí “vào cửa trước ra cửa sau” mà gia chủ không hề hay biết.

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

- 16 giờ trước

GĐXH - Ngày Tết 2026 các gia đình đừng quên dâng lễ vật này lên ban thờ để tỏ lòng thành kính gia tiên, Thần Phật. Đồng thời, cầu mong 1 năm sung túc đủ đầy.

Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầm

- 20 giờ trước

GĐXH - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, bàn thờ ông Công ông Táo sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có nhiều gia đình sẽ dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo.

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

Bí quyết cắm hoa cúc tươi lâu cả Tết, có thể kéo dài tới 25 ngày

- 1 ngày trước

GĐXH - Đào Lý, 38 tuổi, cho biết nếu được nhặt sạch lá và cắm đúng cách, hoa cúc có thể giữ độ tươi từ 10 ngày trở lên, thậm chí kéo dài đến khoảng 25 ngày.

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

Mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều gia đình vẫn phân vân trong việc mâm bồng để trước hay sau bát hương là đúng. Sự thật là, số lượng mâm bồng có thể linh hoạt tùy theo không gian, thế nhưng cách bài trí mâm trên bàn thờ lại có nguyên tắc nhất định.

Chỉ cần vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách để đón tài lộc năm mới hiệu quả

Chỉ cần vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách để đón tài lộc năm mới hiệu quả

- 1 ngày trước

GĐXH - Cuối năm, chỉ với vài dịch chuyển nhỏ trong phòng khách, gia đình bạn có thể dễ dàng thu hút tài lộc và vận khí mới. Khám phá cách sắp xếp lại không gian sống để đón năm mới tràn đầy năng lượng tích cực.

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn vừa làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ và đang bối rối không biết điều này có gây ảnh hưởng đến tâm linh không? Bài viết này sẽ giúp bạn bớt lo lắng và chỉ ra cách hóa giải đơn giản.

Chi tiết đặc biệt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Chi tiết đặc biệt trong đám cưới Á hậu Phương Nhi với con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng

- 1 ngày trước

GĐXH - Loài hoa "chiếm sóng" trong mọi khung hình của nàng Á hậu là loài hoa được mệnh danh "giọt nước mắt của thiên đường".

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Tặng quà Tết cho nhau mang ý nghĩa tốt đẹp, mong mọi điều thuận lợi nhất đến cho nhau trong năm mới. Ngoài ra, những món quà Tết được lựa chọn kỹ lưỡng còn thể hiện tấm chân tình của người tặng.

Xem nhiều

Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộc

Không phải Giao thừa, đây là một lễ trong tháng Chạp các gia đình cần thực hiện để đón Tết Bính Ngọ 2026 tài lộc

Phong thủy

GĐXH – Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nên thực hiện vào tháng Chạp cuối năm, nhưng nhiều gia đình không biết.

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi

Xông nhà bằng bồ kết cuối năm có thể giúp loại bỏ uế, xua đuổi tà khí và điềm rủi

Mẹo vặt
Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sang

Nữ ca sĩ Việt 3 lần đỗ thủ khoa, 16 tuổi gây bão trên sóng truyền hình, hiện sống trong căn duplex hạng sang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top