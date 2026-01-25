Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Thể hiện sự hiếu kính với tổ tiên

Ý nghĩa của mâm bồng phần nào thể hiện đời sống duy tâm trong văn hóa Việt. Sau khi mất, tổ tiên vẫn luôn sát cánh cùng con cháu và chúng ta nên làm tròn bổn phận đạo hiếu của một người con.

Phong thủy cho hay, là vật phẩm chứa đựng lễ vật dâng lên ban thờ, mâm bồng đại diện cho tấm lòng của con cháu nơi dương gian với các vị thần linh, gia tiên nơi chín suối. Con cháu vẫn luôn hướng về và chăm sóc các cụ dù không còn trên dương thế.

Tiếp nối và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn

Người Việt ảnh hưởng nhiều bởi tư tưởng Nho giáo đề cao chữ Hiếu: "Trung chi quân, hiếu chi phụ mẫu, dữ chi bản"... Bởi vậy, dù là thời nào, hiếu thảo với cha mẹ và thờ phụng khi đã khuất trở thành truyền thống bất di bất dịch.

Không chỉ đơn giản là tín ngưỡng có từ lâu đời, ý nghĩa của mâm bồng còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Đạo lý ấy cùng với văn hóa tín ngưỡng mà được gìn giữ, lưu truyền và tồn tại qua hàng ngàn thế hệ từ trước đến nay.

Như vậy, mâm bồng chính là bài học đạo đức vô giá trong tiềm thức của mỗi người, răn dạy con người về đức hiếu thảo, hiếu sinh và hướng về cội nguồn…

Cách bày mâm ngũ quả trên mâm bồng

Thông thường, những ngày rằm hay mùng 1 đầu tháng, người Việt không có thói quen bày mâm ngũ quả. Mâm bồng ngũ quả thường được bày trong dịp Tết Nguyên Đán để mời ông bà tổ tiên về chung vui với con cháu dịp Tết đến xuân về.

Theo phong thủy, ngũ quả trên mâm bồng bao gồm 5 loại quả với 5 màu sắc khác nhau. Mỗi màu lại mang ý nghĩa tượng trưng riêng trong ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Các loại trái cây và số lượng quả trên mâm có thể khác nhau tùy theo sản vật từng vùng miền.

Ví dụ như người miền Bắc, họ luôn thích lựa chọn số lẻ cho từng loại quả trước khi bày lên mâm bồng. Tuy nhiên, với miền Trung và miền Nam thì người dân có quan niệm thoải mái hơn trong việc lựa chọn lượng quả chẵn lẻ. Người dân nơi đây chỉ chú trọng và quan tâm đến ý nghĩa của từng loại quả mà mình lựa chọn cho mâm ngũ quả.

Số lượng mầm bồng trên ban thờ

1 mâm bồng

Ban thờ có 1 mâm bồng thông thường là những bàn thờ có kích thước nhỏ. Với ban thờ có 1 mâm bồng thì cách bày trí mà ta thấy nhiều nhất đó chính là mâm bồng được đặt chính giữa phía bên ngoài của bàn thờ cúng phía trên bát hương.

Với cách đặt này thì giúp tôn lên được vẻ đẹp cân đối cho không gian thờ cúng đặc biệt vào những ngày lễ tết có bày trí mâm ngũ quả, bất kỳ ai khi nhìn từ ngoài vào cũng đều chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bàn thờ cúng này.

Ngoài ra có một nguyên tắc khi bày trí mâm bồng của cha ông ta từ xa xưa đó chính là "Đông Bình Tây Quả" nghĩa là hướng Đông đặt bình hoa và hướng Tây đặt mâm bồng đựng hoa quả để tạo ra phong thủy tốt cho gia chủ.

Nguyên tắc này được dựa trên những quy luật của tự nhiên của mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây, cây cối cũng phát triển đơm hoa rồi mới kết trái. Do đó bạn nên tham khảo thêm cách bày trí này để đem đến phong thủy may mắn về con đường tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ.

2 mâm bồng

Với bàn thờ có 2 mâm bồng thì cách bày trí mâm bồng cũng tương đối đơn giản là đặt ở 2 bên của bàn thờ cúng về phía ngoài cúng theo một cách cân xứng nhất so với mép của bàn thờ cúng.

Sử dụng hai mâm bồng thì thông thường sẽ có 1 mâm đựng hoa quả, một mâm đựng bánh kẹo, tiền vàng, trầu cau hay đĩa hoa.

Gia chủ nên đặt mâm bồng đựng hoa quả ở hướng Tây tương ứng với bên tay phải khi nhìn từ ngoài vào với các ban thờ đặt hướng Nam để thu hút những nguồn năng lượng phong thủy tốt lành đến cho gia chủ.

3 mâm bồng

Bàn thờ sử dụng 3 mâm bồng là những bàn thờ cỡ lớn, trong đó mâm bồng sử dụng sẽ có 1 mâm lớn nhất nằm ở giữ đựng trầu cau, tiền, vàng mã; mâm bên trái nhỏ hơn để đựng hoa hoặc bánh kẹo, mâm bên phải đựng hoa quả.

Ngày lễ tết thì chúng ta thường thấy mâm bồng to nhất nằm chính giữa sẽ để đựng hoa quả được bày trí vô cùng bắt mắt tạo nên sự tươi mới cho không gian thờ cúng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.