Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nên làm vào cuối năm để đón Tết sung túc
GĐXH - Trong thiết kế và bài trí nhà ở, phong thủy đóng vai trò quan trọng có thể đem lại sự giàu sang, hôn nhân êm ấm hạnh phúc. Dưới đây là các mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà để đón Tết sung túc.
Lý do nên bài trí các vật phẩm phong thủy trong nhà
Nhà là chốn bình yên, là nơi quan trọng của mỗi người, giúp tiếp thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống. Vì vậy, các vấn đề liên quan đến nhà ở như phong thủy luôn được quan tâm hàng đầu,
Theo quan niệm phong thủy, một ngôi nhà có phong thủy tốt, gia đạo sẽ thuận hòa, cuộc sống may mắn, an yên. Nhưng nếu phong thủy nhà ở xấu, có thể ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp cũng như các mối quan hệ trong gia đình.
Khi xây nhà, người ta thường quan tâm đến hướng nhà, hướng cửa, hướng bếp… Tuy nhiên, để có không gian vừa đẹp vừa hợp phong thủy, nhiều khi không thể đáp ứng được tất cả các yếu tố ấy.
Khi đó, gia chủ có thể sử dụng các vật phẩm được coi như mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà. Những vật phẩm này không chỉ cải thiện tài vận cho gia đình mà còn có khả năng hóa giải tà khí, đem may mắn vào nhà.
Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà, giúp hạnh phúc thăng hoa
Ngoài việc bài trí nhà cửa theo đúng phong thủy, gia chủ cũng có thể đặt những vật sau đây trong nhà để cải thiện vận khí.
Những vật này được coi là những mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà, giúp công việc hanh thông thuận lợi. Mỗi vật phẩm phong thủy hay linh vật phong thủy dưới đây đều mang một ý nghĩa khác nhau.
Cóc ba chân ngậm tiền vàng
Trong phong thủy, cóc ba chân ngậm đồng xu trong miệng được coi là linh vật giúp đón may mắn vào nhà. Cóc ngậm vàng cũng thường được sử dụng bài trí trên ban thờ thần tài như một mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà.
Nếu bài trí trong phòng, gia chủ nên để cóc đối diện với cửa trước của nhà. Dù đặt cóc ở đâu, gia chủ cũng nên tuân theo nguyên tắc "sáng quay cóc ra, tối quay cóc vào" để thu về vượng khí tốt nhất.
Đồng xu cổ
Những đồng xu cổ có hình tròn thường có một lỗ vuông ở giữa là biểu tượng của sự thịnh vượng, trời đất dung hòa. Theo phong thủy, ba đồng tiền xu được buộc dây đỏ và để trong túi sẽ mang lại cho bạn rất nhiều may mắn.
Gia chủ nên xâu các đồng xu cổ này vào một sợi chỉ đỏ. Số lượng là 3,6 hoặc 9 xu. Sau đó treo trước cửa nhà hoặc trong xe ô tô. Mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà nhờ đồng xu cổ cũng đem lại may mắn trong cuộc sống.
Ngoài ra, gia chủ cũng có thể dán 9 đồng xu vào mặt dưới của bàn việc. Điều này sẽ giúp công việc luôn hanh thông, thuận lợi.
Cá rồng phong thủy
Cá rồng với những chiếc vẩy cứng, khiến người ta liên tưởng đến những đồng tiền vàng. Vì vậy mà cá rồng vàng phong thủy biểu tượng cho sự giàu có, dư dả.
Nếu muốn kích thích tài lộc vào nhà, gia chủ nên để bể cá ở chỗ thoáng, thường xuyên được lau dọn.
Ngoài ra cũng có thể được đặt trên bàn làm việc để kích hoạt những trường năng lượng tốt cho chủ sở hữu.
Bình gốm hút tài lộc
Bình hút tài lộc với hình dạng đặc trưng: thân phình to, miệng loe ra để đón tài lộc, cổ thắt dần lại để tài lộc đi vào không bị thất thoát ra ngoài.
Bình gốm hút tài lộc là một báu vật phong thủy mà người giàu thường sử dụng để bài trí trong nhà bởi khả năng thu hút cát khí của đất trời để thay đổi vận mệnh cho gia chủ.
Gia chủ có thể đặt bình hút lộc trong phòng khách hoặc phòng làm việc. Lưu ý tránh đặt bình đối diện cửa chính hoặc cửa ra vào. Nếu không tài sản sẽ không thể ở lại lâu với gia chủ.
Lọ tỏi gốm (lọ tỳ bà)
Kiểu dáng của lọ tỳ bà tương tự như bình hút lộc, với phần thân phình to, cổ nhỏ, miệng loe. Tuy nhiên lọ tỏi có phần thanh thoát, nhỏ gọn hơn giống như hình củ tỏi.
Đặt lọ tỏi trong phòng khách không chỉ là mẹo phong thủy hút tài lộc đầy nhà mà còn có tác dụng xua đuổi hung khí, đem lại bình an may mắn cho gia đình. Lọ tỏi làm bằng gốm nên đặt ở hướng Nam hoặc Tây Nam là phù hợp nhất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
