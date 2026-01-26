Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp để luôn được quý nhân nâng đỡ

Thứ hai, 14:31 26/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lựa chọn một món quà biết tặng để tri ân những người đã hỗ trợ sự nghiệp cho bạn thật không đơn giản. Làm sao để quà vừa đẹp, xứng tầm với người nhận, vừa thể hiện được lòng thành? Hãy đọc bài viết sau.

Tiêu chí lựa chọn quà biếu tặng sang trọng

Giá trị sử dụng cao

Đây là điều đầu tiên mà bạn cần quan tâm. Quà tặng có tính hữu dụng cao, được sử dụng thường xuyên thì khi sử dụng, người nhận sẽ nhớ đến bạn nhiều hơn. Món quà thiết thực như vậy luôn được chú ý nhiều hơn.

Có ý nghĩa với người nhận

Một món quà có ý nghĩa sẽ được người nhận nâng niu, trân trọng và nhớ đến nhiều hơn. Ý nghĩa của món quà có thể liên quan đến công việc, cuộc sống gia đình, công danh sự nghiệp… Thông thường, các món quà hướng đến ý nghĩa tốt đẹp, vui vẻ cho người nhận.

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp - Ảnh 1.

Ý nghĩa của món quà có thể liên quan đến công việc, cuộc sống gia đình, công danh sự nghiệp…

Mặt hàng cao cấp

Xứng tầm với một người đẳng cấp là một món quà thuộc mặt hàng cao cấp, sang trọng. Nét sang trọng, quý phái cần kèm theo sự tinh tế, lịch lãm.

Những điều này chỉ có ở những mặt hàng cao cấp hoặc các vật phẩm độc lạ, thiết kế thủ công từ nghệ nhân…

Phù hợp với nhu cầu, sở thích của người nhận

Để quà tặng trở nên ý nghĩa hơn, vật phẩm đó cần phù hợp với nhu cầu hoặc sở thích của người nhận.

Ví dụ: Với người nhận mong muốn phát triển sự nghiệp công danh, một chiếc mai bình tích lộc thuận buồm xuôi gió hoặc bình hút lộc mạ vàng, dát vàng, họa tiết nổi cá chép hóa rồng… rất phù hợp.

Bình hút tài lộc mạ vàng đáp ứng tiêu chí quà biếu tặng cao cấp

Mỗi chiếc bình hút tài lộc mạ vàng không chỉ gửi gắm lời chúc tốt lành nhất của người nghệ nhân mà còn thể hiện tấm lòng thành hướng tới người nhận. 

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp - Ảnh 2.

Mỗi chiếc bình hút tài lộc mạ vàng không chỉ gửi gắm lời chúc tốt lành nhất của người nghệ nhân mà còn thể hiện tấm lòng thành hướng tới người nhận.

Đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một vật phẩm biếu tặng sang trọng, đẳng cấp, bình hút lộc mạ vàng được nhiều người lựa chọn làm quà biếu tặng:

Đối tượng nhận

Dù là nam hay nữ, vào các dịp sinh nhật, khai trương, về nhà mới, 8/3, 20/10, 20/11, lễ tết… chiếc bình hút tài lộc đều phù hợp để trở thành một món quà đẹp, sang trọng, lịch sự và đầy ý nghĩa. Chắc chắn người nhận sẽ rất bất ngờ và vui vẻ khi nhận món quà này.

Thiết thực

Tại nhiều gia đình Việt Nam, chiếc bình hút tài lộc đã không còn xa lạ. Được sử dụng nhiều với mục đích tăng cường may mắn, tài lộc, vượng khí cùng họa tiết đẹp mắt, tinh tế, người nhận có thể sử dụng làm vật phẩm phong thủy hoặc trang trí tại phòng khách, phòng làm việc, cửa hàng, công ty…

Ý nghĩa

Mỗi bình hút tài lộc đều được thiết kế với miệng loe rộng để hút được nhiều tài lộc, vượng khí; cổ nhỏ để ngăn vượng khí thoát ra ngoài; thân bình tròn to để chứa nhiều vượng khí hơn và điều hòa vượng khí bên trong.

Bình hút tài lộc mạ vàng đắp nổi – quà biếu tặng sang trọng đẳng cấp - Ảnh 3.

Mỗi bình hút tài lộc đều được thiết kế với miệng loe rộng để hút được nhiều tài lộc, vượng khí.

Đặc biệt các họa tiết trên bình hút lộc có ý nghĩa dựa theo các tích truyện hay theo văn hóa phương Đông.

Phù hợp

Đáp ứng với nhu cầu và sở thích đa dạng của người dùng, bình hút tài lộc được thiết kế đa dạng về màu sắc, họa tiết và kích thước.

Bạn có thể lựa chọn màu sắc theo mệnh, kích thước để phù hợp với không gian trưng bày. Họa tiết bình tài lộc có thể lựa chọn phù hợp với mục đích và mong muốn của người dùng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu cóBình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

GĐXH - Bình hút lộc là vật phẩm quen thuộc trong nhiều gia đình địa vị và giàu có. Đây là bảo vật phong thủy giúp cải thiện vận may. Tuy nhiên, để bình phát huy tác dụng, gia chủ cần biết rõ vị trí đặt bình hút tài lộc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Bí quyết tắm giúp thanh tẩy vận hạn, rước tài lộc cho năm 2026 khỏe mạnh, hanh thông

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Những điều tối kỵ khi đặt tượng Thần tài bạn cần biết

Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

Bình hút tài lộc và vị trí đặt hoàn hảo cho gia đình giàu có

Kiêng kỵ trong mâm cơm Việt: Bí quyết giữ gìn truyền thống

Kiêng kỵ trong mâm cơm Việt: Bí quyết giữ gìn truyền thống

Cùng chuyên mục

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới từ 27/1 – 1/2/2026

- 2 giờ trước

GĐXH - Xem ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành từ 27/1 - 1/2/2026. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chia sẻ các giờ hoàng đạo mang lại may mắn cho mọi người.

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

- 4 giờ trước

GĐXH - Khi được thực hiện đúng phương pháp và đúng tâm thế, xông nhà sẽ giúp khai mở vận khí, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia đạo khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Dưới đây là các lưu ý quan trọng mà gia chủ nên ghi nhớ.

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

- 7 giờ trước

GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa Tết

- 19 giờ trước

GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

- 23 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vị

- 23 giờ trước

GĐXH - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Bạn có thể áp dụng cách luộc bánh chưng lá vẫn xanh dưới đây để trổ tài gói bánh vào dịp Tết.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Không gian sống - 1 ngày trước

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà được thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều khu vườn đan xen, giúp duy trì mức nhiệt dễ chịu khoảng 28 độ giữa đô thị đông đúc.

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ Việt

- 1 ngày trước

GĐXH - Mâm bồng là biểu tượng tâm linh ít được chú ý trên bàn thờ. Bài viết này tiết lộ ý nghĩa sâu sắc của mâm bồng trong văn hóa Việt Nam.

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Vào mỗi dịp cuối năm Tết đến xuân về, các gia đình đều tiến hành dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ để đón chào một năm mới may mắn. Trong đó, việc tỉa bát hương và tân trang lại bàn thờ gia tiên được người Việt rất coi trọng.

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo phong thủy, khu vực huyền quan được bố trí hợp lý, gia chủ sẽ tránh được sát khí, giúp gia đạo hưng vượng, làm ăn may mắn. Nếu phạm lỗi, tài lộc được cho là khó tụ, thậm chí “vào cửa trước ra cửa sau” mà gia chủ không hề hay biết.

Xem nhiều

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Làm vỡ lọ hoa trên bàn thờ là điềm gì?

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc

Những thứ không nên để dưới bàn thờ nếu không muốn tán tài, tán lộc

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top