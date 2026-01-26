Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biết

Xê dịch bát nhang

Theo phong thủy thì bát nhang chính là nơi giáng của các hương linh, thần thánh. Một khi đã đặt bát nhang trên bàn thờ rồi thì việc xê dịch là điều cấm kỵ. Nếu xê dịch khỏi vị trí rất dễ tiêu tán tài lộc.

Chính vì vậy gia chủ hãy giữ cho bát nhang được cố định. Có nơi dùng keo, cũng có nơi dùng đinh để cố định bát nhang.

Tuy nhiên không xê dịch bát nhang không có nghĩa là khi lau dọn mình không đụng tới bát nhang. Lúc lau dọn 1 tay giữ cố định bát nhang 1 tay lau chùi để tránh việc dịch chuyển.

Bốc nhang

Có nhiều nơi rất quan trọng việc bốc nhang chính vì thế mà họ thường mời thầy về để bốc nhang tránh gặp tai họa. Tuy nhiên việc bốc nhang này chỉ được thực hiện 1 năm 1 lần.

Theo phong thủy thì bát nhang chính là nơi giáng của các hương linh, thần thánh. Một khi đã đặt bát nhang trên bàn thờ rồi thì việc xê dịch là điều cấm kỵ. Nếu xê dịch khỏi vị trí rất dễ tiêu tán tài lộc.

Nếu để từ đầu năm đến cuối năm thì lượng chân nhang sẽ rất lớn có thể che khuất các vị thần và gây hỏa hoạn. Vì thế cần tỉa bớt chân nhang và có thể dùng 1 chiếc thìa nhỏ xúc bớt tàn nhang ra ngoài.

Việc này vừa không ảnh hưởng tới các vị thần mà lại giúp cho bàn thờ Thần tài ông địa được thông thoáng hơn.

Không làm đổ vỡ đồ thờ

Việc đổ – vỡ đồ thờ cúng là điều kiêng kị nhất. Thần linh thường được xem là đã quen dùng những thứ đã được thỉnh rồi. Khi làm đổ hoặc vỡ sẽ có thể làm tiêu tán tài lộc. Đôi khi việc làm đổ vỡ có thể khiến gia chủ gặp những điều không may vì theo quan niệm dân gian thì đó là sự thiếu trân trọng thần linh.

Không được đặt bát hương chông chênh

Gia chủ tuyệt đối không được để bát hương chông chênh hay có nguy cơ bị xê dịch. Việc bát hương bị động, bị vỡ bị coi là điềm rất xấu cho gia chủ.

Gia chủ tuyệt đối không được để bát hương chông chênh hay có nguy cơ bị xê dịch.

Trong quá trình lau dọn bàn thờ, rút tỉa chân nhang nên hạn chế di chuyển mạnh bát hương. Bởi người xưa cho rằng đặt bát hương chông chênh thì bát hương sẽ bị động. Hàm ý mọi thứ sẽ không được ổn định, dễ đổ vỡ.

Không tùy tiện di chuyển bát hương

Trong văn hóa tâm linh của người Việt, việc tùy tiện di chuyển vị trí bát hương sẽ không tốt cho công việc làm ăn, sức khỏe của gia chủ.

Để hạn chế di chuyển bát hương, gia chủ chỉ cần dùng khăn sạch, nhúng rượu hoặc nước bưởi rồi lau bát hương. Việc này tránh xê dịch làm bát hương dễ đổ vỡ.

Cách dọn

Người lau dọn

Người lau dọn nên là gia chủ trong nhà không nên nhờ người khác. Trong gia đình, ai cũng có thể rút chân nhang được. Tuy nhiên, bạn nên chọn người có tâm thành kính nhất, chỉn chu và làm việc cẩn thận.

Việc lau dọn bàn thờ sẽ trở nên thuận lợi suôn sẻ hơn. Ngoài ra, trước khi thực hiện, gia chủ cần tắm rửa sạch sẽ và ăn mặc gọn gàng. Vì các vị thần rất ưa sạch sẽ. Việc này sẽ giúp thể hiện lòng thành kính nhất của gia chủ.

Thắp hương khấn xin dọn bàn thờ

Đây là việc làm cần thiết để thông báo cho các vị Thần linh biết về việc dọn dẹp. Giống như lời mời các Ngài tạm lánh đi nơi khác để gia chủ bắt đầu quá trình lau dọn.

Gia chủ cũng cần kết hợp với bài khấn để thông báo rõ ràng với bề trên. Xin được phép tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ Thần tài.

Khi thắp hương, gia chủ cần thắp 3 nén để kính Thần linh. Gia chủ cũng cần kết hợp với bài khấn để thông báo rõ ràng với bề trên. Xin được phép tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ Thần tài.

Tiến hành dọn dẹp bàn thờ

Bạn nên tiến hành lau dọn bàn thờ Thần tài theo quy trình gọn gàng. Đầu tiên nên dọn lần lượt các thứ trên bàn thờ ra và để ở một góc riêng sạch sẽ. Gia chủ nên phân loại đồ cúng rõ ràng để dễ dàng hơn trong việc vệ sinh.

Sau khi dọn lần lượt đồ cúng hãy lau dọn tàn hương, bụi, mạng nhện bên trong và xung quanh bàn thờ. Trước tiên là khăn khô lau sạch bụi. Tiếp đó lau lại một lần nữa bằng khăn ướt nước bưởi cho đến khi sạch hoàn toàn.

Vệ sinh tượng Thần tài

Bước cuối cùng để lau dọn bàn thờ Thần tài là vệ sinh tượng Thần tài. Vệ sinh sạch sẽ cho tượng Thần tài với nước bưởi và một chiếc khăn sạch. Hãy lau thật cẩn thận để giữ vững tài lộc.

Sau khi lau tượng xong, gia chủ lau dọn sạch sẽ các khu vực xung quanh bàn thờ một lần nữa. Sau đó sắp xếp lại mọi thứ như vị trí ban đầu. Tiến hành đặt đồ cúng và thắp nhang.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.