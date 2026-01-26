Mới nhất
Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui

Thứ hai, 10:31 26/01/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Khi được thực hiện đúng phương pháp và đúng tâm thế, xông nhà sẽ giúp khai mở vận khí, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia đạo khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Dưới đây là các lưu ý quan trọng mà gia chủ nên ghi nhớ.

Gia chủ nên xông nhà tẩy uế khi nào?

Khi chuyển vào nhà mới

Chuyển vào nhà mới là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong đời sống mỗi người. Trong phong thủy, ngôi nhà không chỉ là nơi cư ngụ, mà còn là "trường năng lượng sống" gắn liền với vận mệnh và sức khỏe tinh thần của gia chủ. Tuy nhiên, dù là nhà mới xây hay nhà cũ đã qua sử dụng, không gian đều có thể tồn tại tạp khí, uế khí hoặc dư âm năng lượng từ người cư ngụ trước đó.

Việc xông nhà vào thời điểm nhập trạch giúp làm sạch khí trường, thanh lọc tà khí còn tồn đọng và tạo điều kiện để năng lượng dương dễ dàng lưu thông. Đây cũng là bước khởi đầu mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, như một nghi thức chào đón vận may và phúc khí bước vào cuộc sống mới của cả gia đình.

Khi khai trương cửa hàng, văn phòng làm việc

Không gian kinh doanh như cửa hàng, showroom hay văn phòng làm việc là nơi liên tục tiếp nhận nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Chính vì vậy, việc xông nhà trước khai trương đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt tài khí, đẩy lùi vận xui và mở đường cho dòng tiền hanh thông.

Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc - Ảnh 1.

Việc xông nhà trước khai trương đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt tài khí, đẩy lùi vận xui và mở đường cho dòng tiền hanh thông.

Đặc biệt, đối với những cơ sở kinh doanh lần đầu mở cửa, hoặc văn phòng vừa cải tạo, chuyển địa điểm thì việc xông nhà càng cần thiết. Nghi thức này không chỉ giúp làm sạch không gian vật lý mà còn thiết lập "trường khí khởi đầu" lý tưởng cho mọi kế hoạch trong tương lai.

Thời điểm thích hợp để xông là 1 – 3 ngày trước lễ khai trương. Gia chủ có thể lựa chọn các phương pháp mạnh như bột xông đại cát, trầm hương cao cấp hoặc bột tẩy uế đã được trì chú và khai quang để đạt hiệu quả cao nhất. Nên kết hợp với việc xem ngày đẹp theo tuổi mệnh và đặt vật phẩm phong thủy chuẩn chính phái nhằm thu hút quý nhân và tài vận ngay từ bước khởi đầu.

Vào dịp cuối năm – đầu năm mới

Cuối năm và đầu năm mới là thời điểm chuyển giao âm – dương, là lúc năng lượng trong không gian cần được làm mới hoàn toàn. Trong văn hóa phương Đông, việc dọn dẹp, tẩy uế cuối năm mang ý nghĩa xả bỏ điều cũ, nghênh đón cát tường.

Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc - Ảnh 2.

Trong văn hóa phương Đông, việc dọn dẹp, tẩy uế cuối năm mang ý nghĩa xả bỏ điều cũ, nghênh đón cát tường.

Xông nhà trong giai đoạn này giúp giải phóng năng lượng tiêu cực đã tích tụ suốt cả năm, mở đường cho luồng sinh khí tươi mới, giúp gia chủ bước vào năm mới với tinh thần phấn chấn và vận trình khởi sắc.

Khi gia chủ cảm thấy vận khí xấu, gặp nhiều trở ngại

Không ít trường hợp dù nhà ở ổn định nhưng gia chủ vẫn cảm thấy mệt mỏi kéo dài, ngủ không ngon, công việc trắc trở hoặc hay gặp điều không may. Đây là những dấu hiệu cho thấy trường khí trong nhà đang mất cân bằng, hoặc đã bị ảnh hưởng bởi tà khí từ môi trường xung quanh.

Xông nhà trong giai đoạn này không chỉ giúp xua tan tà khí âm u mà còn góp phần tái lập trật tự năng lượng bên trong không gian sống, từ đó hỗ trợ phục hồi tinh thần và nâng cao tần số rung động cá nhân.

Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc

Chọn thời điểm phù hợp

Thời điểm thực hiện xông nhà có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ khí lành và hóa giải tà khí. Gia chủ nên lựa chọn ngày giờ hoàng đạo, tránh giờ xung khắc với bản mệnh hoặc thời điểm có nhiều âm khí như giữa trưa hoặc nửa đêm.

Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc - Ảnh 3.

Thời điểm thực hiện xông nhà có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ khí lành và hóa giải tà khí.

Tùy theo mục đích xông (nhập trạch, khai trương, tẩy uế cuối năm...), việc xem ngày lành nên được tư vấn bởi chuyên gia phong thủy chính phái để đảm bảo sự tương hợp với vận mệnh gia chủ.

Nên mở cửa hay đóng cửa khi xông nhà?

Một sai lầm phổ biến khi xông nhà là đóng kín toàn bộ không gian để giữ khói. Trên thực tế, đây là điều không nên. Gia chủ cần mở toàn bộ cửa chính, cửa sổ và bật quạt nhẹ để tạo dòng lưu thông khí tốt, giúp tà khí dễ dàng thoát ra ngoài và sinh khí mới có thể dễ dàng tràn vào.

Việc mở cửa cũng thể hiện sự đón nhận cát khí, như mời năng lượng tích cực bước vào nhà. Nếu cần giữ khói xông ở khu vực nhất định, chỉ nên đóng bớt các phòng không sử dụng hoặc điều chỉnh thời lượng xông sao cho hợp lý.

Hướng di chuyển khi xông

Khi di chuyển trong quá trình xông, gia chủ nên đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ cửa chính, sau đó lần lượt đi qua các khu vực quan trọng như phòng khách, phòng ngủ, bếp, ban thờ, cuối cùng kết thúc tại nhà vệ sinh hoặc cửa phụ nếu có. 

Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc - Ảnh 4.

Chú ý xông kỹ ở các góc khuất, chân tường, gầm cầu thang, vì đây là nơi tà khí thường tích tụ lâu ngày, dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe các thành viên trong gia đình.

Hướng đi theo chiều kim đồng hồ giúp dẫn luồng khí dương di chuyển thuận lợi và quét sạch uế khí theo dòng khí lưu thông tự nhiên.

Đặc biệt chú ý xông kỹ ở các góc khuất, chân tường, gầm cầu thang, vì đây là nơi tà khí thường tích tụ lâu ngày, dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe các thành viên trong gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Những nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bậtNhững nguyên liệu xông nhà mang lại lợi ích phong thủy và sức khỏe nổi bật

GĐXH - Xông nhà không chỉ giúp xua đuổi tà khí mà còn mang lại lợi ích sức khỏe. Hãy cùng tìm hiểu những nguyên liệu xông nhà hiệu quả cho mọi gia đình.

