Những thời điểm bạn nên xông nhà tẩy uế để hút tài lộc, đuổi vận xui
GĐXH - Khi được thực hiện đúng phương pháp và đúng tâm thế, xông nhà sẽ giúp khai mở vận khí, kích hoạt tài lộc và bảo vệ gia đạo khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường. Dưới đây là các lưu ý quan trọng mà gia chủ nên ghi nhớ.
Gia chủ nên xông nhà tẩy uế khi nào?
Khi chuyển vào nhà mới
Chuyển vào nhà mới là một trong những cột mốc quan trọng nhất trong đời sống mỗi người. Trong phong thủy, ngôi nhà không chỉ là nơi cư ngụ, mà còn là "trường năng lượng sống" gắn liền với vận mệnh và sức khỏe tinh thần của gia chủ. Tuy nhiên, dù là nhà mới xây hay nhà cũ đã qua sử dụng, không gian đều có thể tồn tại tạp khí, uế khí hoặc dư âm năng lượng từ người cư ngụ trước đó.
Việc xông nhà vào thời điểm nhập trạch giúp làm sạch khí trường, thanh lọc tà khí còn tồn đọng và tạo điều kiện để năng lượng dương dễ dàng lưu thông. Đây cũng là bước khởi đầu mang ý nghĩa tinh thần rất lớn, như một nghi thức chào đón vận may và phúc khí bước vào cuộc sống mới của cả gia đình.
Khi khai trương cửa hàng, văn phòng làm việc
Không gian kinh doanh như cửa hàng, showroom hay văn phòng làm việc là nơi liên tục tiếp nhận nhiều nguồn năng lượng khác nhau. Chính vì vậy, việc xông nhà trước khai trương đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt tài khí, đẩy lùi vận xui và mở đường cho dòng tiền hanh thông.
Đặc biệt, đối với những cơ sở kinh doanh lần đầu mở cửa, hoặc văn phòng vừa cải tạo, chuyển địa điểm thì việc xông nhà càng cần thiết. Nghi thức này không chỉ giúp làm sạch không gian vật lý mà còn thiết lập "trường khí khởi đầu" lý tưởng cho mọi kế hoạch trong tương lai.
Thời điểm thích hợp để xông là 1 – 3 ngày trước lễ khai trương. Gia chủ có thể lựa chọn các phương pháp mạnh như bột xông đại cát, trầm hương cao cấp hoặc bột tẩy uế đã được trì chú và khai quang để đạt hiệu quả cao nhất. Nên kết hợp với việc xem ngày đẹp theo tuổi mệnh và đặt vật phẩm phong thủy chuẩn chính phái nhằm thu hút quý nhân và tài vận ngay từ bước khởi đầu.
Vào dịp cuối năm – đầu năm mới
Cuối năm và đầu năm mới là thời điểm chuyển giao âm – dương, là lúc năng lượng trong không gian cần được làm mới hoàn toàn. Trong văn hóa phương Đông, việc dọn dẹp, tẩy uế cuối năm mang ý nghĩa xả bỏ điều cũ, nghênh đón cát tường.
Xông nhà trong giai đoạn này giúp giải phóng năng lượng tiêu cực đã tích tụ suốt cả năm, mở đường cho luồng sinh khí tươi mới, giúp gia chủ bước vào năm mới với tinh thần phấn chấn và vận trình khởi sắc.
Khi gia chủ cảm thấy vận khí xấu, gặp nhiều trở ngại
Không ít trường hợp dù nhà ở ổn định nhưng gia chủ vẫn cảm thấy mệt mỏi kéo dài, ngủ không ngon, công việc trắc trở hoặc hay gặp điều không may. Đây là những dấu hiệu cho thấy trường khí trong nhà đang mất cân bằng, hoặc đã bị ảnh hưởng bởi tà khí từ môi trường xung quanh.
Xông nhà trong giai đoạn này không chỉ giúp xua tan tà khí âm u mà còn góp phần tái lập trật tự năng lượng bên trong không gian sống, từ đó hỗ trợ phục hồi tinh thần và nâng cao tần số rung động cá nhân.
Những lưu ý khi xông nhà để thu hút tài lộc
Chọn thời điểm phù hợp
Thời điểm thực hiện xông nhà có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ khí lành và hóa giải tà khí. Gia chủ nên lựa chọn ngày giờ hoàng đạo, tránh giờ xung khắc với bản mệnh hoặc thời điểm có nhiều âm khí như giữa trưa hoặc nửa đêm.
Tùy theo mục đích xông (nhập trạch, khai trương, tẩy uế cuối năm...), việc xem ngày lành nên được tư vấn bởi chuyên gia phong thủy chính phái để đảm bảo sự tương hợp với vận mệnh gia chủ.
Nên mở cửa hay đóng cửa khi xông nhà?
Một sai lầm phổ biến khi xông nhà là đóng kín toàn bộ không gian để giữ khói. Trên thực tế, đây là điều không nên. Gia chủ cần mở toàn bộ cửa chính, cửa sổ và bật quạt nhẹ để tạo dòng lưu thông khí tốt, giúp tà khí dễ dàng thoát ra ngoài và sinh khí mới có thể dễ dàng tràn vào.
Việc mở cửa cũng thể hiện sự đón nhận cát khí, như mời năng lượng tích cực bước vào nhà. Nếu cần giữ khói xông ở khu vực nhất định, chỉ nên đóng bớt các phòng không sử dụng hoặc điều chỉnh thời lượng xông sao cho hợp lý.
Hướng di chuyển khi xông
Khi di chuyển trong quá trình xông, gia chủ nên đi theo chiều kim đồng hồ, bắt đầu từ cửa chính, sau đó lần lượt đi qua các khu vực quan trọng như phòng khách, phòng ngủ, bếp, ban thờ, cuối cùng kết thúc tại nhà vệ sinh hoặc cửa phụ nếu có.
Hướng đi theo chiều kim đồng hồ giúp dẫn luồng khí dương di chuyển thuận lợi và quét sạch uế khí theo dòng khí lưu thông tự nhiên.
Đặc biệt chú ý xông kỹ ở các góc khuất, chân tường, gầm cầu thang, vì đây là nơi tà khí thường tích tụ lâu ngày, dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe các thành viên trong gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những kiêng kỵ khi lau dọn bàn thờ Thần tài cuối năm cần biếtỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Theo phong tục tập quán của người Việt từ xưa vào mỗi dịp cuối năm mọi người thường hay lau dọn bàn thờ Thần tài với mong muốn dọn dẹp những điều không may của năm cũ, đón chào những điều may mắn cho năm mới.
Bình hoa dáng chuông: Hòa quyện nghệ thuật và phong thủy cho mùa TếtỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Lọ hoa dáng chuông gốm sứ ngoài công dụng để cắm hoa hay trang trí cho căn nhà thêm nổi bật thì chúng còn mang ý nghĩa phong thủy to lớn, là một pháp khí quan trọng trong không gian nhà.
Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giápỞ - 19 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã chia sẻ khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp. Việc thực hiện đúng thời điểm sẽ giúp tránh động khí không cần thiết, tạo tâm thế an yên, thuận hòa cho gia đình trước thềm Tết 2026.
Mẹo luộc bánh chưng xanh tự nhiên, bên trong chín mềm, thơm ngon chuẩn vịỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Bạn có thể áp dụng cách luộc bánh chưng lá vẫn xanh dưới đây để trổ tài gói bánh vào dịp Tết.
Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiênKhông gian sống - 1 ngày trước
Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà được thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều khu vườn đan xen, giúp duy trì mức nhiệt dễ chịu khoảng 28 độ giữa đô thị đông đúc.
Ý nghĩa của mâm bồng trên bàn thờ ViệtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm bồng là biểu tượng tâm linh ít được chú ý trên bàn thờ. Bài viết này tiết lộ ý nghĩa sâu sắc của mâm bồng trong văn hóa Việt Nam.
Thực hư mất lộc nếu tỉa chân nhang trên bàn thờ gia tiên ngày TếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Vào mỗi dịp cuối năm Tết đến xuân về, các gia đình đều tiến hành dọn dẹp và sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ để đón chào một năm mới may mắn. Trong đó, việc tỉa bát hương và tân trang lại bàn thờ gia tiên được người Việt rất coi trọng.
Khu vực huyền quan là gì mà nếu lỗi phong thủy thì “của cải đội nón ra đi”, cần thay đổi ngay cuối năm để đón Tết 2026 tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo phong thủy, khu vực huyền quan được bố trí hợp lý, gia chủ sẽ tránh được sát khí, giúp gia đạo hưng vượng, làm ăn may mắn. Nếu phạm lỗi, tài lộc được cho là khó tụ, thậm chí “vào cửa trước ra cửa sau” mà gia chủ không hề hay biết.
Đây mới là thứ tốt nhất để cúng trên ban thờ ngày Tết để 1 năm sung túc đủ đầyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày Tết 2026 các gia đình đừng quên dâng lễ vật này lên ban thờ để tỏ lòng thành kính gia tiên, Thần Phật. Đồng thời, cầu mong 1 năm sung túc đủ đầy.
Dọn bàn thờ ông Công ông Táo: Điều cần biết để không phạm sai lầmỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp, bàn thờ ông Công ông Táo sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng có nhiều gia đình sẽ dọn bàn thờ trước khi cúng ông Công ông Táo.
Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏeỞ
GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.