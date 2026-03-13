Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả Hà Nội thích thú trước khoảnh khắc "tình bể bình" khi ra mắt phim vào chiều 12/3.

Phim điện ảnh "Tài" vừa tổ chức buổi chiếu thân mật tại Hà Nội với sự tham gia của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm cùng các diễn viên Kiều Trinh, Sỹ Toàn, Trần Kim Hải và Ray Nguyễn. Đây là cơ hội để ê kíp trực tiếp giao lưu và lắng nghe phản hồi sau khi bộ phim được trình chiếu.

Trong buổi chiếu, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu theo dõi trọn vẹn bộ phim trên màn ảnh rộng. Trước đó, tác phẩm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy vậy, khi trực tiếp trải nghiệm tại rạp, nhiều người cho rằng bộ phim mang đến cảm giác khác biệt so với những gì họ tưởng tượng ban đầu.

Mỹ Tâm cho biết, cô đã đọc kịch bản và phải sửa đi sửa lại nhiều mới ưng ý để đầu tư làm phim.

Những phản hồi trực tiếp tại sự kiện đã mang lại nhiều cảm xúc cho ê kíp thực hiện bộ phim. Trong phần giao lưu với khán giả sau buổi chiếu, nhà sản xuất Mỹ Tâm đã chia sẻ suy nghĩ của mình khi theo dõi phản ứng của người xem tại rạp: "Tôi sợ không dám hỏi mọi người xem có ổn không. Nhưng khi nhận được tràng pháo tay của mọi người, tôi cũng đỡ phần nào. Khi tôi làm, tôi cũng không biết khán giả sẽ nhận định về phim ra sao. Đây là một động lực rất lớn dành cho tôi, Mai Tài Phến và cả những anh em diễn viên, ê-kíp".

Phản hồi tích cực từ khán giả được xem là nguồn động lực quan trọng đối với đoàn phim. Trong quá trình thực hiện dự án, ê kíp đã dành nhiều thời gian để hoàn thiện kịch bản và xây dựng câu chuyện phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về quyết định tham gia sản xuất bộ phim khi nhận được kịch bản từ đạo diễn Mai Tài Phến: "Từ đầu, tôi chỉ tập trung vào kịch bản thôi. Sau nhiều kịch bản khác nhau từ Mai Tài Phến, tôi mới gật đầu đồng ý làm sản xuất. Tôi xem xét tính khả thi và những yếu tố phù hợp với đại chúng, sau đó lập tức bắt tay vào sản xuất.

"Tài" là một 'cái duyên' với tôi. Khi nhận được dự án, tôi rất hưng phấn. Khi đã làm xong hết, bỗng dưng một khoảnh khắc chợt chạy qua trong đầu: 'Mình có mạo hiểm quá không trời?'. Nhưng sau đó, tôi thấy mình có một ê-kíp rất chất lượng và chuyên nghiệp. Nên việc ra mắt phim "Tài" trong dịp này hoàn toàn hợp lý".

Nữ ca sĩ quê Đà Nẵng trải lòng, đầu tư phim vì cảm thấy phù hợp chứ không phải do "thân quen".

Trong khi đó, đạo diễn Mai Tài Phến cũng chia sẻ về hành trình phát triển dự án và quá trình hoàn thiện các yếu tố hành động trong bộ phim: "3 năm trước, tôi cũng từng làm một web-drama về hành động. Ở phim đó, tôi cũng thử cả 3 vai trò trong một dự án. Tôi nghĩ mình làm được và cố gắng trau dồi thêm.

Từ nhỏ, tôi đã thích hành động rồi. Tôi học cách đánh sao cho phù hợp với nhân vật và cả phù hợp với bản thân. Anh em cascadeur hỗ trợ tôi rất nhiều để hoàn thành dự án này. Sau TÀI, tôi cũng nhận ra những giới hạn và thiếu sót của bản thân. Chắc chắn tôi sẽ hoàn thiện hơn để có thể thực hiện thêm những dự án trong tương lai".

Những chia sẻ này cho thấy dự án Tài là bước đi quan trọng trong hành trình sáng tạo của đạo diễn trẻ. Trong bộ phim, Mai Tài Phến đảm nhận cùng lúc nhiều vai trò, từ xây dựng kịch bản, chỉ đạo diễn xuất cho đến trực tiếp tham gia diễn xuất trong vai nhân vật chính.

Tài do Mai Tài Phến hóa thân khá "vừa vặn" khi có những màn đóng hành động "chắc tay".

Trong phần giao lưu với khán giả tại Hà Nội, đạo diễn cũng nói thêm về việc lựa chọn bối cảnh miền Tây cho bộ phim: "Tài là một dự án khá an toàn với tôi. Tôi lấy bối cảnh ở miền Tây vốn là quê tôi. Tôi hiểu văn hóa và con người nơi đây. Phim sau, nếu có cơ hội được làm tiếp, tôi chắc chắn sẽ mời thêm những anh chị diễn viên ở Bắc vào phim. Tôi chưa nghĩ tới dự án tiếp theo. Tôi vẫn đang trong giai đoạn thu nhặt những góp ý của khán giả, sau đó mới nghĩ đến những việc mình cần làm tiếp theo".

Những chia sẻ của đạo diễn cho thấy mong muốn tiếp tục phát triển các dự án điện ảnh trong tương lai, đồng thời mở rộng sự hợp tác với nhiều nghệ sĩ ở các khu vực khác nhau.

Với những phản ứng tích cực sau buổi chiếu, phim điện ảnh "Tài" đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng. Các hoạt động giao lưu, chiếu phim đặc biệt và những cuộc gặp gỡ với khán giả tại nhiều địa phương đang giúp bộ phim duy trì sức hút trong giai đoạn phát hành, đồng thời tạo thêm cơ hội để ê kíp chia sẻ về hành trình thực hiện dự án điện ảnh này.

Tài bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì một khoản nợ tiền khổng lồ. Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải dấn thân vào những lựa chọn sai lầm khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh ấy là nỗi ám ảnh về người mẹ mà Tài luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá.

Mỹ Tâm trả lời báo chí về việc đầu tư phim "Tài" của Mai Tài Phến. Clip: Đỗ Quyên

Khi ranh giới giữa đúng và sai ngày càng mong manh, Tài phải đối mặt với câu hỏi lớn nhất của đời mình: liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường anh đang đi.

Phim điện ảnh "Tài" do CGV phát hành khởi chiếu tại rạp vào ngày 6/3/2026.