Mỹ Tâm: 'Hãy tin mình xinh đẹp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến'
GĐXH - Mỹ Tâm ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp lẫn nhan sắc dù đã ở tuổi ngoài 40. Để có được như vậy, cô phải luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống.
Thời gian qua, phim điện ảnh "Tài" tiếp tục mang đến nhiều hoạt động giao lưu với khán giả, trong số đó vào dịp Quốc tế Phụ nữ, ê-kíp đã có một buổi xem phim đặc biệt. Đây được xem như món quà mà đoàn phim muốn dành tặng người xem sau chuỗi cinetour sôi động trong những ngày qua.
Trong buổi giao lưu, Mỹ Tâm đã đưa ra nhận định về việc phụ nữ được hạnh phúc khi tin vào những điều tốt đẹp. Cô nói: "Phụ nữ luôn xinh đẹp và đáng yêu. Hãy tin vào điều đó thì những yêu thương và hạnh phúc sẽ đến với mình. Hẹn nhau 8/3 ra rạp xem phim "Tài" cùng Tâm và người mình thương để chia sẻ những điều quý giá nhé!".
Thông điệp này cũng phản ánh tinh thần mà đoàn phim mong muốn lan tỏa thông qua chuỗi hoạt động quảng bá gần đây. Trong thời gian vừa qua, ê-kíp phim "Tài" liên tục xuất hiện tại nhiều rạp chiếu để giao lưu trực tiếp với khán giả thông qua chuỗi cinetour tại nhiều tỉnh thành. Chuỗi cinetour thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Hàng chục ngàn khán giả đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với dàn diễn viên của bộ phim. Sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm, người được nhiều khán giả gọi là "thần tượng quốc dân", luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại các rạp chiếu.
Nhiều khán giả chia sẻ rằng họ đã theo dõi hành trình nghệ thuật của Mỹ Tâm suốt gần hai thập kỷ. Vì vậy, việc có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nữ ca sĩ trong khuôn khổ cinetour mang lại cảm xúc đặc biệt đối với họ. Trong một số buổi giao lưu, chính Mỹ Tâm cũng xúc động khi nhìn thấy khán giả đến kín rạp để xem bộ phim.
Những buổi gặp gỡ này tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Khán giả có dịp chia sẻ cảm nhận của mình về bộ phim, từ những lời động viên dành cho đạo diễn Mai Tài Phến trong tác phẩm đầu tay cho đến phản ứng mạnh mẽ trước các tuyến nhân vật phản diện.
Nhiều khán giả thừa nhận họ cảm thấy bức xúc trước những hành động của các nhân vật phản diện trong phim. Điều này khiến các diễn viên thể hiện tuyến vai này bày tỏ sự xúc động khi thấy khán giả nhập tâm vào câu chuyện. Bên cạnh những chia sẻ cảm xúc, các buổi cinetour cũng mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước. Diễn viên Quang Trung liên tục tạo ra tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng trên sân khấu. Trong khi đó, diễn viên Sỹ Toàn khiến khán giả thích thú khi thực hiện cú lộn mèo ngay tại rạp chiếu.
Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, góp phần giúp chuỗi cinetour của bộ phim nhận được sự quan tâm rộng rãi. Qua những buổi giao lưu, khán giả cũng cảm nhận rõ hơn tính cách gần gũi và tinh thần nhiệt huyết của dàn diễn viên.
Với chuỗi cinetour sôi động, những đoạn best cut liên tục được công bố và suất chiếu đặc biệt sắp diễn ra, ê kíp Tài đang nỗ lực mang bộ phim đến gần hơn với khán giả. Những hoạt động này góp phần tạo nên không khí sôi động xung quanh dự án, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để người xem trực tiếp kết nối với dàn diễn viên và câu chuyện của bộ phim trên màn ảnh rộng.
Best cut trong phim "Tài" do Mỹ Tâm làm nhà sản xuất.
