Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Mỹ Tâm: 'Hãy tin mình xinh đẹp, hạnh phúc sẽ tự tìm đến' GĐXH - Mỹ Tâm ngày càng thăng hoa trong sự nghiệp lẫn nhan sắc dù đã ở tuổi ngoài 40. Để có được như vậy, cô phải luôn tin vào những điều tích cực trong cuộc sống.

Theo số liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam) tính đến chiều 12/3, phim "Tài" đã vượt mức doanh thu 70 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt nhận được nhiều sự quan tâm trong thời điểm hiện tại.

Chiều 12/3, ê-kíp phim điện ảnh "Tài" đã có buổi giao lưu với khán giả Hà Nội. Điều khiến khán giả chú ý là sự xuất hiện sánh đôi đầy tình cảm của đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Trong buổi giao lưu, cặp đôi diễn lại phân cảnh cuối phim được coi là cảnh tình cảm nhất. Từ ánh mắt đến lời thoại của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều rất "tình" khiến fan không khỏi trầm trồ.

Khoảnh khắc "tình bể bình" của Mai Tài Phến nhìn Mỹ Tâm. Ảnh: Ngọc Mai.

Vì thế, khi được hỏi rằng Mai Tài Phến liệu có phải định mệnh của mình, Mỹ Tâm ngượng ngùng trả lời: "Không biết. Phải từ từ mới trả lời được. Bây giờ Tâm mới đi kiếm. Định mệnh là phải đi tìm chứ không tự tới nên bây giờ vẫn đi tìm, định mệnh đến thì mình đón nhận. Hoan hỉ, hoan hỉ".

Trong dự án lần này, Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, còn Mỹ Tâm tham gia với tư cách nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý khi cả hai tiếp tục hợp tác sau nhiều năm gắn bó trong các dự án nghệ thuật.

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn thu hút sự chú ý của công chúng trong nhiều năm qua. Cả hai lần đầu hợp tác vào năm 2017 trong MV "Đừng hỏi em" - sự kết hợp khi đó nhanh chóng gây chú ý nhờ phản ứng hóa học tự nhiên giữa hai nghệ sĩ. Hai năm sau, họ tiếp tục tái hợp trong bộ phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh" (2019), dự án do chính Mỹ Tâm đạo diễn. Và hiện tại cả hai lại kết hợp ăn ý trong dự án điện ảnh "Tài".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến diễn lại phân cảnh cuối phim "Tài". Video: Ngọc Mai

Mỹ Tâm 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, điện ảnh. Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay "Người giữ thời gian", dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.

Mai Tài Phến, 35 tuổi, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV Em gái mưa của Hương Tràm, Đừng hỏi em của Mỹ Tâm... Về điện ảnh, ngoài tham gia phim Chị trợ lý của anh (2019), anh còn đóng vai Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam" do Quang Dũng đạo diễn.

Mỹ Tâm "giật mình" khi bị hỏi "Mai Tài Phến có phải định mệnh". Video: Ngọc Mai



