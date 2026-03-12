Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội
GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả Hà Nội thích thú trước khoảnh khắc "tình bể bình" khi ra mắt phim vào chiều 12/3.
Theo số liệu phòng vé Việt Nam (Box Office Vietnam) tính đến chiều 12/3, phim "Tài" đã vượt mức doanh thu 70 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt nhận được nhiều sự quan tâm trong thời điểm hiện tại.
Chiều 12/3, ê-kíp phim điện ảnh "Tài" đã có buổi giao lưu với khán giả Hà Nội. Điều khiến khán giả chú ý là sự xuất hiện sánh đôi đầy tình cảm của đạo diễn Mai Tài Phến và nhà sản xuất Mỹ Tâm.
Trong buổi giao lưu, cặp đôi diễn lại phân cảnh cuối phim được coi là cảnh tình cảm nhất. Từ ánh mắt đến lời thoại của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều rất "tình" khiến fan không khỏi trầm trồ.
Vì thế, khi được hỏi rằng Mai Tài Phến liệu có phải định mệnh của mình, Mỹ Tâm ngượng ngùng trả lời: "Không biết. Phải từ từ mới trả lời được. Bây giờ Tâm mới đi kiếm. Định mệnh là phải đi tìm chứ không tự tới nên bây giờ vẫn đi tìm, định mệnh đến thì mình đón nhận. Hoan hỉ, hoan hỉ".
Trong dự án lần này, Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, còn Mỹ Tâm tham gia với tư cách nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý khi cả hai tiếp tục hợp tác sau nhiều năm gắn bó trong các dự án nghệ thuật.
Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến vốn thu hút sự chú ý của công chúng trong nhiều năm qua. Cả hai lần đầu hợp tác vào năm 2017 trong MV "Đừng hỏi em" - sự kết hợp khi đó nhanh chóng gây chú ý nhờ phản ứng hóa học tự nhiên giữa hai nghệ sĩ. Hai năm sau, họ tiếp tục tái hợp trong bộ phim điện ảnh "Chị trợ lý của anh" (2019), dự án do chính Mỹ Tâm đạo diễn. Và hiện tại cả hai lại kết hợp ăn ý trong dự án điện ảnh "Tài".
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến diễn lại phân cảnh cuối phim "Tài". Video: Ngọc Mai
Mỹ Tâm 45 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP HCM, bắt đầu đi hát từ năm 17 tuổi. Ngoài ca hát, cô tham gia diễn xuất trong một số phim truyền hình, điện ảnh. Tháng 4/2023, ca sĩ giới thiệu phim tài liệu đầu tay "Người giữ thời gian", dùng doanh thu chiếu rạp làm từ thiện.
Mai Tài Phến, 35 tuổi, tốt nghiệp khoa Diễn viên, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM năm 2016. Anh từng đóng MV Em gái mưa của Hương Tràm, Đừng hỏi em của Mỹ Tâm... Về điện ảnh, ngoài tham gia phim Chị trợ lý của anh (2019), anh còn đóng vai Võ Tòng trong "Đất rừng phương Nam" do Quang Dũng đạo diễn.
Mỹ Tâm "giật mình" khi bị hỏi "Mai Tài Phến có phải định mệnh". Video: Ngọc Mai
Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?Câu chuyện văn hóa - 42 phút trước
Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?
Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệGiải trí - 52 phút trước
GĐXH - Nhạc sĩ Minh Khang đang trở thành tâm điểm giữa nghi vấn liên quan đến clip cãi vã với tài xế công nghệ. Thông tin này đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thân thế của nam nhạc sĩ.
'Tiểu tam không có lỗi?' gây chú ý bởi dàn mỹ nhân gợi cảm và chuyện ngoại tình gay cấnGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Tiểu tam không có lỗi?" thu hút khán giả bởi dàn diễn viên nữ xinh đẹp, câu chuyện ngoại tình gay cấn.
Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốtGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên và Lam Anh cùng thổ lộ tình cảm và đón nhận nhau, cả hai đã có những giây phút lãng mạn "đốn tim" khán giả.
Vũ Thắng Lợi cùng ê-kíp 'khủng' chuẩn bị cho đêm diễn tại Nhà hát Hồ GươmXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Những ngày này, tại "nôi" đào đạo nghệ thuật của Quân đội – Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho Live Concert "Mùa chim én bay" đang trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xaGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Nguyệt cho biết tuổi 80 mắt bà hỏng một bên, chân sưng phù do giãn tĩnh mạch, vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) sắp có biến cố mới?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Quá khứ từng khiến Trung tá Minh Kiên day dứt bất ngờ bị khơi lại khi tin đồn xấu về anh lan truyền trên mạng xã hội.
Bà xã giáo viên của MC Hạnh Phúc gây chú ý trong ngày đặc biệtGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - MC Hạnh Phúc chia sẻ niềm hạnh phúc trong ngày kỷ niệm 6 năm cưới. Nam MC bộc bạch về bộ ảnh kỷ niệm chỉ có hai vợ chồng, vừa để nhìn lại hành trình đã qua, vừa tự nhắc nhau rằng, vẫn còn rất nhiều chặng đường phía trước.
Việt Nam lần đầu tham dự 'thế vận hội mỹ thuật' Venice Art Biennale ở ItalyXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ là sự kiện mang tính biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước, mà còn mở ra một chương mới cho quá trình hội nhập của nghệ thuật Việt Nam ra thế giới.
Tối nay, Lan Phương xuất hiện trong 'Đồng hồ đếm ngược' với hình ảnh khác lạXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Đồng hồ đếm ngược", diễn viên Lan Phương vào vai Thơ người phụ nữ lả lướt chuyên săn tìm trai đẹp.
Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'Thế giới showbiz
GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.