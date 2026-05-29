Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh

Thứ sáu, 19:01 29/05/2026 | Thời sự

Nạn nhân trong vụ việc là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 29/5, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh đã khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong tại chỗ.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào lúc 9 giờ 45 phút sáng nay. Thời điểm trên, xe ô tô tải mang BKS 14C - 164.16 (chưa rõ danh tính tài xế) đi đến khu vực cổng chào khu đô thị Lideco thì xảy ra va chạm với xe máy điện mang BKS 14AA - 101.84 do một nữ sinh (chưa rõ danh tính) điều khiển. Nạn nhân là học sinh lớp 12 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Quảng Ninh.

Cú va chạm khiến xe máy điện bị cuốn vào gầm xe tải, nữ sinh tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hình ảnh bố mẹ nạn nhân gào khóc bên thi thể con khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Công an phường Hà Lầm đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đau lòng nói trên.

Đau xót cảnh bố mẹ khóc ngất bên thi thể nữ sinh lớp 12 tử vong dưới gầm xe tải ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Người thân nữ sinh đau đớn tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: VietNamNet)

Trước đó, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, vào sáng ngày 27/5 cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến em T.T.H.N. (15 tuổi, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27/5, chiếc xe tải mang BKS 50H - 172.14 do tài xế Đỗ Đình Chánh (27 tuổi, trú tại Gia Lai) điều khiển đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk). Khi xe tải đi qua đoạn đường thuộc địa bàn phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do em N. điều khiển. Hậu quả, em N. ngã xuống đường, bị xe tải cán tử vong.

Lam Giang (Tổng hợp)
