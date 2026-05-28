Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Nắng nóng miền Bắc kết thúc khi có không khí lạnh tràn về?

Theo bản tin dự báo thời tiết, nền nhiệt ở Thủ đô Hà Nội và Bắc Bộ giảm dần trong ngày hôm nay, nắng nóng qua giai đoạn cao điểm.

Tại Thủ đô Hà Nội ngày hôm qua nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt 40 độ. Sang đến hôm nay nhiệt độ giảm xuống còn 37 độ. Đến tối nay nắng nóng mới chấm dứt hẳn khi có mưa dông giải nhiệt.

Dự báo đến khoảng 22h, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội còn 29 độ, giảm khoảng 4 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Nguyên nhân do những sóng lạnh yếu từ phương Bắc đẩy rãnh áp thấp xuống khiến vùng áp thấp nóng phía Tây suy yếu dần. Đến đêm nay rãnh áp thấp này di chuyển hẳn xuống khu vực Bắc Bộ tạo đà cho mây dông phát triển và gây mưa diện rộng.

Tuy mang tính chất giải nhiệt, nhưng mưa sau chuỗi ngày nắng nóng cao điểm cảnh báo dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh.

Trước khi chuyển mưa, thời tiết Hà Nội và Bắc Bộ còn nắng nóng nhưng mức độ giảm. Hầu hết các nơi có nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ.

Tại khu vực Trung Bộ thời tiết hôm nay từ Thanh Hóa trở vào TP Huế vẫn có nắng nóng gay gắt với mức nhiệt từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ mức nhiệt từ 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đến ngày 29/5 vùng nóng thu hẹp dần. Đến ngày 30/5 nắng nóng mới dứt hẳn.

Tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa có xu hướng gia tăng. Một số nơi mưa xuất hiện từ sáng, đến chiều mưa mở rộng ra nhiều tỉnh thành, trong đó có một số điểm mưa to. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội còn nắng nóng trước khi có mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 28/5 đến ngày 29/5:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng ngày 29/5 ngày nắng, có nơi có nắng nóng, khu vực từ Quảng Trị đến Huế có nắng nóng.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm), ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 29/5 đến ngày 6/6:

- Bắc Bộ: Đêm 29/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; Từ khoảng ngày 1/6 khu vực trung du và đồng bằng có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Từ ngày 30-31/5 có nắng nóng cục bộ; từ ngày 1/6 khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời điểm này Hà Nội và miền Bắc đón 'mưa vàng' giải nhiệt, kết thúc đợt nắng nóng như thiêu đốt GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ chiều tối và đêm 27/5, miền Bắc bắt đầu có mưa rào và dông rải rác. Tại Hà Nội sẽ có mưa muộn hơn, khoảng chiều tối 28/5. Đợt mưa này giúp nền nhiệt giảm nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt.