Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân
GĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Trong đó có 13 dự án đã khởi công, với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026 (trong đó 07 dự án với khoảng 6.353 căn khởi công trong tháng 6/2026); 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 07 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.
Trong nhóm 29 dự án với khoảng 28.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết 201, hiện có 12 dự án với khoảng 9.410 căn hộ đã khởi công và đang triển khai.
Dự kiến trong tháng 6/2026, Thành phố sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án với khoảng 4.729 căn hộ; quý III/2026 khởi công 5 dự án với khoảng 7.087 căn hộ và quý IV/2026 khởi công thêm 2 dự án với khoảng 2.108 căn hộ.
Đối với 61 dự án với khoảng 50.600 căn hộ được UBND thành phố giao chủ đầu tư sau khi Nghị quyết 201 có hiệu lực, hiện đã có 1 dự án với khoảng 1.714 căn hộ được khởi công là Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang (ô đất CT7) do liên danh Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà và Công ty CP ETC Gold thực hiện.
Bên cạnh đó, Thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với khoảng 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với khoảng 4.000 căn hộ trong quý III/2026 và 14 dự án với khoảng 7.870 căn hộ trong quý IV/2026. Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.
Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5/2026, Sở Xây dựng đã bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026.
Để bảo đảm khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp triển khai đồng thời.
Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.
Sở Tài chính Hà Nội có nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai; còn Sở Xây dựng Hà Nội sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6/2026.
Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ phối hợp rà soát quỹ đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.
