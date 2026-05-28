Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dân

Thứ năm, 16:33 28/05/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.

Trong đó có 13 dự án đã khởi công, với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026 (trong đó 07 dự án với khoảng 6.353 căn khởi công trong tháng 6/2026); 29  dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 07 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trong nhóm 29 dự án với khoảng 28.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Quốc hội Việt Nam ban hành Nghị quyết 201, hiện có 12 dự án với khoảng 9.410 căn hộ đã khởi công và đang triển khai.

Dự kiến trong tháng 6/2026, Thành phố sẽ tiếp tục khởi công thêm 3 dự án với khoảng 4.729 căn hộ; quý III/2026 khởi công 5 dự án với khoảng 7.087 căn hộ và quý IV/2026 khởi công thêm 2 dự án với khoảng 2.108 căn hộ.

Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.

Đối với 61 dự án với khoảng 50.600 căn hộ được UBND thành phố giao chủ đầu tư sau khi Nghị quyết 201 có hiệu lực, hiện đã có 1 dự án với khoảng 1.714 căn hộ được khởi công là Dự án Khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang (ô đất CT7) do liên danh Công ty CP Tập đoàn Bắc Hà và Công ty CP ETC Gold thực hiện.

Bên cạnh đó, Thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với khoảng 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với khoảng 4.000 căn hộ trong quý III/2026 và 14 dự án với khoảng 7.870 căn hộ trong quý IV/2026. Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.

Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Hà Nội ngày 25/5/2026, Sở Xây dựng đã bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố theo quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026.

Để bảo đảm khởi công thí điểm một  dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp triển khai đồng thời. 

Trong đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Sở Tài chính Hà Nội có nhiệm vụ lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai; còn Sở Xây dựng Hà Nội sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6/2026.

Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ phối hợp rà soát quỹ đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phối hợp chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ.

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏe

GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.

GĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.

GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...

GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
