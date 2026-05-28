Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội
GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai nhiều dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh.
Tại phường Trường Vinh, đoàn công tác kiểm tra dự án NOXH thuộc Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp trong Khu đô thị Đồng Dâu do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô 308 căn hộ NOXH nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Theo chủ đầu tư, dự án đã chậm tiến độ từ tháng 10/2025 và hiện đang làm thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án. Doanh nghiệp đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn để triển khai thi công.
Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư.
Dự án có 89 căn NOXH. Trong đó, tòa D1 cao 5 tầng với 60 căn hộ đã hoàn thành phần thô, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tòa D2 gồm 29 căn hiện chưa khởi công, đang lập thiết kế bảo vệ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 5/2026. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án NOXH theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khoảng 4.963 căn NOXH trong năm 2026 theo kế hoạch của tỉnh.
Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, đoàn công tác kiểm tra các dự án nhà lưu trú công nhân của Nhà máy Luxshare-ICT và Nhà máy Everwin Precision.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án NOXH theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khoảng 4.963 căn NOXH trong năm 2026 theo kế hoạch của tỉnh.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp về nhân công, giá vật liệu xây dựng và lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải quyết liệt triển khai dự án để đưa công trình vào sử dụng đúng cam kết.
"Tỉnh luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu chậm kéo dài sẽ bị xử phạt, không gia hạn và kiên quyết thu hồi dự án nếu không triển khai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai", ông Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ các dự án NOXH đang triển khai trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành khoảng 2.129 căn NOXH cho người thu nhập thấp theo kế hoạch đề ra.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viênThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.
Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuêThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.
Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?Thời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.
Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệtThời sự - 6 giờ trước
GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.
Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắtThời sự - 17 giờ trước
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.
Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long BiênThời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.
Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt NamThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luậtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.
Hà Nội: Khói cuồn cuộn thải ra môi trường từ khu vực nhà máy Sunhouse, người dân lo ngại ảnh hưởng sức khỏeThời sự
GĐXH - Người dân sinh sống gần Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) phản ánh, cứ sau 19h hàng ngày, phía sau nhà máy sản xuất đồ gia dụng của Sunhouse lại xuất hiện khói bốc ra môi trường kèm mùi hắc khó chịu. Trong quá trình tác nghiệp, phóng viên ghi nhận khu vực để xe của công nhân nằm ở phía sau nhà máy này được dựng tạm bằng khung thép, quây lưới sắt và lợp mái tôn có dấu hiệu không đảm bảo điều kiện an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy.