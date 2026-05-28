Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền cùng đoàn công tác vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai nhiều dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền trao đổi với Chủ đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An về tiến độ hoàn thành dự án. ẢNH: P. Q

Tại phường Trường Vinh, đoàn công tác kiểm tra dự án NOXH thuộc Khu nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp trong Khu đô thị Đồng Dâu do Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Đại Huệ làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 308 căn hộ NOXH nhưng đến nay vẫn chưa khởi công. Theo chủ đầu tư, dự án đã chậm tiến độ từ tháng 10/2025 và hiện đang làm thủ tục xin gia hạn tiến độ sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án. Doanh nghiệp đề nghị các sở, ngành sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét gia hạn để triển khai thi công.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp và cán bộ công nhân viên tại phường Vinh Lộc do Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư.

Dự án có 89 căn NOXH. Trong đó, tòa D1 cao 5 tầng với 60 căn hộ đã hoàn thành phần thô, đang hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Tòa D2 gồm 29 căn hiện chưa khởi công, đang lập thiết kế bảo vệ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 5/2026. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, đoàn công tác kiểm tra các dự án nhà lưu trú công nhân của Nhà máy Luxshare-ICT và Nhà máy Everwin Precision.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án NOXH theo thẩm quyền; đồng thời đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu khoảng 4.963 căn NOXH trong năm 2026 theo kế hoạch của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp về nhân công, giá vật liệu xây dựng và lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư phải quyết liệt triển khai dự án để đưa công trình vào sử dụng đúng cam kết.

"Tỉnh luôn tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, nếu chậm kéo dài sẽ bị xử phạt, không gia hạn và kiên quyết thu hồi dự án nếu không triển khai, tránh lãng phí nguồn lực đất đai", ông Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, giám sát tiến độ các dự án NOXH đang triển khai trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành khoảng 2.129 căn NOXH cho người thu nhập thấp theo kế hoạch đề ra.