Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.
Nới rộng đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở cho thuê
Ngày 27/5, tại cuộc họp báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, ngày 25/5 vừa qua Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội để triển khai Thông báo số 64-TB/VPTW của Trung ương về phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô.
Đây là cuộc làm việc có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc tiếp cận vấn đề nhà ở - lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với đời sống nhân dân.
Theo Chủ tịch UBND Thành phố, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Trước đây Hà Nội đã triển khai một số mô hình nhà ở cho thuê dành cho công nhân, sinh viên và nhà ở xã hội cho thuê, song điều kiện thuê còn chặt chẽ, quy mô và mức độ quan tâm chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.
"Quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.
Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thời gian qua Thành phố đã tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ… đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Vì vậy, thành phố Hà Nội sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.
"Đây không chỉ là việc phát triển thêm một phân khúc bất động sản, mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong quan điểm về nhà ở, từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân", Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.
Tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, triển khai ngay trước 15/6
Tại cuộc họp, Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê trên địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển phân khúc này.
"Các doanh nghiệp với kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, vận hành và khai thác bất động sản cho thuê cần chủ động đăng ký, đề xuất các dự án. Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới", Chủ tịch Vũ Đại Thắng khẳng định.
Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) 2026 và nhiều cơ chế đặc thù được Trung ương, Quốc hội và Chính phủ cho phép, Hà Nội hiện có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện tổ chức thực hiện để triển khai mô hình nhà ở cho thuê. Đây không chỉ là vấn đề riêng của Hà Nội mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Để triển khai hiệu quả, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nhà ở và quỹ đất phát triển đô thị nhằm bố trí các chỉ tiêu dành cho nhà ở cho thuê. Việc bố trí này cần được thực hiện trong tất cả các loại hình phát triển nhà ở, từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đến các khu đô thị mới. Thành phố sẽ huy động đồng thời cả nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa.
Một nội dung được Chủ tịch UBND Thành phố đặc biệt nhấn mạnh là nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê. Trước đây tỷ lệ này từng được quy định khoảng 20%, tuy nhiên hiện nay cần nghiên cứu nâng trở lại ở mức phù hợp hơn, có thể khoảng 20-30% tùy từng dự án. Thực tế tại các vị trí thuận lợi, gần khu đô thị, trung tâm việc làm hoặc giao thông công cộng, nhu cầu thuê nhà rất lớn.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng một cơ chế quản lý thống nhất đối với quỹ nhà ở xã hội cho thuê, thay vì để mỗi chủ đầu tư vận hành theo một cách khác nhau. Đồng thời, giao Sở Xây dựng nghiên cứu từ chính sách, mô hình vận hành đến cơ chế quản lý và cho thuê đối với nhà ở xã hội cho thuê cũng như nhà ở thương mại cho thuê.
Để sớm hiện thực hóa chủ trương, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm ngay trước ngày 15/6.
Trong đó, đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố khẩn trương triển khai, tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Đối với các dự án xã hội hóa, Chủ tịch UBND Thành phố đồng tình với việc rà soát một số khu đất sạch, đã có quy hoạch phù hợp để chuyển đổi sang phát triển khu đô thị có nhà ở cho thuê.
