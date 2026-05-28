Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện

Thứ năm, 15:50 28/05/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, sáng 28/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.

Tại khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ. Trong buổi sáng 28/5, cửa hàng tạm dừng giao dịch với khách hàng. Bên trong cửa hàng, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc.

Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện - Ảnh 1.

Nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Cửa hàng vàng Phúc Thành là một trong những cửa hàng vàng lớn, hoạt động lâu năm tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Phía trước cửa hàng có nhiều người dân tập trung theo dõi.

Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện - Ảnh 2.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện - Ảnh 3.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện - Ảnh 4.

Khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ

Tại một cơ sở khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành cũng có nhiều cán bộ công an làm việc.

Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện - Ảnh 5.

Cửa hàng vàng Phúc Thành là một trong những cửa hàng vàng lớn, hoạt động lâu năm tại tỉnh Nam Định cũ nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.

Đến 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin liên quan đến vụ việc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng

Khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Nguyễn Ngọc Bích Thủy và chồng

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Tin sáng 6/11: Công an khám xét nơi ở của vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng; Chì chiết người trong gia đình có thể bị phạt đến 10 triệu đồng

Hình ảnh công an khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh, hé lộ bên trong bên trong biệt thự sang

Hình ảnh công an khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh, hé lộ bên trong bên trong biệt thự sang

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Hình ảnh công an khám xét biệt thự sang trọng của Trương Ngọc Ánh

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Khám xét nhà Ngân 98, bất ngờ với thứ công an niêm phong, thu giữ: nên để đâu trong nhà để không phạm phong thủy?

Cùng chuyên mục

Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt

Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Thời sự - 20 giờ trước

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.

Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Thời sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Xem nhiều

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Thời sự

GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Thời sự
Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Thời sự
Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Thời sự
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top