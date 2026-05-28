Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện

Theo đó, sáng 28/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.

Tại khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ. Trong buổi sáng 28/5, cửa hàng tạm dừng giao dịch với khách hàng. Bên trong cửa hàng, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc.

Nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

Cửa hàng vàng Phúc Thành là một trong những cửa hàng vàng lớn, hoạt động lâu năm tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Phía trước cửa hàng có nhiều người dân tập trung theo dõi.

Khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ

Tại một cơ sở khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành cũng có nhiều cán bộ công an làm việc.

Đến 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin liên quan đến vụ việc.