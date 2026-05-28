Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiện
GĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Theo đó, sáng 28/5, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cán bộ công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình), thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.
Tại khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ. Trong buổi sáng 28/5, cửa hàng tạm dừng giao dịch với khách hàng. Bên trong cửa hàng, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc.
Cửa hàng vàng Phúc Thành là một trong những cửa hàng vàng lớn, hoạt động lâu năm tại tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình), nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Phía trước cửa hàng có nhiều người dân tập trung theo dõi.
Khu vực xung quanh cửa hàng được kiểm soát chặt chẽ
Tại một cơ sở khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành cũng có nhiều cán bộ công an làm việc.
Đến 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường.
Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin liên quan đến vụ việc.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hộiThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viênThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.
Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuêThời sự - 7 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.
Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?Thời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.
Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệtThời sự - 9 giờ trước
GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.
Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắtThời sự - 20 giờ trước
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.
Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long BiênThời sự - 22 giờ trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.
Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.
Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...
Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt NamThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viênThời sự
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.