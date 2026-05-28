Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.
Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế vừa có quyết định điều động ông Nguyễn Đình Đức (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) đến nhận công tác tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).
Thời gian điều động kể từ ngày 27/5/2026.
Được biết, tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, ông Đức làm chuyên viên của Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.
Như Gia đình và Xã hội thông tin, Thành ủy Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố.
Theo đó, với vai trò Giám đốc Sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023), ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.
Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền Thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới, để công ty làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân ông Đức, tổ chức đảng nơi ông Đức đang sinh hoạt và công tác.
