Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên

Thứ năm, 11:56 28/05/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.

Ngày 28/5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế vừa có quyết định điều động ông Nguyễn Đình Đức (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế) đến nhận công tác tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Thời gian điều động kể từ ngày 27/5/2026.

Được biết, tại Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, ông Đức làm chuyên viên của Phòng Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.

Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viên - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế nơi ông Đức từng giữ chức vụ giám đốc. Ảnh: Facebook Sở.

Như Gia đình và Xã hội thông tin, Thành ủy Huế thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đình Đức, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố.

Theo đó, với vai trò Giám đốc Sở, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố (từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2023), ông Nguyễn Đình Đức đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không kịp thời ký phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Văn phòng Điều phối.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH MTV Truyền Thông Cát Tường Quân trong xây dựng các phóng sự chuyên đề truyền hình về chương trình nông thôn mới, để công ty làm giả hồ sơ, giấy tờ để nghiệm thu, thanh toán, chiếm đoạt tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên của gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân ông Đức, tổ chức đảng nơi ông Đức đang sinh hoạt và công tác.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luậtGiám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Bị kỷ luật vì kê khống tiền bữa ăn từ thiện: Hiệu trưởng trường mầm non nói gì?

Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luật

Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Vụ 'rỉ máu' ở Vườn Quốc gia Ba Bể: Hàng loạt cán bộ, tổ chức đảng bị kỷ luật

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Hiệu trưởng thông tin về hình thức kỷ luật nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng phải nhập viện

Cùng chuyên mục

Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuê

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.

Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt

Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệt

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt

Thời sự - 17 giờ trước

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.

Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long Biên

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

Đỉnh điểm của nắng nóng, khu vực nào gay gắt nhất hôm nay?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, trọng tâm vùng nóng hôm nay là khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, từ Thanh Hóa đến TP Huế. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo, đợt nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng sẽ dịu dần trong vài ngày tới; Ngân hàng vừa lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo gửi tiết kiệm lãi suất cao trên mạng xã hội...

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Hà Nội: Sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn số 2238/UBND-NC ngày 22/5/2026 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật cảnh cáo.

Xem nhiều

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Hà Nội ra lộ trình cụ thể thu phí điện tử toàn bộ bãi đỗ, điểm trông giữ xe, bến xe trên toàn thành phố từ năm nay

Thời sự

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký, ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 22/5/2026, về triển khai tổng thể ứng dụng giải pháp công nghệ trong hoạt động trông giữ xe tại toàn bộ bến xe, bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn Thành phố, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng giao thông tĩnh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này.

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?

Thời sự
Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Tin sáng 27/5: Thời điểm nắng nóng gay gắt chấm dứt ở miền Bắc; Ngân hàng lên tiếng về sự thật 'cam kết lãi suất gửi tiết kiệm 18%-20%/năm'

Thời sự
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị kỷ luật

Thời sự
Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Đỉnh điểm của nắng nóng, thời tiết hôm nay nóng nhất bao nhiêu độ?

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top