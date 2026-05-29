Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích
GĐXH – Tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, rà soát 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích, cương quyết thu hồi các dự án vi phạm.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.
Với các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai và các dự án chậm tiến độ nhưng có khả năng khắc phục thì yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 158 dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích. Các dự án trên trải rộng ở nhiều địa phương với đa dạng loại hình như trung tâm thương mại, khách sạn, khu dịch vụ tổng hợp, khu du lịch sinh thái, bãi đỗ xe, showroom ô tô, khu nghỉ dưỡng…
Nhiều dự án được giao đất suốt thời gian dài nhưng đến nay vẫn chậm triển khai hoặc chưa đưa đất vào sử dụng hiệu quả như: Khu thương mại, dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc Đô thị mới Đông Hương, phường Hạc Thành; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện, phường Nam Sầm Sơn; Trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa tại số 06 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành; Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh, xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh...
Việc rà soát toàn diện các dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất, làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với từng dự án, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.
Đối với các dự án vi phạm quy định của pháp luật không có khả năng khắc phục, dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư không có năng lực hoặc cố tình chây ỳ, cần xem xét xử lý, thu hồi theo quy định. Thời gian hoàn thành kiểm tra, xử lý trước ngày 10/8/2026.
Nắng nóng miền Bắc lại sắp quay trở lại sau đợt mưa dông giải nhiệtThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu tác động khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng kết thúc đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Dự báo đến Chủ nhật, trời không mưa, nắng nóng quay trở lại mức nhiệt tăng lên đến 35-36 độ.
Hà Nội: Dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6, cung ứng hơn 27.400 căn hộ đáp ứng nhu cầu cư dânThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, Thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Theo kế hoạch, ngay trong tháng 6 này, Thành phố khởi công xây dựng 41 dự án nhà ở xã hội.
Cửa hàng vàng Phúc Thành ở Ninh Bình bất ngờ có nhiều công an xuất hiệnThời sự - 17 giờ trước
GĐXH - Sáng 28/5, nhiều cán bộ công an xuất hiện và làm việc tại hệ thống cửa hàng vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hộiThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội sau khi nhiều công trình chậm triển khai, chưa khởi công dù đã được giao đất. Tỉnh khẳng định sẽ xử lý, thu hồi dự án nếu tiếp tục kéo dài, gây lãng phí đất đai.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viênThời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.
Hà Nội: Khẩn trương triển khai dự án nhà ở cho thuê trước 15/6, nới rộng đối tượng cho thuêThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.
Khối không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi thế nào sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, nhờ những sóng lạnh yếu khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong mưa dông.
Tin sáng 28/5: Hà Nội tạm dừng toàn bộ lịch cắt điện đến hết ngày 1/6; ca sĩ Hòa Minzy đón sinh nhật theo cách đặc biệtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - EVNHANOI tạm dừng toàn bộ các công tác cắt điện theo kế hoạch đã được lập trước đó đến hết 24h00 ngày 1/6/2026; Ca sĩ Hòa Minzy gửi tặng bà con tại xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau 1 cây cầu mới nối giữa các ấp trị giá là 528 triệu đồng.
Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắtThời sự - 1 ngày trước
Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, chiều 27/5, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xuất hiện mưa dông giải nhiệt, kèm cảnh báo lốc, sét, mưa đá.
Từ 0h ngày 28/5, khôi phục giao thông trên cầu Long BiênThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội thông báo khôi phục phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên từ 0h ngày 28/5.
Sau kỷ luật, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế làm chuyên viênThời sự
GĐXH - Sau khi bị kỷ luật, ông Nguyễn Đình Đức bị cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế và được điều về làm chuyên viên tại một đơn vị thuộc sở.