UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích.

Nhiều dự án được giao đất từ hơn 10 năm trước nhưng đến nay vẫn chậm triển khai hoặc chưa đưa đất vào sử dụng hiệu quả.

Với các dự án đủ điều kiện tiếp tục triển khai và các dự án chậm tiến độ nhưng có khả năng khắc phục thì yêu cầu doanh nghiệp tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 158 dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ thương mại đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích. Các dự án trên trải rộng ở nhiều địa phương với đa dạng loại hình như trung tâm thương mại, khách sạn, khu dịch vụ tổng hợp, khu du lịch sinh thái, bãi đỗ xe, showroom ô tô, khu nghỉ dưỡng…

Nhiều dự án được giao đất suốt thời gian dài nhưng đến nay vẫn chậm triển khai hoặc chưa đưa đất vào sử dụng hiệu quả như: Khu thương mại, dịch vụ và dân cư B-TM1 thuộc Đô thị mới Đông Hương, phường Hạc Thành; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Toàn Tích Thiện, phường Nam Sầm Sơn; Trung tâm dịch vụ thương mại văn hóa tại số 06 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành; Khu du lịch sinh thái biển Tiến Thanh, xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh...

Danh sách 158 dự án chậm tiến độ, có dấu hiệu sử dụng đất sai mục đích

Việc rà soát toàn diện các dự án có sử dụng đất vào mục đích dịch vụ, thương mại trên địa bàn tỉnh đã được giao đất, cho thuê đất, làm rõ tình trạng pháp lý, tiến độ thực hiện, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đối với từng dự án, yêu cầu chủ đầu tư các dự án chậm triển khai ký cam kết tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với các dự án vi phạm quy định của pháp luật không có khả năng khắc phục, dự án chậm tiến độ kéo dài, chủ đầu tư không có năng lực hoặc cố tình chây ỳ, cần xem xét xử lý, thu hồi theo quy định. Thời gian hoàn thành kiểm tra, xử lý trước ngày 10/8/2026.